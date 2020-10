Vor Haus des Geldes Staffel 5: Netflix feiert den Berlin-Kult

Vor Staffel 5 hat Haus des Geldes bei Netflix schon viele Figuren eingebüßt, doch einer ist allen in Erinnerung geblieben und wird nun mit einem Video geehrt: Berlin.

Achtung, Spoiler zu allen Staffeln Haus des Geldes: Der Tod ist bei Haus des Geldes nicht zwangsläufig das Ende. Nur weil Berlin in Staffel 2 das Zeitliche gesegnet hat, heißt das noch lange nicht, dass er nicht trotzdem bis zur finalen 5. Staffel weiterhin Auftritte haben wird.

Wie sehr der von Pedro Alonso verkörperte Fanliebling immer noch international gefeiert wird, zeigt Netflix nun als Video in einem Berlin-Tribut von Fans der ganzen Welt.

Netflix veröffentlicht Video-Hommage: Berlin ist weltweit beliebt

Ein erstes Bild vom Staffel 5-Set zeigte uns bereits, dass es auch in der finalen Season Haus des Geldes dreckig zugehen würde. An die dreckigen Methoden von Bandenmitglied Berlin in den ersten 2 Staffeln werden sich viele noch gut erinnern. Berlins andauernde Beliebtheit verleitete Netflix nun zu einem Video, in dem internationale Fans sich an seinen Tod und seinen Besonderheit erinnern:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Berlin für immer! Eine globale Ehrung des geliebten Charakters aus Haus des Geldes.

Nach Berlins problematischer Rückkehr in Staffel 3 und seiner sinnvolleren Einbindung in Staffel 4 ist die Figur, die mit bürgerlichem Namen eigentlich Andrés de Fonollosa heißt, von Serienschöpfer Álex Pina tief in der Haus des Geldes-DNA verankert. Deshalb soll er auch in Staffel 5 weitere Auftritte haben.



Berlins Beliebtheit in Haus des Geldes schlummert in seiner Ambivalenz

"Ohne einen Charakter wie Berlin wäre die Mission gescheitert", sagt ein Franzose in Netflix' Video. Dass er den Raubzug mit seinem häufig erratischen Verhalten auch gefährdet, ließe sich natürlich genauso argumentieren.

Ob Berlin in Haus des Geldes tatsächlich die "richtigen Entscheidungen für das Volk und sein Team" getroffen hat, sei nun einmal dahingestellt. Doch dass der sich stets moralisch auf Messers Schneide bewegende Berlin nicht zuletzt durch seine Ambivalenz glänzt, steht außer Frage.

© Netflix Haus des Geldes toxisch: Berlin & Ariadna

Als rechte Hand des Professors leitete Berlin den Überfall auf die Banknotendruckerei in Staffel 1 und 2 von Innen heraus. Arrogant und skrupellos war er als intelligenter Diktator unter den Räubern immer für eine Überraschung gut. Auch die, dass er sich am Ende opferte, im Tunnel zurückblieb und im Kugelhagel starb - eine große Geste, die die internationalen Haus des Geldes-Fans mit Inbrunst nachspielen.

Berlin als Funko-Pop-Figur Jetzt kaufen Haus des Geldes-Liebling

Das "We're only one story away" ("Wir sind nur eine Geschichte entfernt") ganz am Ende des Videos ist wahrscheinlich nur als Slogan gedacht, dass wir Berlin jederzeit bei Netflix wiedersehen können. Für seine leidenschaftlichen Anhänger stirbt die Hoffnung aber zuletzt, dass es sich bei dem versprochenen Haus des Geldes-Spin-off um eine Berlin-Auskopplung (vielleicht sogar mit der geheimnisvollen Tatiana?) handeln könnte.

Die 5. Staffel Haus des Geldes soll 2021 bei Netflix starten. Dann könnte es endgültig heißen: Bella ciao, Berlin!

Haus des Geldes im Podcast: Lohnt sich Staffel 4?

In dieser Minifolge unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber - auch bei Spotify - prüfen wir nach unserem allgemeineren Podcast zu spanischen Netflix-Serien ganz konkret die 4. Staffel von Haus des Geldes auf Herz und Nieren:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Stärken und Schwächen der neuesten Season Haus des Geldes werden angesprochen, bevor über mögliche Wendungen in Staffel 5 der Netflix-Serie spekuliert wird.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Ist Berlin auch eure Lieblingsfigur in Haus des Geldes und wollt ihr ihn in Netflix' 5. Staffel wiedersehen?