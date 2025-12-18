Der erste Teaser zu Avengers 5 ist da: Doomsday wird das größte Marvel-Spektakel seit Jahren

Neben dem neuen Spider-Man-Film startet mit Avengers 5: Doomsday im neuen Jahr das größte Marvel-Ereignis seit langem im Kino. Jetzt ist der erste Teaser-Trailer erschienen, der euch einen Vorgeschmack liefert.

Im Jahr 2019 ist der bislang letzte große Avengers-Blockbuster erschienen. Endgame war das große Finale im Kampf gegen Oberbösewicht Thanos und entwickelte sich zum bis dato zweiterfolgreichsten Film in der Geschichte. Bald geht die Avengers-Saga mit einem zweigeteilten Marvel-Event weiter. Als erstes erscheint Avengers 5: Doomsday, der die Rückkehr von Iron Man-Darsteller Robert Downey Jr. im Marvel Cinematic Universe (MCU) markiert. Vor dem Kinostart 2026 ist jetzt die erste Vorschau veröffentlicht worden.

Schaut hier den ersten Avengers 5-Teaser:

Avengers: Doomsday - Teaser (English) HD

Avengers 5 bringt Robert Downey Jr. als Bösewicht ins MCU zurück

Im nächsten Avengers-Film wird Robert Downey Jr. als legendärer Fantastic Four-Bösewicht Doctor Doom auftreten. Neben dem Konflikt mit dem Antagonisten wird Doomsday zahlreiche Figuren aus dem Superhelden-Universum versammeln. Darunter sind viele Rückkehrer:innen und bekannte Gesichter wie Chris Evans als Steve Rogers aka Captain America und Chris Hemsworth als Thor. Ersterem ist der frisch veröffentlichte Teaser gewidmet.

Zum Avengers 5-Cast gehören unter anderem noch:

Wann startet Avengers 5: Doomsday im Kino?

Marvel-Fans müssen sich noch eine Weile gedulden. Avengers 5 soll am 16. Dezember 2025 in den deutschen Kinos starten. Früher geht es für Spider-Man-Fans auf der großen Leinwand weiter, denn der nächste Teil mit Tom Holland läuft ab dem 30. Juli 2025 im Kino. Am 15. Dezember 2027 soll mit Avengers: Secret Wars dann das große Finale dieser MCU-Saga folgen.