Bei Netflix ist sie gescheitert: Große Fantasy-Neuverfilmung holt sich Verstärkung mit Deadpool- und Game of Thrones-Stars

Ein Fantasy-Remake, das seit Jahren um seine Entstehung kämpft, hat nun weitere Stars besetzt, die die Amazon-Produktion nach Netflix' Scheitern zum Erfolg führen sollen.

Als Spielzeugmarke und Zeichentrickserie ist He-Man seit den 1980ern weltbekannt, als Realfilm-Adaption Masters of the Universe (1987) mit Dolph Lundgren berühmt-berüchtigt. Seit fast 20 Jahren versuchen unterschiedlichste Kreative, eine Live-Action-Neuverfilmung auf die Beine zu stellen. Zuletzt scheiterte Netflix an der Fantasy-Wiederbelebung und gab den Staffelstab an Amazon weiter. Dort scheint die Kultfigur nun wahrlich zu neuem Leben zu erwachen und hat für ihren kommenden Film weitere prominente Mitstreiter:innen gewonnen.

Masters of the Universe: Amazons Fantasy-Remake von He-Man erhält prominente Unterstützung

Genau wie das Original heißt Amazons Neuverfilmung Masters of the Universe und vermischt Fantasy mit Sci-Fi-Elementen. In der Geschichte entdeckt ein junger Mann, dass er der Prinz eines fernen Planeten ist und sein Königreich Eternia vom bösen Skeletor bedroht wird. Um die Heimat zu retten, muss er aber zunächst sein magisches Schwert zurückgewinnen – da die Waffe ihn zum sagenumwobenen Krieger He-Man macht.



Wie Deadline berichtet, ist der Cast von Amazons Masters of the Universe, der von Nicholas Galitzine (Royal Blue) angeführt wird, jetzt um weitere Stars gewachsen: Deadpool-Darstellerin Morena Baccarin wird die Fantasy-Rolle der Zauberin übernehmen, die He-Mans Burg Grayskull beschützt, während Jóhannes Haukur Jóhannesson (Game of Thrones) Fisto spielt, einen anfänglichen Bösewicht mit Metall-Arm.

Regie bei Amazons He-Man-Neustart führt Travis Knight, der mit Bumblebee und Kubo – Der tapfere Samurai reichlich Action- und Abenteuer-Erfahrung sammelte. Sein Remake hat bereits ein großes Ensemble nicht unbekannter Schauspieler:innen versammelt.

He-Man: Das ist die neue Besetzung von Masters of the Universe

Wann startet der Fantasy-Film Masters of the Universe?

In Deutschland hat Masters of the Universe noch keinen konkreten Veröffentlichungstermin, in den USA wurde hingegen schon ein Startdatum am 5. Juni 2026 verkündet. Aktuell sieht es so aus, als würde das Fantasy-Abenteuer erst ins Kino kommen, bevor es bei Amazon Prime startet.