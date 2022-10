Ist Halbrand wirklich Sauron? Die 10 größten Fragen vor dem Herr der Ringe-Finale

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht spart sich die Auflösung der größten Mysterien bis zum Schluss auf. Auf 10 Fragen muss das Finale Antworten liefern.

In wenigen Tagen ist es soweit. Am 14. Oktober endet die erste Staffel von Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Die Erwartungen an das Finale und die versprochene Sauron-Enthüllung sind enorm. Denn Folge 8 muss nicht nur zahlreiche Handlungsfäden zusammen führen, sondern auch viele offene Fragen beantworten.

Ob Die Ringe der Macht wirklich alle Mysterien lüften wird oder einige Rätsel erst in der 2. Staffel auflösen wird, erfahren wir am kommenden Freitag. Um ideal auf das epische Staffelfinale vorbereitet zu sein, haben wir euch die 10 größten Fragen zusammengetragen, auf die Folge 8 hoffentlich Antworten liefert.

1. Wer ist Sauron in Die Ringe der Macht?

Kein Rätsel quält Herr der Ringe-Fans aktuell mehr, als die Frage nach Sauron. Mit größter Spannung erwarten wir, dass der totgelaubte Herrscher des Bösen am Ende der Staffel enthüllt wird. Bisher deuten viele Hinweise auf Halbrand.

© Amazon Sauron is Coming

Der Twist, dass der versprochene König der Südlande (Charlie Vickers) in Wahrheit der Gestaltwandler Sauron ist, wäre dennoch erschütternd und ließe uns alles bis dahin Gesehene aus einem komplett neuen Blickwinkel betrachten.



2. Wer ist der Fremde?

Seit der namenlose Fremde (Daniel Weyman) mit einem Meteroriten vom Himmel fiel, fragen sich Fans, wer der Harfuß-Freund in Wahrheit sein könnte. Nach den ersten sieben Episoden sind wir nicht viel schlauer als vorher. Aber es gibt spannende wie magische Hinweise darauf, dass er einer der fünf Istari sein könnte, die von den Valar nach Mittelerde geschickt wurden. Oder ist er vielleicht sogar Sauron, der unter Amnesie leidet?

3. Wird Celebrimbor noch einen Ring schmieden?

Dass wir in einer Serie, die Die Ringe der Macht heißt, noch keinen einzigen magischen Ring zu sehen bekommen haben, ist auffällig. Zumindest baut der Elb Celebrimbor (Charles Edwards) schon seit einigen Folgen an seiner monumentalen Schmiede. Vielleicht werden wir ja am Ende der Staffel endlich die Erschaffung der ersten Ringe zu sehen bekommen.

4. Wer sind die drei Mystikerinnen?

Das mysteriöse Trio trat vor dem Finale erst zwei Mal in Erscheinung. Die Serie selbst verrät kaum etwas darüber, wer die drei Frauen mit den Bezeichnungen Dweller (Bewohnerin), Ascetic (Asketin) und Nomad (Nomadin) sind oder was sie wollen.

© Amazon Die Mystics

Dank eines Interviews mit Produzentin Lindsey Weber wissen wir, dass sie aus dem in Tolkiens Werken kaum erforschten Rhûn stammen. Wenn sie in Folge 8 unweigerlich auf den Fremden treffen, gibt es hoffentlich eine spektakuläre Auflösung dieses Rätsels.

5. Wo ist Isildur?

Nach dem verheerenden Ausbruch des Schicksalsbergs, der die Südlande in Mordor verwandelte, wurde Isildur (Maxim Baldry) unter einer zusammenstürzenden, brennenden Hütte begraben. Sein Vater Eledil (Lloyd Owen) und die anderen Númenorer halten ihn für tot und reisen schließlich zurück auf ihr Inselreich. Doch Herr der Ringe-Fans wissen: Isildur kann nicht tot sein – immerhin muss er viele Jahre später noch Sauron die Finger samt Ring abschlagen. Berek, rette ihn!

