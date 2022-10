Peinlich: Die Ringe der Macht hält uns für dumm und die Mordor-Enthüllung beweist es

Nach Folge 7 von Amazons Herr der Ringe-Serie müssen wir uns ernsthaft die Frage stellen, ob Die Ringe der Macht uns auf ein Intelligenz-Level mit Trollen stellt.

Achtung, es folgen Spoiler zur 7. Folge Die Ringe der Macht: Ich habe als langjähriger Herr der Ringe-Fan bisher wirklich große Freude an Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Ich liebe die Rätsel, ich liebe die Figuren, ich liebe die visuelle Opulenz. Schon gleich zum Auftakt ist bei mir der Mittelerde-Funken übergesprungen. Doch die Mordor-"Enthüllung" am Ende von Episode 7 lässt eigentlich nur einen Schluss zu: Die Serienschöpfer halten uns, das Publikum, für dumm.

Übrigens, Herr der Ringe-Fans, falls ihr es noch nicht verstanden habt: Die Südlande sind jetzt Mordor ...

In Folge 6 der Herr der Ringe-Serie endet die große Schlacht von Udûn in den Südlanden mit einem Vulkanausbruch. Große Teile der 7. Episode verbringen die Figuren damit, durch die ascheverdunkelte Landschaft zu laufen, um den Nachwirkungen dieser Katastrophe zu entkommen.

Aber erst am Ende der neuen Folge kommt es zur eigentlichen, erzählerischen Katastrophe: Ork-Anführer Adar (Joseph Mawle) lehnt den Titel "Herr der Südlande" ab, weil dieser vormals grüne Ort nicht länger existiert. Anhänger Waldreg (Geoff Morrell) fragt daraufhin, wie er die verwüstete Region fortan nennen wolle. Und über dem Anblick der Höllenlandschaft wird die eingeblendete Bezeichnung "Die Südlande" vom dunklen Schriftzug "Mordor" abgelöst.

Ringe der Macht-Beleidigung: Amazon hält sein Publikum für dumm

Meine Kinnlade liegt nach diesem Episoden-Ende irgendwo zwischen den Trümmern. Was habe ich hier gerade gesehen? Glaubt die Amazon-Serie nach den tausend vorangegangenen Fingerzeigen, dass die Südlande zu Mordor werden, dass wir Zuschauer:innen das bis jetzt noch immer nicht zusammengesetzt haben? Wir erinnern uns z.B. an ...

... eine genaue Verortung der Südlande auf der Mittelerde-Karte, wo Mordor liegt

... den schon länger aufgedeckten Plan, dem Bösen eine Heimat zu erschaffen

... und den als Vulkan ausbrechenden Schicksalsberg!

Am Anfang der Folge hätten ich den klärenden Schrift-Beweis vielleicht noch als abschließenden Nachsatz zur erlebten Naturkatastrophe verkraften können. Die Mordor-Enthüllung aber derart dreist als "augenöffnende" Umbenennung am Schluss einzusetzen, beleidigt schlicht meine Auffassungsgabe. Ans Ende von Serienepisoden gehören Cliffhanger und Aha-Momente, keine Zusammenfassungen des Gesehenen, die (im Fall der gnädigsten Deutung) hier eine offizielle Umbenennung festhalten.

© Amazon Herr der Ringe-Gefährten: Galadriel und Theo wandern durch Mordor

Man muss kein Herr der Ringe-Hardcore-Fan sein, damit die Puzzleteile an diesem Punkt ein stimmiges Bild ergeben. Ich glaube fest an die Intelligenz des Fantasy-Publikums. Die allermeisten Ringe der Macht-Zuschauenden werden Peter Jackson Film-Trilogie gesehen haben und eins und eins hier auf simpelste Weise zusammenzählen können. Wer den flammenden Berg bis jetzt noch nicht mit Frodos Reiseziel viele tausend Jahre später zusammengebracht hat, dem sagt wahrscheinlich auch das Wort "Mordor" nichts. Aber uns diesen Punkt, fast schon in Slapstick-Manier als schriftliche Antwort auf eine ausgesprochene Frage, einzubläuen, ist ein Statement von zweifelhafter Dämlichkeit.

