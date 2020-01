Statt Harry Potter: Alle Fantasyfilme 2020 mit deutschem Kinostart

Im Jahr 2020 schaffen es wieder einige Fantasyfilme ins Kino. Zu ihnen gehört dieses Jahr zwar nichts aus der Harry Potter-Welt, vielleicht weckt der eine oder andere Start aber dennoch Vorfreude.

Ihr braucht mehr Magie in eurem Leben? Nun: Auf das dritte Harry Potter-Prequel Phantastische Tierwesen 3 müsst ihr euch leider noch bis nächstes Jahr gedulden. Stattdessen hat 2020 aber ein paar andere Fantasyfilme für die große Leinwand in der Hinterhand. Wir haben euch eine Liste all der deutschen Kinostarts zusammengestellt, bei denen es in den nächsten 12 Monaten zauberhaft zugehen wird.

Wie schon bei den Fantasyfilmen 2019 gilt: Auch im Science-Fiction-Genre, in Animationsfilmen und unter den Superhelden gibt es, genau wie bei den diesjährigen Horrorfilme 2020, häufig übernatürliche Elemente - diese Filmsparten erhalten allerdings eigenständige Vorschau-Artikel.

Fantasy 2020: Das sind die deutschen Kinostarts

Unter den für 2020 angekündigeten Fantasyfilmen, die noch ohne Startdatum sind, könnten es außerdem fantastische Werke wie David Lowerys Green Knight, das Fantasy-Abenteuer Mortal, die übernatürliche Familienkomödie Four Kids and It oder die Geister-Lovestory Endless noch zu einem Kinostart schaffen.

Doch auch Wendy, Lamb, Nine Days, Spontaneous, Starbright, Three Thousand Years Of Longing, The King's Daughter, Gretel & Hansel, Witch Hunt und Mona Lisa and the Blood Moon sehen spannend aus und könnten die Möglichkeit nutzen, noch das Auge eines Kinoverleihers einfangen.

Fantasyfilme wie A Babysitter's Guide To Monster Hunting und The Old Guard werden hingegen Netflix mit Magie bestücken, während Disney+ wiederum mit Magic Camp aufwarten wird.

Wer bisher geglaubt hat, dass das Fantasy-Genre 2020 im Kino unterrepräsentiert ist, der kann sich nun zumindest auf ein paar zauberhafte Leckerbissen freuen. Oder sich eben doch auf Harry Potters Tierwesen-Spin-off 2021 freuen.

Welchen Fantasy-Kinostart 2020 könnt ihr kaum noch erwarten?