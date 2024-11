"Wir werden ihn brechen": Ringe der Macht-Schöpfer wollen Fanliebling ab Staffel 3 auf düstere Reise schicken

Im Hinblick auf Staffel 3 geben die Schöpfer von Amazons Fantasy-Serie Die Ringe der Macht jetzt schon unheilvolle Versprechen für eine beliebte Herr der Ringe-Figur ab.

Obwohl Amazon die 3. Staffel der großen Fantasy-Serie noch nicht offiziell verkündet hat, arbeiten die Serien-Kreativen im Hintergrund schon fleißig an der Fortführung von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Aktuell schreibt das Ring-Team die Drehbücher der neuen Folgen – und ließ bereits durchblicken, dass sie einem Fanliebling übel mitspielen werden: Elrond (Robert Aramayo) erwarten schwere Zeiten.



Düstere Aussichten für Elrond in Staffel 3 von Die Ringe der Macht

Elrond gehört seit Staffel 1 zu den beliebtesten Figuren der Herr der Ringe-Serie. Mit seinem gesamten Auftreten und seiner Freundschaft zu Zwerg Durin IV (Owain Arthur) bringt er etwas Hoffnung in die bedrohlichen Geschehnisse von Mittelerde. Doch sein Charakter könnte sich ab Staffel 3 stark verändern, verrieten die Serienschöpfer Patrick McKay und John D. Payne in einem Interview mit Rings and Realms :

Wir haben ihn [Robert Aramayo] besetzt, damit er die optimistischste Figur der Serie spielt. Als wir mit ihm darüber sprachen, fragte er: 'Warum? Ich liebe Der Herr der Ringe, aber das verstehe ich nicht.' Aber es war, als würden wir ihn auf eine Reise schicken: Wir werden ihn brechen, denn das ist Elronds Geschichte. Die Schläge werden kommen und kommen und nie mehr richtig aufhören.

Was genau das für Staffel 3 von Die Ringe der Macht bedeutet, verraten die Herr der Ringe-Lenker natürlich nicht. Doch Fans können mit diesen Andeutungen jetzt schon über Kommendes spekulieren.

Was erwartet Elrond in der 3. Staffel der Herr der Ringe-Serie?

Wer die Figur Elrond nur aus der Serie und Peter Jacksons Filmen kennt, weiß vermutlich nicht, dass Elrond bei Tolkien ein sehr bewegtes Leben hat. Hier findet ihr drei mögliche, düstere Anknüpfungspunkte für die weitere Geschichte des Elben:

Staffel 3 könnte an den (von der Serie erfundenen) kontroversen Kuss von Elrond und Galadriel anknüpfen, um für gebrochene Herzen zu sorgen, wenn unweigerlich Galadriels Ehemann Celeborn zurückkehren wird.



anknüpfen, um für gebrochene Herzen zu sorgen, wenn unweigerlich Galadriels Ehemann Celeborn zurückkehren wird. Nachdem der Zwergenprinz seine versprochene Hilfe in der Schlacht von Eregion zu spät schickte ("Durin wird kommen", beharrte Elrond bis zuletzt), könnte das der herzerwärmenden Freundschaft von Durin und Elrond Risse verleihen – zumal noch nicht feststeht, in welche Richtung die gefährlichen Zwergenringe den Thronfolger treiben werden. Elrond steht allen Ringen der Macht bekanntlich skeptisch gegenüber.

verleihen – zumal noch nicht feststeht, in welche Richtung die gefährlichen Zwergenringe den Thronfolger treiben werden. Elrond steht allen Ringen der Macht bekanntlich skeptisch gegenüber. Staffel 3 könnte außerdem Elronds Ehefrau Celebrían einführen (die bei Tolkien auch Galadriels Tochter ist) ... die allerdings aus traurigem Grund in Frodos Zeiten nicht mehr an Elronds Seite im jüngst in der Serie eingeführten Bruchtal anzutreffen ist. (Achtung Buchspoiler: Celebrían wird eigentlich erst im Dritten Zeitalter Mutter von Elladan, Elrohir und Arwen. Später wird sie von Orks entführt und ihr Geist gebrochen. Aber vielleicht macht die Serie Elrond ja schon früher zum alleinerziehenden Vater dreier Kinder, wenn seine Frau Mittelerde verlässt und allein nach Westen segelt?)

Für welchen Weg sich die Herr der Ringe-Serien entscheidet, um Elronds Optimismus zu zerstören, werden wir wohl frühestens in zwei Jahren herausfinden. Wir erwarten die 3. Staffel von Die Ringe der Macht frühestens im Herbst 2026 bei Amazon Prime.

Podcast zur Herr der Ringe-Serie: Ringe der Macht-Finale und was uns in Staffel 3 erwartet

Nach 8 Folgen ist die 2. Staffel von Amazons großer Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht zu Ende gegangen. Mittelerde-Fans Esther von Moviepilot und Sebastian von Filmstarts ziehen ein Fazit nach dem großen Finale und diskutieren Highlights und Fehltritte der Rückkehr.

Ist die Zauberer-Enthüllung gelungen? Hält die große Schlacht, was sie versprochen hat? Und was haben Sauron, Galadriel und Co. als Nächstes vor, wenn wir auf Theorien zu Staffel 3 schauen?