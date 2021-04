Sci-Fi-Epos und neue Star Wars-Serie auf Disney+: Extrem gutes Angebot im Mai - Alle Filme und Serien

Disney+ hat sein Programm für den Mai vorgestellt. Uns erwarten viele neue Filme und Serien. Darunter befinden sich auch neue Star Wars- und Marvel-Geschichten.

Im Mai fährt Disney+ ein stolzes Programm auf. Wir haben euch die wichtigsten neuen Filme und Serien auf einen Blick zusammengefasst. Besonders Star Wars-, Marvel- und Science-Fiction-Fans kommen auf ihre Kosten. Darüber hinaus verstecken sich weitere spannende Titel im Mai-Programm von Disney+.

Disney+ punktet mit Star Wars, Marvel und Science-Fiction

Pünktlich zum 4. Mai, dem offiziellen Star Wars-Feiertag, feiert eine neue Serie aus der weit, weit entfernten Galaxis ihre Premiere auf Disney+. Die Rede ist von The Bad Batch, die sich um eine Gruppe Klone dreht und an die Ereignisse von The Clone Wars anschließt.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Bad Batch schauen:

Star Wars The Bad Batch - S01 Trailer (Deutsch) HD

Darüber hinaus stockt Disney+ sein Science-Fiction-Angebot auf. Nachdem in den letzten Wochen die ersten Alien- und Predator-Filme im Katalog aufgenommen wurden, treffen nun Alien - Die Wiedergeburt, Predators und Prometheus - Dunkle Zeichen ein. Besonders letztgenannter ist ein absolut unterschätztes Sci-Fi-Epos.

An Originalen erwartet uns außerdem Marvel's M.O.D.O.K. und der Start der 2. Staffel von High School Musical: Das Musical: Die Serie. Besonders gespannt sind wir außerdem auf den 101 Dalmatiner-Remix Cruella mit Emma Stone. Nach aktuellem Plan soll dieser gleichzeitig im Kino sowie mit VIP-Zugang auf Disney+ veröffentlicht werden.

Ab dem 4. Mai 2021 auf Disney+

The Bad Batch, Staffel 1



Ab dem 7. Mai 2021 auf Disney+

Ab dem 14. Mai 2021 auf Disney+

Ab dem 21. Mai 2021 auf Disney+

Ab dem 27. Mai 2021 auf Disney+

Cruella (nur mti VIP-Zugang)



Am dem 28. Mai 2021 auf Disney+

