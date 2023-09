Wann kommt Ahsoka Folge 5 zu Disney+? Die revolutionäre Veränderung des Star Wars-Universums ist nicht mehr aufzuhalten

Wann kommt die 5. Folge der Star Wars-Serie Ahsoka zu Disney+? Wir haben euch die wichtigsten Infos zur Fortsetzung der Geschichte rund um Ahsoka Tano, Sabine Wren und Co. zusammengetragen.

Die neue Star Wars-Serie Ahsoka lässt Fans nach der vierten Folge mit einem gewaltigen Cliffhanger zurück, der die Wartezeit auf das nächste Kapitel unerträglich macht. Nicht nur die Geschichte um Ahsoka Tano (Rosario Dawson) schlägt eine neue Richtung ein. Auch das gesamte Star Wars-Universum könnte mit Folge 5 revolutioniert werden.

Achtung, Spoiler:

15 Jahre haben Star Wars-Fans auf diesen Moment gewartet. Erstmals treffen die von Hayden Christensen und Rosario Dawson verkörperten Jedi Anakin Skywalker und Ahsoka Tano in Live-Action aufeinander. Aber wie geht die Geschichte der Jedi und die Suche nach Oberschurke Thrawn nun weiter? In diesem Artikel findet ihr alle wichtigen Infos zur Veröffentlichung der neuen Episoden von Ahsoka.

Wann kommt Ahsoka Folge 5 auf Disney+?

Die 5. Folge der Star Wars-Serie Ahsoka erscheint am 13. September 2023 bei Disney+. Frühaufsteher können die Episoden bereits ab 3.00 Uhr morgens streamen.

Hier könnt ihr den deutschen Trailer zu Ahsoka schauen:

Ahsoka - S01 Trailer (Deutsch) HD

Folge 5 soll eine Laufzeit von um die 49 Minuten haben. Das nächste Kapitel von Ahsoka wird dabei ein besonderes und von Serienschöpfer Dave Filoni höchstpersönlich inszeniert. Nachdem die Trailer zur Serie zuvor (fast) nur Bildmaterial aus den ersten vier Episoden zeigten, ist der Fortgang in der zweiten Staffelhälfte ein großes Geheimnis.

Wir wissen aus Trailern lediglich, dass Großadmiral Thrawn (Lars Mikkelsen) noch zu sehen sein wird. Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto) samt ihrem Schurken-Duo Baylan Skoll (Ray Stevenson) und Shin Hati (Ivanna Sakhno) sowie der Gefangenen Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) brachen am Ende von Folge 4 in Richtung einer entfernen Galaxie auf, in der sich Thrawn sowie Ezra Bridger (Eman Esfandi) mutmaßlich aufhalten.

Star Wars steht in Folge 5 nun vor einer möglichen Revolution. Nach ihrem Klippensturz erwacht Ahsoka in der Welt zwischen den Welten. Dies ist ein von Raum und Zeit losgelöster Ort, der erstmals in der Animationsserie Star Wars Rebels zu sehen war. Er ermöglicht es, Jedi durch Portale mit Momenten aus Vergangenheit und Zukunft der Star Wars-Timeline zu interagieren.

Disney Hayden Christensen als Anakin Skywalker in Ahsoka

Ahsokas Aufenthalt in der Welt zwischen den Welten ermöglicht nicht nur die Rückkehr des verstorbenen Anakin Skywalker bzw. Darth Vader, sondern könnte auch Zeitreisen und mögliche alternative Zeitlinen in den Star Wars-Kanon bringen. Und vielleicht kann Ahsoka Tano ja so doch noch ihre abgebrochene Jedi-Ausbildung durch ihren Meister Anakin abschließen.

Alle Folgen von Star Wars: Ahsoka im Überblick

Die erste Staffel der Star Wars-Serie Ahsoka besteht aus insgesamt acht Episoden. Eine Übersicht aller Folgen und ihrer Veröffentlichungszeiten findet ihr hier:

Folge 1: Meister und Schüler erschien am 23. August 2023 um 3.00 Uhr

erschien am 23. August 2023 um 3.00 Uhr Folge 2: Zeiten des Aufruhrs erschien am 23. August 2023 um 3.00 Uhr

erschien am 23. August 2023 um 3.00 Uhr Folge 3: Bereit zum Abflug erschien am 30. August 2023 um 3.00 Uhr

erschien am 30. August 2023 um 3.00 Uhr Folge 4: Gefallene Jedi erschien am 6. September 2023 um 3.00 Uhr

erschien am 6. September 2023 um 3.00 Uhr Folge 5 erscheint am 13. September 2023 um 3.00 Uhr

erscheint am 13. September 2023 um 3.00 Uhr Folge 6 erscheint am 20. September 2023 um 3.00 Uhr

erscheint am 20. September 2023 um 3.00 Uhr Folge 7 erscheint am 27. September 2023 um 3.00 Uhr

erscheint am 27. September 2023 um 3.00 Uhr Folge 8 erscheint am 4. September 2023 um 3.00 Uhr

Nach dem Finale von Ahsoka werden Star Wars-Fans nicht lange auf dem Trockenen sitzen gelassen. Ende des Jahres soll noch eine weitere Serie auf Disney+ erscheinen: das Coming-of-Age-Abenteuer Skeleton Crew, welches zeitgleich zu den bisherigen MandoVerse-Serien spielt.

Podcast: Bringt Ahsoka das alte Star Wars-Gefühl zurück?

Mit Ahsoka bringt uns die bereits 5. Live-Action-Serie aus dem Star Wars-Universum in eine weit, weit entfernte Galaxie zurück. Der vielversprechende Auftakt überzeugt mit jeder Menge Star Wars-Nostalgie. Aktuell könnt ihr die Serie bei Disney+ streamen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

15 Jahre nach ihrem Debüt in The Clone Wars bekommt Star Wars-Fanliebling Ahsoka Tano jetzt ihre erste eigene Serie, die zugleich eine Fortsetzung der Animations-Serie Rebels ist. Ob das galaktische Abenteuer mit Rosario Dawson in der Hauptrolle gelungen ist? Wir haben uns das im Serien-Check der ersten 2 Folgen genauer angesehen.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.