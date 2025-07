The Fantastic Four 2 muss warten: Pedro Pascal kehrt nächstes Jahr in einem anderen Marvel-Film als Reed Richards zurück

Eine neue Fantastic Four-Generation startet gerade im Kino durch. Doch wie ist die Zukunft um die Marvel-Familie bestellt? Wir verraten euch alle Infos über Fantastic Four 2 und weitere Auftritte im MCU.

Zehn Jahre hat es gedauert, bis uns die Fantastic Four wieder auf der großen Leinwand begrüßen. Mit dem düsteren Reboot von 2015 hat der neue Film allerdings nichts zu tun: The Fantastic Four: First Steps markiert einen kompletten Neustart für die Marvel-Familie, die nun erstmals auch Teil des Marvel Cinematic Universe ist.

Ein Meilenstein, der gespannt in die Zukunft des Franchise blicken lässt. Immerhin werden Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) und Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) nicht nur für einen Film in der Welt der Avengers vorbeischauen, oder? Wir haben alle bekannten Infos zusammengetragen.

Achtung, es folgen Spoiler!

Kommt Teil 2 von The Fantastic Four: First Steps?

Nach der Mid-Credit-Szene von The Fantastic Four: First Steps will man sofort wissen, wie die Geschichte weitergeht. Gerade erst konnte Franklin, der Sohn von Reed und Sue, vor dem hungrigen Schurken Galactus gerettet werden, da kündigt sich bereits die nächste Gefahr im Wohnzimmer der Superheld:innen an: Doctor Doom.

Wer bereits einen der älteren Fantastic Four-Filme gesehen oder einen der Comics gelesen hat, wird wissen, dass Doctor Doom einer der klassischen Gegenspieler der Marvel-Familie ist. Da würde es nur Sinn ergeben, ihn in einer Fortsetzung auftreten zu lassen. Bislang wurde The Fantastic Four 2 jedoch nicht offiziell angekündigt.

Wann, wo und wie kehren die Fantastic Four zurück?

Der Abspann des ersten Films gibt uns bereits den entscheidenden Hinweis: Anstelle von Teil 2 werden die Fantastic Four erstmal Teil des womöglich größten Crossover-Films überhaupt: Avengers: Doomsday. Der trägt Doctor Doom bereits im Titel und wird auf die Ereignisse von First Steps aufbauen.

The Fantastic Four-Regisseur Matt Shakman lässt sogar durchblicken, dass Reed Richards zum neuen Anführer der Avengers werden soll:

Er entwickelt sich vom streberhaften Wissenschaftler, der im Labor eingesperrt ist, zum Ehemann und Vater, der alles tun würde, um seine Familie zu beschützen, und schließlich zum Anführer der Avengers. Mir wurde klar, dass die Version, die wir erstellten, all diese Elemente enthalten musste.

Besonders spannend: Der Darsteller von Doctor Doom steht bereits fest. Robert Downey Jr., der ursprünglich als Tony Stark aka Iron Man im MCU zu sehen war, übernimmt fortan die Rolle des legendären Bösewichts. Möglich ist das vermutlich durch einen Multiversums-Twist, der im Verlauf von Avengers: Doomsday verraten wird.

Wie sieht die Fantastic Four-Zukunft danach aus?

Wenn die Fantastic Four im fünften Avengers-Film auftauchen, bietet sich ihre Rückkehr auch im darauffolgenden Avengers: Secret Wars an. Nicht zuletzt sollen die beiden Filme ähnlich wie Infinity War und Endgame eine größere Geschichte erzählen. Doomsday und Secret Wars sind das Finale der Multiverse-Saga, die uns seit 2021 begleitet.

Die Avengers-Kinostarts im Überblick:

Avengers: Doomsday startet am 16. Dezmber 2026

Avengers: Secret Wars folgt am 12. Dezember 2027

Marvel-Chef Kevin Feige hat zudem enthüllt, dass Secret Wars als großer Reset des MCU geplant ist, was bedeutet, dass uns u.a. die Neubesetzung vertrauter Figuren erwartet. Die Fantastic Four gehören mit großer Wahrscheinlichkeit allerdings nicht dazu. Immerhin wurde uns die aktuelle F4-Generation soeben erst vorgestellt.

Mehr zu The Fantastic Four: First Steps:

Sollte The Fantastic Four: First Steps erfolgreich an den Kinokassen abschneiden, stehen die Chancen gut, dass Teil 2 früher oder später grünes Licht erhält. Die Figuren bieten sich perfekt an, um eine eigenständige MCU-Reihe à la Guardians of the Galaxy zu erzählen, für die man nicht alle anderen Filme gesehen haben muss.