6. Wohin reiten Galadriel und Halbrand?

Auf diese Frage gibt bereits Amazons Vorschau-Trailer zu Folge 8 eine erste ungefähre Antwort. Um Halbrands Wunde versorgen zu können, reitet Galadriel (Morfydd Clark) mit ihm zu den Elben nach Eregion. Welchen Höhepunkt hält das Finale hier für sie bereit? Es ist sicher kein Zufall, dass Schmiede-Fan Halbrand an den Ort gelangt, an dem Celebrimbor eine gewaltige Schmiede errichtet.

© Amazon Galadriel und Halbrand





7. Können die Elben auch ohne Mithril gerettet werden?

Das letzte Wort von König Durin III scheint gesprochen. Selbst das Flehen seines Sohnes Durin IV (Owain Arthur) hat nichts gebracht. Die Zwerge werden vorerst kein Mithril abbauen. Und das würde das nahende Ende der Elben bedeuten. Werden die Elben also einen anderen Weg finden, um ihren Verfall bis zum Frühling stoppen zu können? Oder steckt noch etwas anderes hinter der Lindon infizierenden Schwärze?

8. Werden wir Durin und Disa nochmal sehen?

Nach dem emotionalen Abschied zwischen Elrond und seinem Zwergen-Bruder Durin scheint das Kapitel Khazad-dûm zu einem vorzeitigen Abschluss gekommen zu sein. Auch das Gespräch zwischen dem Prinzen und seiner Gattin Disa (Sophia Nomvete) über ihre Zukunft als Herrscher der Minen wirkt wie ein vorzeitiger Endpunkt. In der Vorschau auf Folge 8 glänzen sie zudem mit Abwesenheit.

Die Mithril-Mine sowie der finstere Balrog sind aber schon mal ein verdammt guter Teaser darauf, was die Zwerge in kommenden Staffeln erwartet. Und eine weitere wichtige Zwergen-Frage muss die Herr der Ringe-Serie unbedingt beantworten: Werden wir jemals die Gesichter von Durins und Disas zwei Kindern zu sehen bekommen?

9. Kehren die Südländer erst in Staffel 2 wieder?

Ein weiterer Handlungsstrang scheint in Folge 7 abgeschlossen worden zu sein und findet im Trailer zum Finale keine Erwähnung. Nach der Schicksalsberg-Katastrophe fanden Bronwyn (Nazanin Boniadi), Arondir (Ismael Cruz Cordova) und Theo (Tyroe Muhafidin) wieder zusammen. Ihr neugefundener König Halbrand machte sich von dannen, während die Südländer einen neuen Zufluchtsort auserkoren haben.

© Amazon Bronwny, Arondir und Theo

Sie begeben sich nun nach Pelargir im späteren Gondor. Die Enthüllung ihres neuen Ziels wirkt jedoch mehr wie ein Teaser auf die Fortsetzung ihrer Geschichte in Staffel 2. Die Staffel hat zu wenig Zeit, als noch einen komplett neuen Ort zu etablieren. Oder werden sie im Finale doch noch eine kleine Rolle spielen?

10. Was passiert noch in Númenor?

Am Ende von Folge 7 verlassen die Númenorer Mittelerde und segeln mit ihren drei Schiffen zurück in ihre Heimat. Im Finale von Staffel 1 kehren wir noch einmal zurück auf die Insel und treffen auf Charaktere wie Elendil, Míriel (Cynthia Addai-Robinson) und vermutlich auch Pharazôn (Trystan Gravelle). Aber wie werden sich diese Szenen in den Kontext der Staffelabschlusses einfügen? Finden wir nach der Rückkehr ein verändertes Königreich vor? Vielleicht werden schon die ersten Weichen für den prophezeiten Untergang Númenors gestellt.

Im Podcast besprechen wir Sauron-Theorien und die große Schicksalsberg-Katastrophe:

In der 5. und 6. Folge von Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht (Abschiede und Udûn) entlädt sich ein lange vorbereiteter Konflikt in der ersten Schacht der Fantasy-Serie, die in einer visuell berauschenden Katastrophe endet. Wir diskutieren Wendungen, Theorien und Figuren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob es nun um erhärtete Sauron-Verschwörungen oder die neuen Mystikerinnen geht, die den Fremden suchen: Wir erklären Herr der Ringe-Elemente von Mithril bis Adar und sprechen über die schönsten und ärgerlichsten Momente der neuen Folgen.



Was sind eure Theorien zum Finale von Die Ringe der Macht?