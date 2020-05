Bei Netflix, Sky und Co.: Die 5 besten (!) Serien-Geheimtipps im Frühling

In Massen von neuen Serien bei Netflix und Co. haben euch Max und Andrea in einem neuen Podcast-Check von Streamgestöber ihre 5 Serien-Geheimtipps herausgesucht, die ihr nicht verpassen solltet.

Nichts ist schlimmer, als gerade zuhause zu sitzen und von der Fülle an Filmen und Serien bei Streamingdiensten erschlagen zu werden. Ihr habt eure Netflix-Merklisten schon abgearbeitet, den Mandalorian bei Disney+ schon durchgesuchtet, die Highlights aus 30 Staffeln Die Simpsons entdeckt und selbst die Sci-Fi-Highlights auf Amazon durchgebingt? Dann haben wir noch ein paar Serien-Geheimtipps zum Streamen für euch parat.

Max und Andrea haben sich im kurzen Podcast-Check zusammengesetzt, um euch von ihren 5 besten Serienfunden zu erzählen, die es frisch im Frühling bei Netflix, Sky und Co. zu streamen gibt. Und keine Angst: In dieser Streamgestöber-Folge gibts es nur Tipps und keine Spoiler.

Jetzt reinhören: 5 Serien-Geheimtipps im Frühling

Wir freuen uns über euer Abo von Streamgestöber bei Spotify , Apple , Deezer und der Podcast-App eures Vertrauens!

und der Podcast-App eures Vertrauens! Ihr hört uns gern zu? Dann hinterlasst uns einen Kommentar und eine Bewertung bei iTunes bzw. Apple Podcasts .

Bei Netflix, Sky und Co.: Das sind die Serien-Geheimtipps im Frühling

Wir haben für euch eine bunte Mischung aus Serien-Tipps zusammengestellt, bei der für jeden etwas dabei sein sollte. Los geht es mit der nicht mehr ganz so geheimen aber unglaublich guten Teenie-Serie Noch nie in meinem Leben ... auf Netflix, die uns gleichermaßen zum Lachen und Weinen bringen konnte. Ja, so gut ist sie.

Weniger zu Lachen gibt es hingegen bei The Outsider, die auf einem Roman von Stephen King basiert und nichts für schwache Nerven ist. Denn in der dichten und atmosphärischen Krimiserie wird der ultimative Horror geschürt, der euch schlaflose Nächte bereiten wird.

The Outsider - S01 Trailer (English) HD

Weiterhin haben Max und Andrea ein gänzlich neues Genre für sich entdeckt: Tote-Männer-Serien. Sowohl Dead To Me auf Netflix als auch Why Women Kill auf TV Now behandeln den Verlust von Ehemännern und setzten auf starke Frauenfiguren, die euch inmitten von mörderischen Twists zum Lachen bringen. Gerade letztere Serie sollten Desperate Housewives-Fans nicht verpassen.

Max hat in diesem Frühling seine neue Lieblingsserie entdeckt: Zoey's Extraordinary Playlist. Die Musical-Comedy lässt euch mit schwungvollen Song- und Tanz-Einlagen zu Höhen aufsteigen, um euch anschließend mit emotionalen Tiefschlägen den Boden unter den Füßen wegzureißen. Ach ja, und es gibt noch einen Serien-Tipp, der euren Durst nach süßem Hunde-Content stillen kann.

Auch Disney hat einen Streamingdienst: Hier abonnieren

Über den Link könnt ihr euch über Disney+ informieren und ein Abo abschließen. Damit unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keine Auswirkung. Zudem erhaltet ihr bei Moviepilot einen Überblick über das komplette Streaming-Programm, ihr könnt nach allen Filmen bei Disney+ sowie allen Serien bei Disney+ filtern.

Weitere Streamgestöber-Folgen für Serien-Fans:

Schickt uns euren Kommentar, was ihr gerade streamt!

Die Podcast-Stimmen: Andrea Wöger ( @andreawoeger ) und Max Wieseler ( @Wieselmax ).

Bei Streamgestöber seid ihr dazu angehalten, mitzumachen. Schickt uns eine Sprachnachricht oder einen schriftlichen Kommentar an podcast[at]moviepilot.de, was ihr gerade bevorzugt streamt zuhause. Mit etwas Glück landet ihr im nächsten Podcast.