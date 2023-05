Schon 90 Tage nach Kinostart bei Disney+: Der erste Marvel-Film des Jahres, der eine komplett neue Superheldin vorstellt

Während Guardians of the Galaxy Vol. 3 im Kino läuft, kündigt sich der erste große Marvel-Film des Jahres bei Disney+ an. Ab morgen gibt es Ant-Man and the Wasp: Quantumania im Streaming-Abo.

Das Marvel Cinematic Universe bringt aktuell die große Leinwand zum Beben. Guardians of the Galaxy Vol. 3, der letzte Abschluss von James Gunns Marvel-Trilogie, erzählt eine actionreiche wie emotionale Superheldengeschichte. Doch nicht nur im Kino ist das MCU mit einem neuen Film vertreten. Auch bei Disney+ gibt es Nachschub.

Morgen erscheint Ant-Man and the Wasp: Quantumania bei Disney+ im Streaming-Abo, der im Februar als erster MCU-Film des Jahres in die Kinos kam. Rund drei Monate später könnt ihr das erste Kapitel von Phase 5 gemütlich zu Hause auf der Couch genießen. Hier findet ihr die wichtigsten Infos zu dem Superhelden-Blockbuster.

Ant-Man 3 bei Disney+: Das Marvel Cinematic Universe startet mit einem Sci-Fi-Epos in Phase 5

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ist keine gewöhnliche Fortsetzung. Vielmehr haben wir es hier mit einem zentralen Bindeglied im MCU zu tun. Neben Ant-Man und Ant-Man and the Wasp stützt sich die Handlung auf drei weitere Marvel-Projekte, die ihr gesehen haben solltet, um das Sci-Fi-Abenteuer in seiner Gesamtheit zu verstehen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Quantumania schauen:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - Trailer (Deutsch) HD

Darüber hinaus kann ein Blick in die Marvel-Serie Marvel's M.O.D.O.K. nicht schaden. Hier lernen wir eine alternative Version des Bösewichts zu sehen, der in Ant-Man and the Wasp: Quantumania gleich für mehrere der schrägsten Szenen in der MCU-Geschichte verantwortlich ist. Offiziell zum MCU-Kanon gehört die Serie aber nicht.

Wichtiger für die übergreifende MCU-Geschichte ist Kang, der Bösewicht der Multiverse-Saga. Bereits in Loki haben wir den zeitreisenden Gegenspieler kennengelernt, der alles daran setzt, um das Multiversum nach seinen Vorstellungen zu gestalten. In Ant-Man and the Wasp: Quantumania erfahren wir mehr über seine Beweggründe.

Um Kang Widerstand zu leisten, erhält Ant-Man Verstärkung von niemand Geringerem als seiner eigenen Tochter.will unbedingt beweisen, dass sie das Zeug zur Superheldin hat und tobt sich im Quantum Realm nach Lust und Laune aus. Nachdem die Figur zuvor von Abby Ryder Fortson und Emma Fuhrmann gespielt wurde, übernimmt nun Meisterdetektiv Pikachu-Star Kathryn Newman den Part.

