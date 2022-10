Sauron in Die Ringe der Macht: Die Lösungsvorschläge zum aktuell größten Herr der Ringe-Rätsel werden immer absurder

Wer Sauron ist, werden wir in Folge 8 von Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht erfahren. Das Internet hält auf die alles entscheide Frage aber jetzt schon ein paar fantastische und lustige Antworten parat.

In Folge 8 will Amazon die alles entscheidende Frage von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht klären: Wer ist Sauron? Zumindest hat der Streaming-Dienst dieses Versprechen in einem Sauron-Enthüllungs-Video mit mehreren möglichen Kandidaten angekündigt und das Serien-Bild bei Prime Video * schon mal zum dunklen Herrscher geändert. Bevor es soweit ist, lohnt aber jetzt nochmal ein Blick in die sozialen Medien, denn der erwartungsvolle Internet-Humor zur großen Auflösung ist einfach herrlich.

Wer ist Sauron in Die Ringe der Macht? Herr der Ringe-Fans diskutieren das mit viel Spaß

Von den 10 Fragen, die das Staffel 1-Finale beantworten muss, ist die zu Saurons Identität die mit Abstand am heißesten diskutierte. Haben wir ihn längst (unter falschem Namen) kennengelernt oder wird er erst in Folge 8 der Herr der Ringe-Serie auftreten? Das Fehlen gewisser Figuren auf dem neuen Plakat kann als Fingerzeig gelesen werden. Fakt ist: Vor Folge 8 weiß niemand sicher, wer Sauron in Die Ringe der Macht ist. Fakt ist außerdem: Die Spekulationen mittlerweile absurd-lustige Ausmaße angenommen. Sogar ein eigener Sauron-Hashtag mit Emoji wurde nun dafür auf Twitter kreiert.

Die Vorfreude ist groß, den Mann hinter der Rüstung zu treffen, den Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht schon in Folge 1 in eiserner Vermummung auftreten ließ:

Im Allgemeinen amüsieren sich viele Herr der Ringe-Fans über die zahllosen Möglichkeiten und den Schwierigkeitsgrad der Wer-ist-Sauron-Frage:

Diese Captchas werden wirklich immer schwieriger. - Wähle alle Bilder, die einen Sauron zeigen.

Und einige von euch erinnern sich vielleicht noch an den musikalischen Legolas-Remix They're taking the Hobbits to Isengard zu Peter Jacksons zweitem Herr der Ringe-Film. Aber kennt ihr schon die erwartungsvoll heißen Sauron-Techno-Beats, die es garantiert nicht auf den offiziellen Herr der Ringe-Soundtrack * schaffen werden?

Halbrand oder Kiwi? Die Ringe der Macht-Publikum sieht Sauron überall

Während manche alle Hinweise zusammentragen, warum Halbrand Sauron sein muss, argumentieren andere, dass die Offenlegung des Südländers zu naheliegend wäre. Unabhängig davon wird aber schon ein Ranking der besten "Halbrand ist Sauron"-Momente eingefordert.

Nach der 7. Folge Die Ringe der Macht haben manche sogar schon einen Design-Vorschlag für eine peinliche Enthüllung im Angebot:

Auch Theo, der Fremde oder die Enthüllung eines Gestaltwandlers sind als Kandidaten noch im Rennen. Neben Katzen-Sauron-Content ...



... wurde sogar in Lebensmitteln Sauron schon ausfindig gemacht. (Ja, Amazon hat bei der Werbung keine Kosten und Mühen gescheut.) Denkt mal drüber nach, wenn ihr die nächste Kiwi aufschneidet.

Ist eine uns am Ende überraschende Herr der Ringe-Täuschung überhaupt noch möglich, wenn bereits alle Sauron-Kandidaten bis ins Kleinste durchdiskutiert wurden?

Die größte Angst bleibt die, dass die Serie uns an der Nase herumgeführt hat und Amazon die Auflösung doch bis Staffel 2 aufschiebt. Denn das wäre wahrhaft ein Akt des ultimativen Bösen...

Wen haltet ihr für den besten Sauron-Kandidaten in Die Ringe der Macht?

Bei unserer Moviepilot-Umfrage hat ein Kandidat die Nase vorn. Aber entschieden ist noch lange nichts, bis die Herr der Ringe-Serie den Schleier beiseite zieht und Sauron klar deklariert:

Herr der Ringe-Podcast mit Sauron-Spekulation: Was verraten Folge 5 & 6 von Die Ringe der Macht?

In der 5. und 6. Folge von Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht (Abschiede und Udûn) entlädt sich ein lange vorbereiteter Konflikt in der ersten Schacht der Fantasy-Serie, die in einer visuell berauschenden Katastrophe endet. Wir diskutieren Wendungen, Theorien und Figuren.

Ob es nun um erhärtete Sauron-Verschwörungen oder die neuen Mystikerinnen geht, die den Fremden suchen: Wir erklären Herr der Ringe-Elemente von Mithril bis Adar und sprechen über die schönsten und ärgerlichsten Momente der neuen Folgen.



Auf wen wettet ihr bei der großen Sauron-Enthüllung am Freitag in Die Ringe der Macht?