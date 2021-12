DC-Fans aufgepasst: Superhelden-Blockbuster wie The Suicide Squad und Zack Snyder’s Justice League gibt es jetzt günstiger [Anzeige]

Sagt dem Winterblues ade, denn jetzt könnt Ihr die größten Superhelden Blockbuster von DC deutlich günstiger downloaden. Freut euch auf actiongeladene Unterhaltung mit Batman, Superman, Wonder Woman und Co.

Wer mehr Blockbuster-Action und epische Abenteuer im Leben braucht, sollte sich diese Aktion notieren. Warner Bros. bietet für wenige Tage zahlreiche DC-Blockbuster deutlich günstiger an. Anlässlich der DCember-Aktion spart ihr bei den aufregenden Film-Abenteuern von Wonder Woman, Batman, Superman, dem Suicide Squad und mehr.

Die DCember-Aktion startet bereits heute bei teilnehmenden Anbietern wie Amazon. Dort könnt ihr die Film-Highlights zum kleinen Preis downloaden.

Die neusten Blockbuster aus der Welt von DC gibt's jetzt günstiger

Dieses Filmjahr stand im Zeichen von DC und dank der Aktion von Warner könnt ihr die brandneuen Superhelden-Blockbuster der Comic-Schmiede deutlich günstiger anschauen. Ganz vorne steht einer der unterhaltsamsten Blockbuster des Jahres: The Suicide Squad von Regisseur James Gunn.

In dem blutigen Antihelden-Spaß feiern wir ein Wiedersehen mit Harley Quinn (Margot Robbie) und Rick Flagg (Joel Kinnaman), die sich mit Rekruten des Suicide Squads (unter anderem Idris Elba, John Cena und Danila Melchior) auf eine halsbrecherische Mission begeben. Zahlreiche lustige neue Figuren, überraschende Gastauftritte und ein tödlicher Seestern garantieren kurzweilige Blockbuster-Unterhaltung. Oder wie King Shark sagen würde: nom nom!

Schaut euch den Trailer für The Suicide Squad an:

The Suicide Squad - Trailer (Deutsch) HD

Fans von Margot Robbies Harley Quinn können mit der Warner-Aktion zum DCember ihre Auftritte in Suicide Squad mit Jared Leto und Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn zum kleinen Preis zu Hause sehen.

Ein episches Superhelden-Highlight des Jahres gehört natürlich auch zur Aktion: Zack Snyder's Justice League, das heißt die lange verloren geglaubte alternative Fassung des Justice League-Abenteuers. Mit seinen vier Stunden Laufzeit und der Planeten umspannenden DC-Story über den Kampf von Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), The Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher) und Aquaman (Jason Momoa) gegen Bösewicht Steppenwolf ist der sogenannte Snydercut einer der größten Filme des Jahres.

Randvoll mit Action und Drama, bietet Snyders Vision die visuelle Pracht, die Fans von Watchmen - Die Wächter und 300 so lieben. Gleichzeitig haben Stars wie Ben Affleck und besonders Cyborg-Darsteller Ray Fisher Gelegenheit, ihren komplexen Helden-Figuren neue, ungekannte Facetten abzugewinnen.

Schaut euch den Trailer für Zack Snyder's Justice League an:

Zack Snyder’s Justice League - Trailer (Deutsch)

Das Trio der DC-Highlights 2021 schließt der ebenfalls sehenswerte Wonder Woman 1984 mit Gal Gadot ab. Neben dem düsteren Justice League-Abenteuer bildet der zweite Solo-Film der Amazone eine bunte Abwechslung, besuchen wir Diana Prince doch diesmal mitten in den 1980er Jahren. Große Gefühle (Steve Trevor kehrt von den Toten zurück!) und Bedrohungen wechseln sich hier ab.

Highlight der DC-Aktion: 2 Oscarprämierte Joker-Darsteller

Durch die Aktion von Warner gibt es quasi das gesamte DC-Realfilm-Universum der letzten Jahre deutlich günstiger. Darüber hinaus könnt ihr aber auch den Standalone-Film Joker mit Joaquin Phoenix nach Hause holen. Der Ausnahmedarsteller wurde für die verstörende Vision des populären DC-Bösewichts mit dem Oscar als Bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Auch dank seiner Darstellung ist das intensive Psychodrama eine der ungewöhnlichsten Comic-Verfilmungen der letzten Jahre.

In Sachen Joker thront einer aber über allen: Heath Ledger. In der Dark Knight-Trilogie von Regisseur Christopher Nolan könnt ihr das posthum mit dem Oscar ausgezeichnete Schauspieltalent noch einmal neu entdecken. Denn auch die drei gefeierten Batman-Filme mit Hauptdarsteller Christian Bale sind Teil des DCember. Die wegweisenden Superhelden-Filme haben nichts von ihrer Spannung verloren, allen voran natürlich das Mittelstück The Dark Knight mit seinen Tumbler-Verfolgungsjagden, schockierenden Twists und einem unvergesslichen Bösewicht.

Schnappt euch ab heute eure DC-Highlights zum kleinen Preis . Hier eine Übersicht unserer Favoriten der Aktion: