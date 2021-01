Neuer Justice League: Plant Zack Snyder noch mehr Filme mit Jared Leto als Joker?

Zack Snyder hat über neue Szenen für Justice League gesprochen, eine davon mit Jared Leto als Joker. Der Schauspieler hat auch eine Zukunft mit dem Regisseur angedeutet. Kommt eine DC-Überraschung?

Mit der bisher bekannten Fassung von Justice League wird die kommende Vision von Zack Snyder nicht mehr viel gemeinsam haben. Nach Jahren darf der Regisseur seine persönliche Vorstellung des DC-Blockbusters doch noch für den Warner-Streamingdienst HBO Max vollenden. Dafür arbeitet er jetzt schon eine ganze Weile im Schnittraum, um vorhandenes Material neu aufzubereiten.

Für seinen Snyder-Cut durfte der Regisseur auch ganz neue Szenen nachdrehen, die aber nur einen kleinen Teil des rund 4-stündigen Gesamtwerks ausmachen sollen. Im Interview hat Zack Snyder jetzt nochmal über die kommende Fassung und die neu gedrehten Szenen gesprochen. Dabei wird es immer spannender, welche Rolle der Joker von Jared Leto noch spielen wird.

Schaut hier den Trailer zum Snyder-Cut von Justice League!

Zack Snyder’s Justice League - Trailer 2 in Farbe (English) HD

Zack Snyder hat zwei zusätzliche Szenen für seinen Justice League neu gedreht

Wie Comic Book berichtet, hat der Regisseur in einem neuen Interview mit Comic Book Debate jetzt nochmal umfassend über seine Erfahrung mit dem Synder-Cut gesprochen. Dabei stellte er nochmal klar, dass ein Großteil der neuen Version aus Szenen besteht, die Snyder schon gedreht hatte.

Bei den Nachdrehs sollen insgesamt zwei größere Szenen entstanden sein, die der Regisseur so beschreibt:

Lasst mich zunächst klarstellen, dass ich zwei Dinge hinzugefügt habe. Ein Segment, von dem ich wirklich gehofft hatte, es noch drehen zu können, aber nie die Chance dazu bekam, und dann diese eine Szene mit Jared. Diesen ganz kleinen Teil mit Jared. Die Wahrheit ist, der Rest der vier Stunden des Films sind wirklich genau das, was ich gedreht habe.

Das ganze Gespräch könnt ihr hier schauen:

Die erste neue Szene dürfte das Team der Justice League betreffen, da auch Cast-Mitglieder wie Ben Affleck, Henry Cavill und Gal Gadot in ihren Rollen als Batman, Superman und Wonder Woman zurückgekehrt sind.

Viel spannender ist zurzeit aber, was Zack Snyder mit Jared Letos Joker aus Suicide Squad anstellt. Über die angeblich so kleine Szene ist nichts bekannt, doch dem Regisseur scheint sie sehr wichtig zu sein.

Hier könnt ihr noch einen Clip aus dem neuen Justice League schauen

Justice League - Snyder Cut - Black Superman-Clip

Was führen Zack Snyder und Jared Leto im Schilde?

Um die Gerüchteküchte anzuheizen, hat Screen Rant auch vor kurzem berichtet, dass Leto als Gast im Variety’s Awards Circuit-Podcast eine Zukunft mit Zack Snyder angedeutet hat. Im Gespräch sagte er:

Ich habe vielleicht etwas mit Zack gedreht oder nicht, aber ich liebe ihn. Er ist einfach ein Einzelgänger und ein unglaublicher Filmemacher. Wir verstehen uns gut, haben eine großartige Chemie und ich freue mich darauf, in Zukunft wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir haben viel im Ärmel, Zack und ich.

Diese Infos regen einen natürlich direkt zum Spekulieren an. Hat Zack Snyder mit Jared Letos Joker eine Szene für seinen neuen Justice League gedreht, um sich noch ein Hintertürchen offen zu halten? Will der Regisseur vielleicht sogar noch mehr mit dem Star in der DC-Schurkenrolle drehen? Oder planen Zack Snyder und Jared Leto womöglich ein ganz neues Projekt zusammen, das nichts mit dem Joker zu tun hat?



Vor einer Woche haben wir selbst noch darüber berichtet, dass in den kommenden DC-Plänen gar kein Platz mehr für Zack Snyder sein soll. Doch wenn Jared Leto den Regisseur so schwärmerisch als Einzelgänger oder Eigenbrötler bezeichnet, wartet auf Fans vielleicht noch eine Überraschung.

Podcast für DC-Fans: Was erwartet uns im Snyder-Cut von Justice League?

Der sogenannte Snyder-Cut des DC-Blockbusters Justice League war erst ein Traum, dann ein Meme und schließlich Realität. In dieser Folge von Streamgestöber sprechen wir über Zack Snyders neue Schnittfassung.

Warum kämpften Fans für diese Fassung? Was erwartet uns in der neuen Version des Superhelden-Abenteuers mit Batman, Wonder Woman und Superman? Im Podcast diskutieren wir diese Fragen. Henry Cavills legendärer Schnurrbart kommt natürlich auch nicht zu kurz.



Würdet ihr euch freuen, wenn Zack Snyder und Jared Leto noch mehr Filme über den Joker machen?