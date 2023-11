The Walking Dead kehrt zum grausamsten Ort der Zombie-Apokalypse zurück – aber ein Fehler nervt gewaltig

Das Zombie-Spin-off Fear the Walking Dead bringt uns kurz vor dem Serienfinale zurück an einen ikonischen Ort aus dem Original. Eine Sache stört aber gewaltig.

In nur zwei Wochen steht der Abschied der zweitgrößten The Walking Dead-Serie bei Amazon Prime Video * bevor: Fear the Walking Dead endet nach acht Staffeln und 113 Episoden. Vor dem Finale kehrt der Serien-Ableger nun zurück an einen der schlimmsten Orte des Zombie-Universums – und verschwendet die Chance auf ein echtes Crossover mit The Walking Dead.

Achtung, Spoiler für Fear the Walking Dead:

Fear the Walking Dead Staffel 8 stattet dem Sanctuary einen Besuch ab

Nach dem Abschied von Morgan Jones sind Dwight (Austin Amelio) und Sherry (Christine Evangelista) die letzte verbleibenden Crossover-Charaktere in Fear the Walking Dead. In Folge 9 der achten Staffel müssen sie sich jetzt ihrem größten Trauma stellen, das sie seit vielen Jahren quält. Es geht für das Ehepaar zurück ins Sanctuary, wo sie einst unter der Herrschaft des Savior-Anführers Negan litten.

Die nostalgische Rückkehr zum früheren Unterschlupf der Saviors verdeutlicht aber leider ein großes Problem von Staffel 8. Da mehrere Charaktere in nur einer Folge zum Sanctuary reisen können, scheint dieser wichtige The Walking Dead-Ort nicht weit entfernt von den Schauplätzen rund um den Konflikt zwischen Madison Clark (Kim Dickens) und Troy Otto (Daniel Sharman) zu sein. Und damit ist auch Alexandria nicht weit.

AMC Dwight und Sherry zurück im Sanctuary

Fear the Walking Dead hielt lange Zeit einen großen Abstand zur Mutterserie. Kalifornien, Mexiko und später Texas lagen weit entfernt von den Geschehnissen rund um Rick Grimes und seine Verbündeten. Das änderte sich jedoch mit Staffel 8, die nun an der Ostküste der USA spielt und jetzt schon zwei Mal mit der Rückkehr an einen ikonischen Ort aus The Walking Dead überraschte.

Das Wiedersehen mit dem Sanctuary verdeutlicht, dass wir uns in unmittelbarer Nähe zu Alexandria, einem der wichtigsten Schauplätze aus The Walking Dead, befinden müssen. Eine Kollision der Erzählwelten von Mutterserie und Spin-off waren nie so zum Greifen nah wie jetzt. Aber Fear the Walking Dead scheint überhaupt nicht daran interessiert zu sein und öffnet damit ein klaffendes Handlungsloch.

Fear the Walking Dead vergisst, dass Alexandria existiert

Kurz vor dem Finale steht die Gemeinschaft von PADRE vor einem verheerenden Angriff durch den von den Toten zurückgekehrten Bösewicht Troy Otto. Die Charaktere suchen händeringend nach Unterstützung, um PADRE und die dort lebenden Kinder beschützen zu können.

Schaut den Trailer zu den letzten Folgen von Fear the Walking Dead:

Fear the Walking Dead - S08 Trailer (English) HD

Dank Morgan Jones wissen die meisten Charaktere aus dem Spin-off um die Existenz der Alexandra Sicherheitszone. Warum sollte also niemand dorthin einen Trip wagen und um Hilfe bitten? Natürlich ist Dwight vielleicht nicht der willkommenste Gast in Alexandria. Seit seiner Verbannung durch Daryl sind allerdings fast 10 Jahre vergangen.

Das letzte Wort ist glücklicherweise noch nicht gesprochen. Vielleicht spart sich Fear the Walking Dead die große Crossover-Überraschung für das Serienfinale auf. Eine Möglichkeit: Einige Folgen zuvor verabschiedete sich Morgan Jones (Lennie James) aus der Serie, um nach Alexandria zurückzukehren und Rick Grimes aufzusuchen. Im Finale könnte er mit seinen einstigen Verbündeten als Retter in letzter Sekunde auftauchen, um PADRE vor dem Untergang zu bewahren.

Wann kommt Folge 10 von Fear the Walking Dead Staffel 8 zu Amazon?

Die finale Staffel von Fear the Walking Dead besteht aus insgesamt 12 Episoden. Folge 9 wird am 13. November bei Amazon Prime Video veröffentlicht. Das Serienfinale mit dem Titel "The Road Ahead" steht voraussichtlich am 20. November 2023 zum Streamen bereit.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.