Neuer Robin für The Batman: Fan-Poster zeigt perfekten Jungstar für DC-Rolle

Im nächsten Batman-Film wird der Dunkle Ritter wohl auf seinen berüchtigten Sidekick verzichten müssen. Ein neues Fan-Poster schlägt jetzt trotzdem den perfekten Robin-Star vor.

Allzu viele Infos zur Handlung des kommenden Batman-Films mit Robert Pattinson gibt es noch nicht. In dem DC-Blockbuster von Matt Reeves werden Fans einen jüngeren Superhelden zu sehen bekommen, der in einer Mordserie ermittelt und auf verschiedene Batman-Bösewichte wie den Pinguin und den Riddler trifft.

Bisher sieht es nicht so aus, als würde der Superheld in The Batman Unterstützung von seinem späteren Sidekick Robin bekommen. Jetzt ist aber ein neues Fan-Poster aufgetaucht, das den perfekten Star in der DC-Rolle zeigt.

Fan-Poster zu The Batman verwandelt Timothée Chalamet in Robin

Cinema Blend hat das neue Fan-Poster zu The Batman aufgeschnappt, das von dem Social Media-Artist Mizuri stammt und von diesem auf seinem Instagram-Account geteilt wurde. Darauf ist Timothée Chalamet im coolen Robin-Look als mögliche The Batman-Version zu sehen:

Der Jungstar wäre eine ideale Wahl für die DC-Figur. Durch Rollen in aktuelleren Filmen wie Lady Bird, Call Me by Your Name, Beautiful Boy und der noch kommenden Dune-Verfilmung gehört Chalamet zurzeit zu den gefragtesten Nachwuchsschauspielern. Sein Casting würde perfekt zur Besetzung von Robert Pattinson als Batman passen, um den Superhelden-Stars des Blockbusters einen ebenso jungen wie angesagten Anstrich zu verleihen.

Im DCEU wurde Robin zuletzt in Batman v Superman: Dawn of Justice thematisiert. Hier kam es jedoch zur tragischen Enthüllung, dass der Gehilfe des Dunklen Ritters dem Joker zum Opfer gefallen ist. Da The Batman jedoch außerhalb des Universums von Zack Snyder spielen wird, sind noch alle Möglichkeiten für einen zukünftigen Auftritt von Robin offen.

Nach einer Verschiebung aufgrund der Corona-Pandemie soll The Batman am 30. September 2021 in den deutschen Kinos starten.

Würdet ihr Timothée Chalamet gerne als Joker im Batman-Filmuniversum sehen? Oder welcher Schauspieler wäre eure Idealbesetzung?