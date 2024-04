Schock für Kevin Costner-Fans: Nach 39 Jahren bekommt der Yellowstone-Star neue Synchronstimme (für gewaltiges Western-Epos)

Kevin Costner wird sich in Deutschland bald nicht mehr so anhören wie vorher, denn für die kommende Western-Saga des Stars setzt die Synchronisation auf einen neuen Sprecher.

Kevin Costner erlebt dank der Hit-Serie Yellowstone aktuell eine Schauspiel-Renaissance und nutzt diese, um seinen filmischen Wunschtraum zu erfüllen: Er drehte als Regisseur, Produzent und Hauptdarsteller das mehrteilige Western-Epos Horizon: Eine amerikanische Saga. Wie der deutsche Verleih nun bekannt gab, wird sich der 69-jährige Star dort dank neuer Synchronstimme anders anhören als zuvor.



Bernd Vollbrecht statt Frank Glaubrecht: Yellowstone-Star Kevin Costner erhält eine neue Synchronstimme

Seit 39 Jahren ist Frank Glaubrecht in Deutschland die Stimme von Kevin Costner: Fandango (1985) war der erste Film des Stars, den er synchronisierte. Die Serie Yellowstone steht als neuestes Costner-Projekt in seiner Filmografie.

Außerdem synchronisierte der mittlerweile 81-jährige Sprecher die Hollywood-Größen Al Pacino und Pierce Brosnan. In der kommenden Western-Saga Horizon wird der berühmte Sprecher allerdings von einem anderen abgelöst: Bernd Vollbrecht.

Im Horizon-Trailer könnt ihr euch Kevin Costners neue Stimme bereits anhören:

Horizon - Trailer (Deutsch) HD

Bekannt vorkommen wird die Stimme von Bernd Vollbrecht trotzdem vielen Kinogänger:innen, denn er lieh in der Vergangenheit Stars wie Antonio Banderas, Christopher Eccleston und Greg Kinnear seine Stimmbänder. Ob Frank Glaubrecht oder Bernd Vollbrecht: "recht" werden es die zwei Synchronsprecher bestimmt beide machen. Nur umgewöhnen muss sich das deutsche Publikum jetzt, wenn Costner in Horizon in den 1860er Jahren als Siedler in unerschlossene Gebiete Nordamerikas vordringt.

Warum wurde Kevin Costners Synchronsprecher in Horizon ausgetauscht?

Für den Synchronsprecher-Tausch von Frank Glaubrecht zum zehn Jahre jüngeren Bernd Vollbrecht gab der Filmverleih Tobis in einer Pressemail folgende Erklärung ab:

Die besondere Machart dieser einzigartigen [auf vier Teile angelegeten] Kinoproduktion, die sich über mehrere Jahre erstrecken wird, machte es nun notwendig, eine neue Stimme für Costner zu finden. Als würdiger Nachfolger von Frank Glaubrecht konnte Bernd Vollbrecht für die deutsche Stimme von Kevin Costner gewonnen werden. Er wird den Hollywood-Star in allen geplanten Horizon-Filmen synchronisieren.

Des Weiteren heißt es zu Kevin Costners Stimmwechsel:

Wir verneigen uns mit Dank und Anerkennung vor der Arbeit von Frank Glaubrecht und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Bernd Vollbrecht, der als hochangesehener, erfahrener Sprecher und talentierter Schauspieler perfekt auf die Rolle passt, die Kevin Costner in HORIZON verkörpert.

Der erste Teil der auf vier Filme ausgelegten Horizon-Saga wird seine Premiere im Mai auf dem Cannes-Filmfestival feiern. Anschließend kommt Teil 1 am 22. August 2024 und Horizon 2 am 7. November 2024 in die deutschen Kinos. Der potenzielle dritte und vierte Teil, den Kevin Costner gerne umsetzen würde, wurde noch nicht gedreht.

