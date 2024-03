Streaming-Release von Dune 2: Der Heimkino-Start des Sci-Fi-Epos könnte schon bald da sein

Dune: Part Two ist aktuell noch im Kino zu sehen. Wann das Sci-Fi-Sequel per Streaming-Release abrufbar sein wird, steht noch nicht fest. Es lässt sich aber darüber spekulieren.

Mit Dune: Part Two läuft derzeit einer der größten Sci-Fi-Blockbuster der letzten Jahre in den Lichtspielhäusern. Kein Wunder, dass Fans ihn bald schon zu Hause unter die Lupe nehmen wollen. Doch wann wird das sein?

Ein offizieller Streaming-Start des Films ist noch nicht bekannt. Dennoch lässt sich das mutmaßliche Zeitfenster eingrenzen: Üblicherweise liegen etwa drei Monate zwischen Kinopremiere und ersten VoD-Auswertungen. Zwei Monate könnte es also noch dauern, denn Dune 2 kam erst am 29. Februar 2024 in Deutschland heraus. Die 4K-Heimkinoversion erscheint ebenfalls im Frühling, nämlich am 29. Mai. Der Sci-Fi-Kracher ist sogar schon vorbestellbar.

Wie war das beim Streaming-Release von Dune: Part One?

Dune kam damals im September 2021 in die hiesigen Kinos und war bereits ab November desselben Jahres als VoD-Kauftitel bei Amazon abrufbar. Sky Ticket übernahm daraufhin im Dezember 2021 die Streaming-Premiere innerhalb eines Abos. Aktuell ist der Film bei Netflix im Programm zu finden.

In den USA war Dune: Part One in besonderer Fall. Weil der Film mitten in der Corona-Pandemie herauskam, beschloss der Warner-Mutterkonzern, den Film einen Tag vor dem amerikanischen Kinostart auf dem Streaming-Dienst HBO Max zu veröffentlichen. Filmemacher Denis Villeneuve war überhaupt kein Fan davon und wetterte in einem offenen Brief gegen die Entscheidung, wie Variety berichtete.

Dune: Part Two - Worum geht es überhaupt in der Sci-Fi-Fortsetzung?

Die Fortsetzung adaptiert die zweite Hälfte der berühmten Buchvorlage von Frank Herbert. Paul Atreides (Timothée Chalamet) und seine Mutter Jessica (Rebecca Ferguson) beginnen ein neues Leben unter den in der Wüste lebenden Fremen. Einige von ihnen glauben, dass es sich bei dem jungen Mann um den prophezeiten Messias Lisan al-Gaib handelt. Jessica weiß jedoch, wie die Beeinflussung durch den Orden der Bene Gesserit für den fanatischen Glauben verantwortlich ist und nutzt die Situation für sich aus.

Warner Szene aus Dune: Part Two

Zusammen mit Chani (Zendaya) und anderen Fremen stellt Paul sich erfolgreich gegen die Besatzung des Hauses Harkonnen und schließlich sogar gegen die Mächte des Imperators Shaddam IV. (Christopher Walken), der den Verrat an seinem Vater Leto I. orchestriert hatte. Wird er am Ende doch die Rolle des Fremen-Heilands annehmen?

Dune 3: So soll die Story von Paul und Chani weitergehen

Wird es Dune 3 geben?

Viele Fans wünschen sich schon jetzt eine Fortsetzung von Dune 2. Regisseur Denis Villeneuve will aber nur unter einer Bedingung ein Sci-Fi-Sequel ins Kino bringen. In jedem Fall gibt es für einen dritten Teil noch keine offizielle Bestätigung.

