Marvel-Meilenstein mit Fifty Shades of Grey-Star: Venom bekommt jetzt richtig Konkurrenz

Während Venom munter durchs Multiversum purzelt, baut Sony sein eigenes Marvel-Universum aus. Fifty Shades of Grey-Star Dakota Johnson soll Madame Web spielen.

Sony schwimmt gerade auf einer Erfolgswelle. Spider-Man: No Way Home ist der erfolgreichste Kinofilm seit Pandemiebeginn. Darüber hinaus konnte das Studio zuletzt mit Venom: Let There Be Carnage sein eigenes Marvel-Universum stärken, dem sich demnächst auch Morbius und Kraven the Hunter anschließen.

Nun kündigt sich ein weiterer Meilenstein für das Franchise an: Niemand Geringeres als Dakota Johnson soll den seit Jahren geplanten Madame Web-Film anführen. Die aus Fifty Shades of Grey bekannte Schauspielerin würde damit die erste Superheldin verkörpern, die einen von Sonys Marvel-Filmen anführt.

Fifty Shades of Grey-Star Dakota Johnson erobert als Madame Web Sonys Marvel-Universum

Wie Deadline berichtet, genießt das Projekt bei Sony oberste Priorität. Seit einiger Zeit versucht das Studio, einen Marvel-Film mit weiblicher Hauptrolle in Stellung zu bringen. Vor zwei Jahren war zum Beispiel Alicia Vikander als Spider-Woman im Gespräch. Der Madame Web-Film entsteht nun unter der Regie von S.J. Clarkson.

© Marvel Madame Web in den Comics

Clarkson hat sich vor allem im Serienbereich einen Namen gemacht. Bei Netflix (Jessica Jones, Defenders) und HBO (Succession, Vinyl) inszenierte sie bemerkenswerte Folgen. Madame Web markiert ihren ersten großen Kinofilm. Zuvor war sie für das neue Star Trek-Abenteuer im Gespräch, das aktuell in der Produktionshölle schmort.

Das Drehbuch zu Madame Web stammt aus der Feder von Matt Sazama und Burk Sharpless, die auch Morbius geschrieben haben. Weiterhin stecken sie hinter der Netflix-Serie Lost in Space - Verschollen zwischen fremden Welten sowie den Fantasy-Blockbuster Dracula Untold, The Last Witch Hunter und Gods of Egypt.

© Capelight Dakota Johnson in Suspiria

Für Dakota Johnson ist Madame Web ein besonderes Projekt. Nachdem sie mit Fifty Shades of Grey ihren Durchbruch feierte, war sie in den vergangenen Jahren in spannenden Filmen abseits des Mainstreams zu sehen, u.a. Suspiria, A Bigger Splash und Frau im Dunkeln. Jetzt erobert sie als Superheldin die große Leinwand.

