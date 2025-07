Vor 30 Jahren spielte er seine erste Rolle, heute ist er einer der beliebtesten Seriendarsteller der Welt: Erkennt ihr ihn?

Dieser Darsteller ist aus der US-amerikanischen Serienlandschaft nicht mehr wegzudenken und spielte 15 Jahre eine Hauptrolle in einer der bekanntesten Horror-Serien überhaupt.

Das Bild oben zeigt einen Schauspieler, dessen Gesicht zumindest Fans von Horror, Fantasy und Sci-Fi etwas sagen dürfte. Seine Karriere begann 1996 mit einer Gastrolle in der Kinderserie Wishbone.

Habt ihr schon eine Ahnung, wer auf dem Bild aus Wishbone zu erkennen ist?

Kleiner Tipp vor der Auflösung: Seinen wohl berühmtesten Serien-Auftritt startete er im Jahr 2005.

Supernatural-Star Jensen Ackles: Eine monströs erfolgreiche Laufbahn

Wie viele Schauspieler:innen begann auch Jensen Ackles, geboren 1978 in Dallas, seine Karriere als Kindermodel – und das schon im zarten Alter von vier Jahren.

Seine schauspielerischen Aktivitäten starteten in den 1990ern in der Kinderserie Wishbone. Ackles trat in Staffel 1 in einer Folge namens Viva Wishbone auf. Im selben Jahr bekam er die wiederkehrende Rolle des Eric Brady in der Soap Zeit der Sehnsucht, die er drei Jahre lang spielte.

In Dawson's Creek war Ackles in Staffel 6 als C.J. Braxton zu sehen, wo er den Partner von Michelle Williams' Figur Jen Lindley verkörpert. In Dark Angel spielte Ackles eine Doppelrolle: Einmal als Serienkiller Ben, Gegenspieler (und Bruder) von Hauptfigur Max (Jessica Alba) und einmal als sein eigener (nicht-mordender) Klon Alec.



In der Superheldenserie Smallville bewarb er sich für die Rolle des Clark Kent. Zwar bekam Tom Welling den Part, doch Ackles wurde in Staffel 4 als Jason Teague besetzt, ein Football-Coach und Freund von Lana Lang (Kristin Kreuk), eine Hauptfigur der Serie. Schließlich wurde Ackles im Jahr 2005 für jene Serie gecastet, die sein Schauspiel-Leben verändern sollte.

2005 feierte Jensen Ackles seinen Durchbruch

In Supernatural spielte er zwischen 2005 und 2020 die Rolle des Dean Winchester, einen Dämonenjäger, der an der Seite seines Bruders Sam (Jared Padalecki) durch die USA fährt und in einer Mischung aus Horror, Action und Mystery übernatürliche Fälle löst.

Nach zusätzlichen Auftritten in Serien wie The Boys hat der Schauspieler in der Krimiserie Countdown eine neue Hauptrolle gefunden und spielt seit 2025 den LAPD-Beamten Mark Meachum.

Jensen Ackles-Fans können sich also freuen, denn anscheinend ist er seinen Erfolg als Seriendarsteller noch lange nicht müde geworden.