Die Herr der Ringe-Serie kann sich nicht entscheiden, für wen sie gemacht ist

Es ist klar, dass Die Ringe der Macht als teuerste Serie aller Zeiten eine schwierige Gratwanderung zu meistern hat: Sie will Erfolg haben und dabei Tolkien-Hardcore-Fans ebenso abholen wie Gelegenheits-Gucker:innen, die bei Amazon ganz überrascht über eine neue Herr der Ringe-Serie stolpern.



© Amazon Herr der Ringe-Bösewicht Adar überlegt noch, wie er die Südlande nennen will

Der Versuch, diese zwei Pole zu vereinen, führte schon in den vergangen Folgen zu erstaunlichen Schwankungen in der Serie. Zum einen werden komplizierte Lore-Hintergründe eingeflochten und Tolkien-Anspielungen versteckt, die nur Silmarillion-Lesende verstehen. Dann wieder häufen sich Wiederholungen, die Aussagen unterstreichen, die unbedingt beim Publikum ankommen sollen. Beispielsweise sollen wir uns immer wieder vergegenwärtigen:

Ist der Fremde nun gut oder böse? (Er schwankt wiederholt zwischen guten und schlechten Taten, Heilung und Leid.)

nun gut oder böse? (Er schwankt wiederholt zwischen guten und schlechten Taten, Heilung und Leid.) Galadriels verbissene Jagd bringt sie an die Schwelle des Bösen. (Sie will Sauron um jeden Preis stellen, auch wenn sie dabei selbst ins Dunkel eintreten muss.)

verbissene Jagd bringt sie an die Schwelle des Bösen. (Sie will Sauron um jeden Preis stellen, auch wenn sie dabei selbst ins Dunkel eintreten muss.) Halbrand ist vom zweifelhaftem Charakter. (Er hat edle königliche Merkmale, aber auch eine unterschwellige Verschlagenheit samt Schmiede-Interesse.)

Doch diese aufklaffende Schere bei der Ansprache eines breit aufgestellten Publikums ließ sich bisher verkraften. Denn selbst die Klärung des größten Serien-Rätsels von Saurons mittlerweile offensichtlicher Identität bleibt bis zur offiziellen Auflösung in Kürze eben doch ein Rätsel.

Der "Geniestreich" der Mordor-Enthüllung überschreitet hingegen eine unsichtbare Grenze, weil die Serie glaubt, sie über die Auflösung hinaus (buchstäblich) ausbuchstabieren zu müssen. Egal in welches der Lager von Mittelerde-Fan oder -Zaungast wir dabei fallen: Bei aller Fantasy-Liebe traut die Herr der Ringe-Rückkehr uns hier keine eigene Denkleistung mehr zu. Und das ist wirklich jammerschade.

Podcast: Die Ringe der Macht Folge 5 & 6 mit Recap, Theorien und Erklärungen

In der 5. und 6. Folge von Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht (Abschiede und Udûn) entlädt sich ein lange vorbereiteter Konflikt in der ersten Schacht der Fantasy-Serie, die in einer visuell berauschenden Katastrophe endet. Wir diskutieren Wendungen, Theorien und Figuren.

Ob es nun um erhärtete Sauron-Verschwörungen oder die neuen Mystikerinnen geht, die den Fremden suchen: Wir erklären Herr der Ringe-Elemente von Mithril bis Adar und sprechen über die schönsten und ärgerlichsten Momente der neuen Folgen.



Wie ist der Südlande-Mordor-Tausch am Ende von Folge 7 der Herr der Ringe-Serie bei euch angekommen?