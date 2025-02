Neuer Dumbledore-Star für Harry Potter-Serie ist fast gesichert: Er hat in der besten Dexter-Staffel mitgespielt

Steht der erste große Star der Harry Potter-Serie endlich fest? Offenbar gibt es einen Finalisten für die Rolle von Hogwarts-Schulleiter Albus Dumbledore. Wir haben die neusten Infos für euch.

Ende November berichteten wir erstmals über das Dumbledore-Casting in der kommenden Harry Potter-Serie. Seitdem wurden mehrere Hollywood-Stars mit der Rolle des Hogwarts-Schulleiters in Verbindung gebracht. Nachdem lange Zeit keiner dieser Namen offiziell bestätigt werden konnte, scheint es jetzt einen neuen Favoriten zu geben.

Neues Casting-Gerücht: John Lithgow soll Albus Dumbledore in der Harry Potter-Serie spielen

Wie Deadline vor wenigen Stunden in einer Exklusivmeldung berichtete, befindet sich der britische Schauspieler John Lithgow in Verhandlungen für den Part. Noch ist kein Vertrag unterschrieben. Laut den Quellen von Deadline soll der Deal in einem fortgeschrittenen Stadium sein. Seitens HBO gibt es noch keine Bestätigung.

In einem kurzen Statement schreibt der US-Sender:

Wir sind uns bewusst, dass eine solch hochkarätige Serie viele Gerüchte und Spekulationen hervorrufen wird. Während wir uns durch die Vorproduktion arbeiten, werden wir Details erst bestätigen, wenn wir die Verträge abgeschlossen haben.

Offiziell ist also nach wie vor nichts. Der Hollywood Reporter und Variety stützen jedoch das Casting-Gerücht von Deadline. Damit berichten die drei großen Branchenblätter der Traumfabrik übereinstimmend über das mögliche Dumbledore-Casting. Mit anderen Worten: Dieses Gerücht sollten wir definitiv ernst nehmen.

Neuer Dumbledore in Harry Potter-Serie: John Lithgow konnte zwei Hollywood-Stars ausstechen

Vor Lithgow wurden Mark Rylance und Mark Strong mit der Rolle in Verbindung gebracht. Lithgow begeisterte zuletzt als Teil des Ensembles des Vatikan-Thrillers Konklave und kann auf über 100 Credits in seiner Filmografie vorweisen, von Garp und wie er die Welt sah über Zeit der Zärtlichkeit bis zu The Crown und The Old Man.

Mit dem Trinity Killer spielte Lithgow sogar den besten Dexter-Bösewicht. Erstmals tauchte dieser in der 4. Staffel der Serienkiller-Serie auf, ehe er sich in dem Revival Dexter: New Blood zurückmeldete. Nun dürfen wir gespannt sein, ob Lithgow das Zeug hat, um die Schule für Hexerei und Zauberei über mehrere Jahre hinweg zu leiten.

Geplant ist, jedes Harry Potter-Buch im Rahmen von einer Staffel umzusetzen. Sollte Lithgow tatsächlich gecastet werden, stünde die Fantasy-Serie vermutlich für die nächste Dekade in seinem Terminkalender. Dumbledore ist eine der zentralen Figuren im Harry Potter-Universum und spielt in fast jedem Teil eine wichtige Rolle.