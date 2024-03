Absoluter Traum für Fantasy-Fans: 11 Filme, die über 9 Milliarden eingespielt haben, jetzt in einer 4K-Box sichern

Die Harry-Potter-Filme sind eine große Erfolgsgeschichte, die mit Phantastische Tierwesen als Prequels fortgesetzt wurde. Jetzt erscheint eine Disc-Neuauflage.

Mit über 9 Milliarden Dollar Einspielergebnis in den Kinos sind die Harry-Potter-Filme eines der erfolgreichsten Fantasy-Universen überhaupt, doch erst vor Kurzem ist fast die komplette Reihe aus einer der verbreitetsten Streaming-Flatrates geflogen. Jetzt könnt ihr euch eine Disc-Neuauflage inklusive der Phantastische-Tierwesen-Prequels fürs Heimkino sichern.



Ab sofort gibt es die wohl bisher beste Komplettbox namens Wizarding World 11-Film Collection in 4K Ultra-HD als Neuveröffentlichung bei Amazon zu kaufen *. Auf elf Discs bekommt ihr hier alle bisherigen Teile mit sage und schreibe 1.443 Minuten Laufzeit, was 24 Stunden und 3 Minuten entspricht, sowie natürlich auch reichlich Bonusmaterial.



Wizarding World 11-Film Collection in 4K Deal Jetzt zu Amazon

Das bietet die Komplettbox mit Harry Potter und Phantastische Tierwesen

Nach der Veröffentlichung von Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse gilt eine Fortsetzung der aktuellen Reihe als sehr unwahrscheinlich und die nächste große Veröffentlichung erfolgt wohl erst mit der Harry-Potter-Neuverfilmung in Streaming-Serienform. Dementsprechend können Fans bereits zur kompletten Kollektion mit allen bisherigen Filmen greifen.



Amazon/Warner Die große Wizarding World-Collection in 4K

Mit dabei sind die ersten acht Hogwarts-Filme rund um Harry Potter (Daniel Radcliffe), Hermine Granger (Emma Watson) und Ron Weasley (Rupert Grint) im Kampf gegen Lord Voldemort (Ralph Fiennes), ebenso wie die dreiteilige Vorgeschichte Phantastische Tierwesen mit Newt Scamander (Eddie Redmayne). Diese dreht sich bekanntlich auch um den späteren Zauberschulleiter Dumbledore (hier Jude Law) und den bösen Magier Grindelwald (Johnny Depp/Mads Mikkelsen).



Jetzt zum Angebot: Wizarding World 11-Film Collection bei Amazon *

Harry Potter geht als Reboot weiter

Zwar sollten ursprünglich noch zwei weitere Filme der Phantastische-Tierwesen-Reihe erscheinen, doch daraus wird wohl nichts. Nun scheint der Fokus ganz auf dem Reboot von Harry Potter als Serie zu liegen, wobei auch bereits das von J.K. Rowling geschriebene Theater-Sequel Harry Potter und das verwunschene Kind als Fortsetzung im Gespräch war. Daniel Radcliffe wird aber wohl in keinem Fall mehr eine Rolle spielen.

Insgesamt wird es spannend sein zu sehen, was Warner Bros. noch alles aus der Lizenz mit Harry Potter und Co. zaubert. Die neue Serie soll immerhin ganze 10 Jahre laufen und es ist womöglich nicht ausgeschlossen, dass sich daraus wiederum neue Filme ergeben. Fans dürfen also gespannt sein.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.