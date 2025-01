Erster Einblick in 200 Millionen-Film mit Ex-Bond: In Knives Out 3 ist Daniel Craig kaum wiederzuerkennen

Einer der am meisten erwarteten Netflix-Filme des Jahres zeigt James Bond-Star Daniel Craig im ersten Einblick völlig verändert und in hochkarätiger Begleitung. Die Vorfreude wächst.

Mit Wake Up Dead Man erwartet uns 2025 bei Netflix der dritte Teil von Rian Johnsons Knives Out-Krimireihe. Darin schlüpft erneut Ex-James-Bond-Darsteller Daniel Craig in die Rolle des exzentrischen Privatdetektivs Benoit Blanc. Nun hat der Streamer das erste Szenenbild zu der mit Spannung erwarteten Fortsetzung veröffentlicht.



Knives Out-Sequel Wake Up Dead Man zeigt Daniel Craig mit ganz neuem Look

Wake Up Dead Man hüllt sich in Geheimnisse. Das erste Video verkündete nur den Titel (nach einem U2-Song), das erste Set-Foto zeigte den Hauptdarsteller lediglich in Schwarz-Weiß. Jetzt erhalten wir endlich einen echten Einblick in Form eines Szenenfotos, auf dem Daniel Craigs Figur sich verändert zeigt – mit deutlich längeren Haaren als zuvor und ohne Brille. Der Bildhintergrund verrät zudem, dass der Titel ("Wach auf, toter Mann") Teil 3 offenbar ganz biblisch in einen kirchlichen Kontext setzt. Ansonsten hält sich die Fortsetzung als "bisher gefährlichster Fall" mit weiteren Handlungsdetails bedeckt.

Neben Daniel Craig ist auf dem ersten Szenenbild von Wake Up Dead Man einer seiner neuen Co-Stars zu sehen: Challengers-Darsteller Josh O'Connor, der offenbar einen Priester spielt. Und das nicht zum ersten Mal: Bereits in Emma verkörperte der aufsteigende Star, der dem Netflix-Publikum schon aus The Crown (Prinz Charles) bekannt ist, einen Prediger.

Knives Out und Glass Onion zeigten sich 2019 und 2022 als clevere Whodunnits, also Detektivgeschichten, in denen ein:e unbekannte:r Täter:in gesucht wird. Entsprechend hoch ist das Interesse am nächsten Netflix-Auftritt von Daniel Craigs Benoit Blanc. Auf der Liste der bei Moviepilot am meisten vorgemerkten Filme 2025 ist Wake Up Dead Man die drittbeliebteste Netflix-Produktion. Heißer erwartet werden beim Streamer nur noch der Tom Hardy-Actioner Havoc und das teure Sci-Fi-Abenteuer The Electric State mit Chris Pratt und Millie Bobby Brown.

Für Netflix ist die Knives Out-Reihe ein teurer Spaß: 400 bis 469 Millionen US-Dollar soll der Dienst dafür hingeblättert haben, dass Rian Johnson seine beiden Krimi-Sequels exklusiv bei Netflix herausbringt, nachdem der erste Teil noch im Kino lief. Folglich muss ungefähr die Hälfte der Summe, 200 Millionen, für Teil 3 ausgegeben worden sein.

Wann kommt Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery zu Netflix und wer spielt noch mit?

Ein konkretes Startdatum hat der neuste Knives-Out-Teil bei Netflix noch nicht erhalten. Da im kürzlich veröffentlichten Next on Netflix-Trailer (der Jahresvorschau des Streaming-Dienstes) eine eindeutige Anspielung auf Wake Up Dead Man fallengelassen wurde, ist uns aber ein Start 2025 sicher, wenn auch vermutlich eher in der zweiten Jahreshälfte.

Next on Netflix 2025 - Trailer (Deutsch) HD

Bis es so weit ist, können sich Fans an dem erneut stargespickten Cast der Netflix-Fortsetzung erfreuen, die nach den zwei Schauspielern auf dem ersten Bild noch längst nicht zu funkeln aufhört:

Zur Vorbereitung auf die Krimi-Rückkehr: Teil 2, Glass Onion, könnt ihr logischerweise jederzeit bei Netflix schauen. Der erste Knives Out-Film streamt hingegen in der Flat derzeit nur bei MagentaTV und bei Fantastic (etwa als Amazon-Channel buchbar).