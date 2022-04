Nicolas Cage verrät seine 3 "besten" Filme – und die haben nichts mit seinen beliebtesten Memes zu tun

Hollywood-Persönlichkeit und einzigartiger Schauspieler: Nicolas Cage ist beides. Aus seiner Karriere hat er seine drei Lieblingsperformances ausgewählt.

Nicolas Cage ist eine Hollywood-Ikone. Er gewann einen Oscar, wurde zum Meme und fiel zuletzt durch bizarre Rollen und einen einzigartigen Schauspielstil auf. Seine Auftritte in Mandy oder Massive Talent bewegen sich am Rande des Wahnsinns. In einer Reddit-Fragerunde enthüllte er jetzt die Filme, die er selbst zu seinen besten zählt. Und die sind weit von seiner schillernden Internet-Persona entfernt.

Schweine, Schnaps und Krankenhaus: Nicolas Cage verrät seine 3 Lieblingsrollen

Auf die Frage "Welche drei deiner Filme sollen für die Nachwelt erhalten werden?" gibt er nämlich eine überraschende Antwort: Es handelt sich um das Drama Leaving Las Vegas - Liebe bis in den Tod, Martin Scorseses Bringing Out the Dead - Nächte der Erinnerung und den jüngeren Indie-Film Pig.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In allen drei Filmen wählt Cage einen eher ruhigen Ansatz, sie haben mit dem entgrenzten Killer aus Face/Off nichts gemein. Leaving Las Vegas mag dabei noch am wenigsten überraschen. Für das Drama über einen selbstmörderischen Alkoholiker und eine Prostituierte gewann der Star einen Oscar.

Verblüffender ist da Bringing Out the Dead. Martin Scorseses atemloses Zeugnis über eine Nacht im Leben des depressiven Sanitäters Frank (Cage) ist ein großartiger Film. Nach Meinung des Regisseurs scheiterte er aber an den Kassen und bei der Kritik (via rogerebert.com ). Selbst wenn er für viele die Scorsese-Topliste verfehlt, spielt Nicolas Cage in dem Film eine seiner besten Rollen. Immer auf dem Grad zwischen Verzweiflung und Wahn.

Schaut euch den Trailer für Bringing Out the Dead an:

Bringing Out the Dead Nächte der Erinnerung - Trailer (Deutsch)

Cages erstaunlichste Wahl ist Pig. Das Langfilm-Debüt von Michael Sarnoski feierte erst 2021 seine Premiere und ist ein echtes Indie-Juwel. "Pig ist meine Lieblingsperformance", schreibt Cage später in der Reddit-Diskussion . "Mit Bringing Out the Dead sind das meine zwei besten Filme."



Er hat Recht. Pig ist eine Offenbarung. Cages Rolle als Ex-Spitzenkoch und Trüffelfarmer auf der Suche nach seinem Schwein klingt bizarr. Aber sie ist zerbrechlich und weise und unendlich menschenfreundlich. Das Drama erhielt hierzulande leider keinen Kinostart. Mittlerweile gibt es den Film aber auf Amazon Prime. Und alle müssen ihn sehen.

Oscars, Arthouse, Memes: Nicolas Cages Karriere erschließt sich nicht einfach. Ist er ein guter Schauspieler oder nicht? Oder nicht mehr? Seine drei Lieblingsrollen werden für viele die erste Option beweisen. Davon abgesehen bleibt Cage vor allem eines. Ein Rätsel.

Künftige Meisterwerke? Die 22 größten Streaming-Filme 2022 bei Netflix und Co.

Im Streaming-Bereich warten dieses Jahr ein paar echte Highlights auf euch. Insbesondere Netflix hat eine Vielzahl vielversprechender Filme angekündigt. Im Podcast Streamgestöber geben wir den Überblick, bei welchen Projekte die Vorfreude besonders groß ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei Genres wie Science-Fiction, Action, Comedy, Fantasy, Animation und mehr haben Netflix, Disney+ und AppleTV+ garantiert für alle Geschmäcker etwas dabei – egal ob ihr nun auf den neuen Film von Martin Scorsese, das nächste Disney-Remake oder die Verfilmung eures Lieblingsromans hinfiebert.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von Nicolas Cages Auswahl?