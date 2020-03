Star Wars-Event bei ProSieben: Alle Infos über The Mandalorian und Co.

Das Programm von ProSieben steht am morgigen Sonntag ganz im Zeichen von Star Wars. Wir haben alle Infos zur Ausstrahlung von The Mandalorian und Star Wars 8: Die letzten Jedi für euch.

Morgen dreht sich beiProSieben alles um Star Wars. Nicht nur wartet der Sender mit der Free-TV-Premiere von Star Wars 8: Die letzten Jedi auf, auch die allererste Episode von The Mandalorian gibt es zu sehen - ganze zwei Tage vor dem Start von Disney+ in Deutschland.

Interessiert ihr euch für ein Abo bei Disney+ ? Unter dem Link könnt ihr euch informieren und ein Abo abschließen. Es handelt sich um einen Affiliate-Link. Mit einem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Alle Infos zum großen Star Wars-Tag bei ProSieben

Für alle Star Wars-Fans ist der Sonntagabend auf ProSieben also Pflichtprogramm. Nachfolgend haben wir alle wichtigen Informationen zu den Ausstrahlungen zusammengetragen.

Bereits um am späten Nachmittag beginnt ProSieben mit seinem Star Wars-Programm. Vor den großen Free-TV-Premieren läuft nämlich die fünfte Episode des Weltraummärchens, ehe pünktlich zur Primetime der Mandalorianer seinen ersten Auftritt hat, dicht gefolgt vom kontroversesten Star Wars-Film überhaupt. Hier die Uhrzeiten:

© Disney The Mandalorian

Die Wiederholungen laufen wie folgt:

Sonntag, 23:55 Uhr: The Mandaorian - Staffel 1, Folge 1

Montag, 00:35 Uhr: Star Wars 8: Die letzten Jedi

Montag, 03:25 Uhr: Das Imperium schlägt zurück

ProSieben zeigt die allererste Star Wars-Realserie

Den Traum einer Star Wars-Realserie verfolgte George Lucas bereits Ende der 2000er Jahre mit Star Wars: Underworld. Aufgrund von finanziellen wie logistischen Problemen scheiterte das Projekt jedoch. Erst unter dem Dach von Disney nahm Lucasfilm die Entwicklung einer Star Wars-Realserie wieder auf, sodass letztes Jahr im November The Mandalorian auf Disney+ seine Premiere feiern konnte.

Erste Star Wars-Realserie: Alle Infos zu The Mandalorian

Game of Thrones-Star Pedro Pascal spielt die Hauptrolle in The Mandalorian und treibt sich als wortkarger Kopfgeldjäger am Rand der Galaxis herum. In der 1. Episode, die eine Lauflänge von 39 Minuten umfasst, erhält er einen neuen, gefährlichen Auftrag. Inszeniert wurde der Auftakt von The Clone Wars- und Rebels-Veteran Dave Filoni. König der Löwen-Regisseur Dave Filoni steht derweil als Showrunner und Schöpfer hinter der Serie.

Star Wars bei Disney+: Alle Filme und Serien im Überblick

ProSieben zeigt allerdings nur die 1. Episode von The Mandanlorian. Ab dem 24. März 2020 wird The Mandalorian dann auf Disney+ ausgestrahlt. Im Gegensatz zu Streaming-Diensten wie Netflix und Co. erfolgt die Veröffentlichung der 1. Staffel allerdings nicht auf einen Schlag. Stattdessen setzt Disney+ auf einen wöchentlichen Rhythmus bei seinen Eigenproduktionen. Hier findet ihr alle Termine:

Folge 1 - 24. März 2020

Folge 2 - 24. März 2020

Folge 3 - 27. März 2020

Folge 4 - 03. April 2020

Folge 5 - 10. April 2020

Folge 6 - 17. April 2020

Folge 7 - 24. April 2020

Folge 8 - 1. Mai 2020

© Disney Star Wars 8: Die letzten Jedi

ProSieben zeigt den kontroversesten Star Wars-Film

Nach The Mandalorian springt ProSieben munter durch die Star Wars-Timeline und zeigt das zweite Kapitel der Sequel-Trilogie. Star Wars 8: Die letzten Jedi wird seit dem Kinostart 2017 heiß diskutiert. Rian Johnsons Vision spaltete die Fans, in der Moviepilot-Redaktion hat der Film jedoch einige Verfechter gefunden. In unserem großen Ranking aller Star Wars-Filme hat es Episode 8 auf den zweiten Platz geschafft.

Star Wars 8: Warum Die letzten Jedi eure Enttäuschung nicht verdient



Bei der Moviepilot-Community kommt Star Wars 8: Die letzten Jedi im Schnitt weniger gut weg. 6,5 von 10 Punkten bei 5300 Bewertungen lautet euer Fazit. Damit positioniert sich der Film zusammen mit Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers auf den hinteren Plätze der Skywalker-Saga.

Werdet ihr euch The Mandalorian und Star Wars 8 auf ProSieben anschauen?