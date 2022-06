Schock-Finale für The Walking Dead: Ein grausamer Tod in Staffel 11 steht jetzt schon fest

The Walking Dead Staffel 11 steuert demnächst mit acht abschließenden Folgen auf das große Finale zu. Ein neues Bild kündigt nun einen grausamen Tod vor dem Ende an.

Kaum ein Serienfinale wird derzeit so mit Spannung erwartet, wie das der ikonischen Zombie-Serie The Walking Dead. Wer wird sterben? Wer wird überleben? Und kehrt Rick Grimes noch ein letztes Mal zurück? Eines steht schon jetzt fest: Nicht alle Charaktere werden die 11. Staffel überleben. Ein jüngst veröffentlichtes Bild von den Dreharbeiten kündigt einen grausamen Tod an.

The Walking Dead Staffel 11: Neues Bild verrät grausamen Tod in den letzten Folgen

Das Finale von The Walking Dead ist schon längst abgedreht. Während Fans noch geduldig auf den Start der letzten acht Episoden warten, schwelgt Kameramann Duane Charles Miller schon in Erinnerungen und liefert mit einem Setbild auf Instagram nun schockierende Einblicke in das Finale. Uns erwartet mindestens noch ein grauenvoller Tod.

"Es sieht nicht gut aus für eine arme Seele da draußen.", teast Miller mit dem Einblick in eine der kommenden Folge. Eine Horde von Untoten stürzt sich gierig auf ein armes Opfer, das gerade zerfleischt wird. Um welchen Charakter es sich dabei handelt, ist leider nicht zu erkennen. Handelt es sich womöglich um die bereits gespoilerte Zombiefizierung eines Hauptcharakters?

Natürlich kann es sich bei dieser Horrorszene um irgendeinen namenlosen Charakter handeln, der im finalen Konflikt zwischen dem Commonwealth und den Charakteren rund um Daryl, Negan, Maggie und Co. von Beißern vernascht wird. Dass es eine liebgewonnene Hauptfiguren trifft, ist aber auch nicht auszuschließen.

Schaut hier den ersten Teaser-Trailer zum Finale von The Walking Dead:

The Walking Dead - S11 Part 3 Teaser (English) HD

Um die meisten Charaktere müssen wir uns jedoch keine Sorgen machen. Geleakte Setbilder vom Dreh der letzten The Walking Dead-Szenen verrieten bereits das Überleben von so einigen Figuren. Auch Negan (Jeffrey Dean Morgan), Maggie (Lauren Cohan) und Daryl (Norman Reedus) wiegen sich in Sicherheit. Denn sie werden nach dem Ende der Hauptserie in zwei Spin-off-Serien zu sehen sein.

The Walking Dead Staffel 11: Wann geht es mit Folge 17 bei Disney+ weiter?

Ein konkretes Startdatum hat die Rückkehr von The Walking Dead bislang noch nicht. Zuerst startet am 14. August 2022 in den USA das 6-teilige Anthologie-Spin-off Tales of the Walking Dead. Denkbar ist der Start der letzten acht Folgen The Walking Dead nach Beendigung der Ausstrahlung der Miniserie Ende September oder Anfang Oktober.

The Walking Dead: Ist das Ende zum Scheitern verurteilt?

The Walking Dead geht bald nach 12 Jahren und 11 Staffeln zu Ende. Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber diskutieren wir über die zahlreichen Probleme der finalen 11. Staffel:

Wir blicken zurück auf die ersten 16 Episoden und ergründen die Stärken und Schwächen von Staffel 11. Mit Blick auf das bevorstehende Finale widmen wir uns der Frage: Kann es in den letzten acht Folgen noch ein gutes Finale für die größte Zombieserie unserer Zeit geben?



