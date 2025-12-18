Der erste Teaser zu Avengers 5 ist da: Doomsday wird das größte Marvel-Spektakel seit Jahren

Im Jahr 2019 ist der bislang letzte große Avengers-Blockbuster erschienen. Endgame war das große Finale im Kampf gegen Oberbösewicht Thanos und entwickelte sich zum bis dato zweiterfolgreichsten Film in der Geschichte. Bald geht die Avengers-Saga mit einem zweigeteilten Marvel-Event weiter. Als erstes erscheint Avengers 5: Doomsday, der die Rückkehr von Iron Man-Darsteller Robert Downey Jr. im Marvel Cinematic Universe (MCU) markiert. Vor dem Kinostart 2026 ist jetzt die erste Vorschau veröffentlicht worden.
Schaut hier den ersten Avengers 5-Teaser:
Avengers 5 bringt Robert Downey Jr. als Bösewicht ins MCU zurück
Im nächsten Avengers-Film wird Robert Downey Jr. als legendärer Fantastic Four-Bösewicht Doctor Doom auftreten. Neben dem Konflikt mit dem Antagonisten wird Doomsday zahlreiche Figuren aus dem Superhelden-Universum versammeln. Darunter sind viele Rückkehrer:innen und bekannte Gesichter wie Chris Evans als Steve Rogers aka Captain America und Chris Hemsworth als Thor. Ersterem ist der frisch veröffentlichte Teaser gewidmet.
Zum Avengers 5-Cast gehören unter anderem noch:
- Paul Rudd als Ant-Man
- Anthony Mackie als Captain America
- Sebastian Stan als Winter Soldier
- Vanessa Kirby als Invisible Woman
-
Pedro Pascal als Mister Fantastic
-
Ebon Moss-Bachrach als The Thing
- Letitia Wright als Black Panther
- Tenoch Huerta als Namor
-
Hannah John-Kamen als Ghost
- Wyatt Russell als U.S. Agent
-
Simu Liu als Shang-Chi
- Florence Pugh als Yelena Belova
Wann startet Avengers 5: Doomsday im Kino?
Marvel-Fans müssen sich noch eine Weile gedulden. Avengers 5 soll am 16. Dezember 2025 in den deutschen Kinos starten. Früher geht es für Spider-Man-Fans auf der großen Leinwand weiter, denn der nächste Teil mit Tom Holland läuft ab dem 30. Juli 2025 im Kino. Am 15. Dezember 2027 soll mit Avengers: Secret Wars dann das große Finale dieser MCU-Saga folgen.