Alle neuen Filme & Serien bei Netflix im August: Wahre Geschichte von How to Sell Drugs online (fast), DC-Blockbuster & mehr

Netflix hat das Monatsangebot für den August 2021 bekanntgegeben. Wir zeigen euch den Überblick mit allen Serien und Filme und Highlights.

Das August-Angebot von Netflix ist da. Zu den Highlights gehört vor allem ein Film über die wahre Geschichte, die die deutsche Serie How to Sell Drugs online (Fast) inspirierte. Außerdem startet ein krachendes DC-Spektakel.

Überhaupt bringt der Streamingdienst den kommenden Monat auffällig viele Dokus und Doku-Serien sowie Reality-TVTop Secret UFO Projects: Declassified und Cocaine Cowboys: Die Könige von Miami, um nur zwei weitere zu nennen. Mit wenigstens einem Auge solltet ihr den deutschen Thriller Schwarze Insel beobachten, der auf Amrum gedreht wurde.

Alle neuen Filme bei Netflix im August:

Alle neuen Serien bei Netflix im August:

