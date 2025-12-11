Bei Netflix streamt in 4 Wochen eine der größten Action-Reihen aller Zeiten: 26 Filme absolut perfekte Unterhaltung

Wer nach der geruhsamen Weihnachtspause mit richtig viel Action ins neue Jahr starten will, muss sich keine Sorgen machen: 26 Filme einer extrem beliebten Blockbuster-Reihe kommen zu Netflix.

Action-Fans nehmen sich den Januar 2026 am besten gleich frei. Denn am 15. Januar 2025 kommen ganze 26 Blockbuster einer beliebten Reihe und damit 60 Jahre Geheimdienst-Spannung zu Netflix: Der Streaming-Dienst nimmt an diesem Datum alle 25 offiziellen James Bond-Filme plus James Bond 007 - Sag niemals nie ins Programm auf.

Netflix läutet 2026 mit Action ein: Diese James Bond-Filme kommen im Januar

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, werden am 15. Januar 26 Bond-Filme zu Netflix kommen. Neben den offiziell von Eon Productions und der berühmten Broccoli-Familie produzierten Action-Blockbustern findet sich auch Sag niemals Nie im Angebot.

Der 1983 veröffentlichte Film besitzt den gleichen Plot wie James Bond 007 - Feuerball. Fan-Liebling Sean Connery spielte 007 hier zum siebten und letzten Mal, nachdem in der Hauptreihe längst Roger Moore das Steuer übernommen hatte. Der Film kam erst nach einem langen Gerichtsstreit um Lizenzen zustande.

Folgende James Bond-Filme erscheinen im Januar bei Netflix:

Wie geht es mit dem James Bond-Franchise weiter?

Vor mittlerweile fast 5 Jahren hat Daniel Craig die Bond-Rolle zum letzten Mal gespielt und abgegeben. Ein Nachfolger ist offiziell noch nicht gefunden. Es gibt viele Fan-Favoriten für den Part, darunter etwa Henry Cavill (Man of Steel) oder Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass). Zuletzt kam ein neuer Kandidat hinzu, der seine Qualitäten schon in einer Kriegsserie bewiesen hat.

