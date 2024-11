Neues Herr der Ringe-Abenteuer kommt nächsten Monat ins Kino und setzt eine gefeierte Tradition der Peter Jackson-Filme fort

Der neue Herr der Ringe-Film Die Schlacht der Rohirrim eifert nach zahlreichen schon offengelegten Parallelen in einem weiteren Punkt Peter Jacksons Werk nach.

Der Kinostart von Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim ist nur noch etwas über einen Monat entfernt. Der Animationsfilm zeigte im ersten Trailer bereits die Rückkehr an den Schauplatz einer der eindrücklichsten Mittelerde-Schlachten. Zuletzt wurde außerdem enthüllt, dass das neuste Tolkien-Abenteuer eine Tradition der Peter Jackson-Trilogie wieder aufgreift: das Abschlusslied.



Wie bei Peter Jackson: Hört jetzt schon in den neuen Herr der Ringe-Song von Paris Paloma rein

Alles, was wird zu Die Schlacht der Rohirrim wissen, deutet darauf hin, dass der neue Herr der Ringe-Film dicht an die erste Kino-Trilogie anknüpfen will. Das zeigen nicht nur zurückkehrende Beteiligte wie Éowyn-Star Miranda Otto, Drehbuchschreiberin Philippa Boyens, Peter Jackson (diesmal als ausführender Produzent) und Effektmeister Richard Taylor. Auch der Filmschauplatz Rohan, wo das Volk der Rohirrim sich 183 Jahre vor Frodos Zeit gegen eine Invasion wehren muss, verspricht Nostalgie mit Helms Klamm-Gedächtnismomenten.

Erste Einblicke ernteten donnernden Applaus und immer wieder hört man, dass eine Herr der Ringe-Geschichte im Anime-Gewand zwar neu ist, Mittelerdes Kino-Rückkehr sich aber "100 Prozent wie die Original-Trilogie" anfühlt. Dazu will jetzt offenbar auch die Wiederbelebung einer weiteren Kinotradition beitragen: ein eigens komponierter Herr der Ringe-Song für den Abspann. Von dem wurde sogar schon eine erste Kostprobe veröffentlicht:

Nachdem uns in Die Schlacht der Rohirrim das Wiedersehen mit Herr der Ringe-Figur Saruman bereits sicher war, hält sich der neue Animationsfilm auch musikalisch an das Erfolgsrezept der bisherigen Kinofilme. Peter Jackson rundete seine zwei Mittelerde-Trilogien mit Balladen aufsteigender oder etablierter Singer-Songwriter ab. Diese Ehre fällt im neuen Abenteuer der 24-jährigen englischen Sängerin und Gitarristin Paris Paloma zu, die im August 2024 nach Hit-Singles wie Labour gerade erst ihr Debütalbum (Cacophony) veröffentlicht hat.

Wir erinnern uns an die bisherigen Sängerinnen und Sänger, die Mittelerde unter Peter Jackson ihre Stimmen liehen:

Damit kehrt die Herr der Ringe-Welt in Die Schlacht der Rohirrim wieder zu einer singenden Frau zurück, nachdem die Hobbit-Trilogie auf die Stimmen von Männern gesetzt hatte.

Wann startet Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim im Kino?

Den Kino-Nachschlag für Herr der Ringe-Fans gibt es (ebenfalls in bewährter Mittelerde-Tradition) kurz vor Weihnachten auf der großen Leinwand zu sehen: Die Schlacht der Rohirrim startet am 12. Dezember 2024 in Deutschland.