Neue The Walking Dead-Folgen kommen bald: Hier kannst du jetzt noch Staffel 10 streamen

Im März starten 6 neue Episoden der 10. Staffel von The Walking Dead. Wenn du Staffel 10 noch nicht gesehen hast oder nochmal schauen willst, findest du diese bei zahlreichen Streamingdiensten.

In weniger als zwei Wochen kehrt The Walking Dead endlich mit neuen Folgen und viele Fragen zurück, die beantwortet werden wollen. Was hat Maggie in ihrer Abwesenheit erlebt? Werden wir das Commonwealth sehen? Und wie hat die globale Pandemie The Walking Dead verändert? Meine Vorfreude auf die Staffel 10-Fortsetzung könnte nicht größer sein.

Lange genug wurden wir warten gelassen. Diese sechs neuen Folgen bringen die 10. Staffel 16 Monate nach ihrem Start zu einem Abschluss. Das ist eine verdammt lange Zeit. Und die Ereignisse der bisherigen Folgen verblassen. Der ideale Zeitpunkt für einen Rewatch, bevor es weitergeht.

Wenn du dein The Walking Dead-Gedächtnis nochmal auffrischen oder die bisherigen Folgen der Staffel nachholen willst, dann findest du derzeit The Walking Dead Season 10 im Angebot mehrerer Streamer.

Bei Netflix, Prime und mehr: Hier kannst du The Walking Dead Staffel 10 streamen

Am 1. März 2021 starten die neuen Folgen von The Walking Dead Staffel 10 in Deutschland beim FOX Channel. Zu streamen gibt es frische Episoden dann immer montags bei Sky sowie bei Magenta TV.

Hier kannst du den Trailer zu The Walking Dead Staffel 10C anschauen:

Um die ersten 16 Folgen der 10. Staffel (und natürlich auch alle Staffeln davor) zu sehen, musst du aber nicht unbedingt ein Sky-Abo abgeschlossen haben, sondern hast derzeit die Wahl aus 6 verschiedenen Anbietern.

Alle bisherigen Staffeln und die ersten 16 Folgen von The Walking Dead Season 10 gibt es bei:

Sky Ticket * und Sky Go

* und Sky Go Amazon Prime Video

Joyn+ *

* Magenta TV

Alle Netflix-Abonnenten können ebenfalls The Walking Dead in ihrer Flat streamen. Wenn du Staffel 10 schauen möchtest, ziehst du hier aber den Kürzeren. Denn aktuell sind nur 15 Folgen von Staffel 10 bei Netflix abrufbar. Folge 16, die ursprünglich als Staffelfinale konzipiert wurde, lässt noch auf sich warten.

Ab dem 23. Februar 2021 findest du The Walking Dead zudem auch im neuen Star-Bereich bei Disney+. Auch hier werden vorerst nur die ersten 15 Episoden von Staffel 10 verfügbar sein.

The Walking Dead: Das erwartet dich in den neuen Staffel 10-Folgen

Nach dem Ende des Krieges gegen die Flüsterer gibt es für die Überlebenden aus Alexandria und Co. keine Verschnaufpause. Mit der überraschenden Rückkehr von Maggie nach vielen Jahren droht eine neuer Konflikt auszubrechen: Kann sie dem (mehr oder weniger) rehabilitieren Negan vergeben?

© AMC Negan und Lucille in The Walking Dead

Die unter strengen Hygiene-Vorschriften gedrehten Folgen werden The Walking Dead spürbar verändern. Anstatt großer Zombie-Horden und epischen Schlachten erwarten uns intime Charaktergeschichten - darunter auch die tragische Vorgeschichte von Negan und seiner Frau Lucille.

Neben Wiedersehen mit Negan, Carol, Daryl und Co. können wir uns auf neue Gesichter in The Walking Dead freuen. Hilarie Burton Morgan (als Lucille), Robert Patrick und Lynn Collins sind als Gastdarsteller in Staffel 10C zu sehen. Maggies maskierter Begleiter Elijah darf zudem erstmals sein Gesicht zeigen und wird von Okea Eme-Akwari (bekannt aus Cobra Kai Staffel 3) verkörpert.



Nach The Walking Dead Staffel 10: Unsere Theorien zum Serienende in Season 11

The Walking Dead endet nach Staffel 11 und wir klären im Moviepilot-Podcast Streamgestöber alle Fragen, die es dazu gibt:

Die The Walking Dead-Fans der ersten Stunde, Matthias, Max und Andrea, schlüsseln das Franchise für euch auf. Was genau wurde angekündigt? Welche Spin-offs und Filme kommen noch? Und wie könnte es in Staffel 11 zu Ende gehen?

