The Walking Dead-Serie bringt 2 Figuren aus dem Original überraschend zurück – eine war vor 4 Jahren zuletzt zu sehen

Staffel 2 der Spin-off-Serie The Walking Dead: Dead City überrascht in der neuesten Folge mit der unerwarteten Rückkehr von gleich zwei Charakteren aus dem Original.

Über zwei Jahre sind seit dem Ende von The Walking Dead vergangen, doch das Serien-Universum lebt weiter. Das Spin-off The Walking Dead: Dead City setzt die Geschichte von Negan sowie Maggie und ihrem Sohn Hershel einige Jahre nach dem Finale im postapokalyptischen New York fort, geizt allerdings mit Gastauftritten weiterer Figuren aus dem Original – bis jetzt.

Die 7. Folge von Dead City Staffel 2 überrascht mit zwei Cameos von Charakteren aus der Originalserie, die vor allem Negan-Fans freuen werden. Darunter ein Wiedersehen mit einer toten Figur, die zuletzt vor vier Jahren in einer der besten The Walking Dead-Folgen zu sehen war.

Achtung, es folgen Spoiler:

The Walking Dead: Dead City vereint Negan mit seinen zwei Ehefrauen

In der vorletzten Episode von Staffel 2 begibt sich Negan (Jeffrey Dean Morgan) in ein verlassenes Krankenhaus in New York, um der schwer verwundeten Ginny zu helfen. In den dunklen Fluren wird er von zombifizierten Kindern überrascht und verletzt sich am Kopf. Benommen beginnt er zu halluzinieren und trifft auf seine erste große Liebe: Lucille.

Wie bereits ein Behind-the-Scenes-Video im Vorfeld enthüllt hatte, schlüpft Hilarie Burton Morgan noch einmal in die Rolle der längst verstorbenen Lucille Smith. In einer kurzen Szene entschuldigt sich Negan bei der Geistererscheinung seiner Ehefrau dafür, dass er sie damals nicht am Leben erhalten konnte.

Hilarie Burton Morgan spielt nicht nur Negans Serienehefrau, sondern ist auch im echten Leben mit Darsteller Jeffrey Dean Morgan seit 2019 verheiratet. Sie verkörperte erstmals in der Staffel 11-Folge Hier kommt Negan von The Walking Dead die krebskranke Lucille, die zu Beginn der Zombie-Apokalypse von Negan gepflegt wird. Obwohl ihr Auftritt nur eine Folge lang anhielt, begeisterte die tragische Vorgeschichte die Fans – und zählt zu den bestbewerteten Episoden der Horror-Dramaserie.

Die neue Folge überrascht aber noch mit zwei weiteren Gastauftritten. Kurz nach dem Wiedersehen mit Lucille erscheint Negan auch eine Halluzination von seiner aktuellen Ehefrau Annie Smith (Medina Senghore) und seinem Sohn Joshua.

Darstellerin Medina Senghore war in der finalen Season von The Walking Dead als Negans neue Ehefrau zu sehen. Zu Beginn des Spin-offs Dead City wurde die Figur lediglich erwähnt. In Staffel 2 entschied sich Negan zuletzt gegen ein Wiedersehen mit seiner Familie, um diese von der Gefahren in New York zu beschützen. Ob Annie und Joshua auch abseits von Halluzinationen in der Serie zu sehen sein werden, ist noch nicht bekannt.

Auch interessant:

Wann und Wo kann ich The Walking Dead: Dead City sehen?

In Deutschland läuft die 2. Staffel von The Walking Dead: Dead City seit dem 5. Mai 2025 wöchentlich exklusiv bei Magenta TV. Das Staffelfinale wird am Montag, dem 23. Juni 2025 zu sehen sein. Darüber hinaus startet im Herbst bereits Staffel 3 der Spin-off-Serie The Walking Dead: Daryl Dixon.