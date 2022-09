Großartige Monster-Action, Horror und Sci-Fi: Alle neuen Filme und Serien bei Amazon Prime im Oktober

Amazon Prime stellt sein Film- und Serienprogramm für den Oktober 2022 vor. Unter den neuen Titeln befinden sich einige richtig starke Sachen aus den unterschiedlichsten Genres.

Bei Amazon Prime ist im Oktober einiges geboten. Der Streaming-Dienst packt Blockbuster und spannende Geheimtipps aus, die definitiv einen Blick wert sind, angefangen bei das Sci-Fi-Action-Spektakel Godzilla vs. Kong 2 über die Horror-Sensation ES Kapitel 2 bis hin zu dem herausragenden Prinzessin Diana-Biopic Spencer mit Kristen Stewart.

Mit Catherine Called Birdy zeigt Amazon Prime zudem exklusiv den neuen Film von Lena Dunham. Der wartet mit Bella Ramsey (Game of Thrones) und Andrew Scott (Fleabag) in den Hauptrollen auf. Außerdem gespannt sind wir auf Argentina, 1985, der kürzlich bei den Filmfestspielen von Venedig seine Premiere feierte.



Weitere Highlights im Oktober-Programm von Amazon Prime sind A Star Is Born, Mainstream und Judas and the Black Messiah. Der erste Filme wartet mit Lady Gaga und Bradley Cooper in den Hauptrollen auf. Der zweite entzückt mit Andrew Garfield. Und im dritten liefert Get Out-Star Daniel Kaluuya eine seiner besten Darbietungen ab.

Alle neuen Filme bei Amazon Prime im Oktober 2022

Alle neuen Serien bei Amazon Prime im Oktober 2022

21.10.2022: Peripherie, Staffel 1

28.10.2022: The Devil's Hour, Staffel 1

22.10.2022: Die Sendung mit der Maus – Best Of in HD, Staffel 1

22.10.2022: Bobo Siebenschläfer: Die neuen Abenteuer von Bobo, Staffel 4

