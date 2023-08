Wann kommt Ahsoka Folge 4 zu Disney+? Danach steht die Star Wars-Serie vor einer riesigen Veränderung

Wann kommt die 4. Folge der Star Wars-Serie zu Disney+? Wir haben euch die wichtigsten Infos zur Fortsetzung der Geschichte rund um Ahsoka Tano und Sabine Wren zusammengetragen.

Die neue Star Wars-Serie Ahsoka konnte mit der gerade mal 30-minütigen dritten Folge nur bedingt den Durst der Fans stillen und lässt uns schon jetzt der nächsten Episoden entgegenfiebern.

Aber wie geht die Geschichte für Ahsoka Tano (Rosario Dawson) und ihre Schülerin Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) nach ihren Trainingsversuchen und ihrem Weltraumgefecht über Seatos weiter? In diesem Artikel findet ihr alle wichtigen Infos zur Veröffentlichung der neuen Episoden von Ahsoka.

Wann kommt Ahsoka Folge 4 auf Disney+?

Die 4. Folge der Star Wars-Serie Ahsoka erscheint am 6. September 2023 bei Disney+. Frühaufsteher können die Episoden bereits ab 3.00 Uhr morgens streamen.

Hier könnt ihr den deutschen Trailer zu Ahsoka schauen:

Ahsoka - S01 Trailer (Deutsch) HD

Das nächste Kapitel der Serie wird von Peter Ramsey inszeniert, der zuletzt bereits für die 3. Staffel von The Mandalorian auf dem Regiestuhl Platz nahm. Dort verantwortete er Folge 5, in der die Mandalorianer die Stadt Nevarro von Piraten befreiten.

Nachdem Sabine Wren und Ahsoka Tano auf dem Planeten Seatos gelandet sind, steht für sie nun ein harter Kampf bevor. Denn der Ex-Jedi Baylan Skoll (Ray Stevenson in einer seiner letzten Rollen), seine Schülerin Shin Hati (Ivanna Sakhno) sowie der mysteriöse Ex-Inquisitor Marrok setzten zum Angriff an. Fans können sich also auf ein paar neue aufregende Lichtschwertkämpfe – und die Fortsetzung des Duells, das Geschichte schrieb – freuen.

Die vierte Folge von Ahsoka wird eine besondere. Denn die bisherigen Trailer zu Serie zeigten nur Ausschnitte aus den ersten Episoden. Wie die Geschichte für Ahsoka und Sabine nach ihrem Kampf gegen Morgan Elsbeths (Diana Lee Inosanto) Schurken-Trio ab Folge 5 weitergeht, bleibt also ein großes Geheimnis. Vielleicht geht es schon nach der Halbzeit der Staffel in die entfernte Galaxie, in der sich Großadmiral Thrawn (Lars Mikkelsen) und Ezra Bridger (Eman Esfandi) mutmaßlich befinden?

Alle Folgen von Star Wars: Ahsoka im Überblick

Die erste Staffel der Star Wars-Serie Ahsoka besteht aus insgesamt acht Episoden. Eine Übersicht aller Folgen und ihrer Veröffentlichungszeiten findet ihr hier:

Folge 1 erschien am 23. August 2023 um 3.00 Uhr

erschien am 23. August 2023 um 3.00 Uhr Folge 2 erschien am 23. August 2023 um 3.00 Uhr

erschien am 23. August 2023 um 3.00 Uhr Folge 3 erschien am 30. August 2023 um 3.00 Uhr

erschien am 30. August 2023 um 3.00 Uhr Folge 4 erscheint am 6. September 2023 um 3.00 Uhr

erscheint am 6. September 2023 um 3.00 Uhr Folge 5 erscheint am 13. September 2023 um 3.00 Uhr

erscheint am 13. September 2023 um 3.00 Uhr Folge 6 erscheint am 20. September 2023 um 3.00 Uhr

erscheint am 20. September 2023 um 3.00 Uhr Folge 7 erscheint am 27. September 2023 um 3.00 Uhr

erscheint am 27. September 2023 um 3.00 Uhr Folge 8 erscheint am 4. September 2023 um 3.00 Uhr

Nach dem Finale von Ahsoka werden Star Wars-Fans nicht lange auf dem Trockenen sitzen gelassen. Ende des Jahres soll noch eine weitere Serie auf Disney+ erscheinen: das Coming-of-Age-Abenteuer Skeleton Crew, welches zeitgleich zu den bisherigen MandoVerse-Serien spielt.

Podcast: Bringt Ahsoka das alte Star Wars-Gefühl zurück?

Mit Ahsoka bringt uns die bereits 5. Live-Action-Serie aus dem Star Wars-Universum in eine weit, weit entfernte Galaxie zurück. Der vielversprechende Auftakt überzeugt mit jeder Menge Star Wars-Nostalgie. Aktuell könnt ihr die Serie bei Disney+ streamen.



15 Jahre nach ihrem Debüt in The Clone Wars bekommt Star Wars-Fanliebling Ahsoka Tano jetzt ihre erste eigene Serie, die zugleich eine Fortsetzung der Animations-Serie Rebels ist. Ob das galaktische Abenteuer mit Rosario Dawson in der Hauptrolle gelungen ist? Wir haben uns das im Serien-Check der ersten 2 Folgen genauer angesehen.

