Ungewöhnlicher Zombiefilm von absolutem Kult-Regisseur erobert Netflix-Charts: Er ist das Anti-The Walking Dead

In der Film-Top-10 von Netflix ist zurzeit ein Zombiefilm, der sich deutlich von Genre-Vertretern wie The Walking Dead abhebt. Erwartet alles außer gewöhnliches Untoten-Spektakel.

Mit Filmen wie Down by Law - Alles im Griff und Night on Earth wurde Jim Jarmusch zu einem der beliebtesten Independent-Regisseure der letzten Jahrzehnte. Neben realistischen Dramen oder Tragikomödien über völlig gewöhnliche Menschen hat sich der Amerikaner auch immer wieder in verschiedenen Genres ausprobiert.

So kam es auch dazu, dass 2019 ein Zombiefilm von Jarmusch erschienen ist, der aktuell Platz 3 in der Film-Top-10 von Netflix belegt. Wer Untote nur aus Filmen und Serien wie 28 Days Later, Dawn of the Dead und The Walking Dead kennt, wird bei The Dead Don't Die wahrscheinlich schnell an seine Grenzen stoßen.

Zombie-Hit bei Netflix: The Dead Don't Die ist sein eigenes Genre komplett egal

In Jarmuschs Film wird eine Kleinstadt voller Stars wie Adam Driver (Paterson), Selena Gomez (Emilia Perez) und Bill Murray (Lost in Translation) von Zombies terrorisiert. Statt klassischen Horror- oder Action-Szenen ist The Dead Don't Die aber eher das Werk eines Regisseurs, der alle möglichen Zombiefilme schon gesehen hat und gar keine Lust darauf hat, selbst noch einen zu drehen.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu The Dead Don't Die:

The Dead Don't Die - Trailer (Deutsch) HD

Über weite Strecken beobachtet Jarmusch einfach nur das gemütliche Kleinstadttreiben seiner Charaktere, was immer wieder von trockenem Humor aufgelockert wird. Auch der Ausbruch der Zombie-Apokalypse ist dann kein Grund, gleich in Panik zu verfallen. The Dead Don't Die verzichtet selbst an solchen Stellen auf konventionelle Spannungsmomente oder überhaupt irgendeine Form von Dramaturgie. Der Film ist mehr das ultimative Anti-The Walking Dead.

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix

Podcast: Die 10 besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Disney+ und Co.

Im Jahresrückblick auf das Jahr bei Netflix, Disney+, Apple TV+ und Co. diskutieren wir, welche Streaming-Filme 2024 ein Muss sind und geben euch 10 Empfehlungen mit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Auswahl der besten Streaming-Filme des Jahres reicht dabei von Action-Überraschungen und mitreißenden Abenteuerfilmen bis zu intensiven Dramen. Aber auch Komödien und Dokus sind dabei.