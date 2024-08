The Boys-Star Erin Moriarty verrät, welche Figur sie in Staffel 5 töten will: "Das ist ja wohl das Mindeste"

Im Finale der Amazon-Serie The Boys wird kein Charakter mehr sicher sein. Darstellerin Erin Moriarty hat schon das ideale Opfer auserkoren, das Starlight in Staffel 5 umbringen soll.

Amazons blutige Superhelden-Satire The Boys hat kürzlich ihre 4. Staffel mit einem gewaltigen Finale zu Ende gebracht. Jetzt blicken Fans gespannt auf das kommende Serienende, das nicht nur Homelanders Geschichte abschließt, sondern auch die bisherige Todes-Allergie überwinden wird.

Kein Charakter ist mehr sicher und Darstellerin Erin Moriarty hat schon einen Wunschkandidaten, den ihre Superheldin Annie January aka Starlight in Staffel 5 umbringen soll.

The Boys Staffel 5 soll Hauptfiguren töten und Erin Moriarty hat schon einen Wunsch

"Es gibt keine Garantie dafür, wer überleben wird, weil wir sie nicht für eine weitere Staffel behalten müssen, also können ständig wirklich schockierende, große Dinge passieren.", versprach Serienschöpfer Eric Kripke kürzlich im Gespräch mit Total Film . Jetzt dürfen nicht nur die Fans, sondern auch die Stars der Amazon-Serie ihre Todes-Theorien für Staffel 5 äußern. Erin Moriarty verriet nun im Interview mit Comicbook , welches Opfer Starlight unbedingt fordern muss:

Amazon Erin Moriarty als Annie in The Boys Staffel 4

Sie muss wenigstens The Deep bekommen, lass mich wenigstens den Fischtypen töten, das ist das ja wohl das Mindeste.

Wir erinnern uns zurück: Direkt in der allerersten Folge von The Boys wird Starlight als neuestes Mitglied der Seven von The Deep (Chace Crawford) vergewaltigt. Ein persönlicher Racheakt in Staffel 5 würde damit einen passender Zirkelschluss für die Figuren darstellen. Wir sollten aber nicht davon ausgehen, dass sich Starlight jetzt blutrünstig auf ihre Feinde stürzt:

Sie muss angegriffen werden und es muss Selbstverteidigung sein, weil sie eben Annie ist. Aber sie muss jemanden erwischen [...] Dieses Konzept eines kathartischen Karmas. Ich denke, wir brauchen es wirklich.

Ob Starlight ihren Peiniger etwa ertränkt, wie es sich der The Deep-Darsteller selbst wünscht? Darüber hinaus hat Erin Moriarty noch einen weiteren Wunsch, welchen Charakter ihre Superheldin in Staffel 5 umbringen sollte. Die Chancen dafür schätzt sie aber gering ein:

Ich denke, sie sollte Homelander töten. Ich glaube nicht, dass dieser Wunsch oder dieses Verlangen erfüllt werden wird oder kann. Aber wer weiß das schon?

Da The Boys viel Wert auf Charakterentwicklung und -beziehungen legt, ist es eher unwahrscheinlich, dass Starlight ihren früheren Seven-Anführer Homelander töten wird. Diese Ehre sollte entweder seinem erklärten Erzfeind Billy Butcher oder seinem Sohn Ryan zuteilwerden.

Weitere News zu The Boys:

Wann kommt The Boys Staffel 5 zu Amazon Prime Video?

Etwas Geduld müssen Fans noch aufbringen: The Boys Staffel 5 wird 2026 bei Prime Video zu sehen sein. Showrunner Eric Kripke und sein Team werkeln aktuell fleißig an den Drehbüchern zum Serienfinale. Die Dreharbeiten sollen noch dieses Jahr beginnen und könnten bis Mitte 2025 andauern.

Einen ersten Blick auf Homelanders neues Amerika gewährt uns das The Boys-Universum aber schon im kommenden Jahr. Dann soll bereits die 2. Staffel der Spin-off-Serie Gen V bei Amazon an den Start gehen.