Die beliebteste Serienkiller-Serie kehrt in 2 Wochen zurück – mit mehr Mördern als je zuvor

Beste Serienkiller-Unterhaltung erwartet uns im Juli, wenn einer der gefeiertsten TV-Mörder aller Zeiten sich in New York in einem Kreis aus Killern zurückmeldet.

Keine Serienkiller-Serie ist bei Moviepilot besser bewertet als Dexter. An den 8.4 Punkten kommt niemand vorbei, obwohl auch die zwei Spin-offs Dexter: New Blood und Dexter: Original Sin sich mit jeweils 7.4 von 10 Punkten nicht verstecken müssen. Insofern ist die Vorfreude groß, dass Michael C. Hall uns in zwei Wochen als ikonischer Mörder in Dexter: Wiedererwachen ein weiteres Mal beehrt.

Serienkiller-Rückkehr von Dexter: Wiedererwachen – schon in 14 Tagen

Zwischen 2006 und 2013 stieg Miami-Sunnyboy Dexter Morgan zu einer Kultfigur auf. Der Serienkiller, der seinen Drang zu töten an "bösen Menschen" auslebte, hatte gerade genug Ambivalenz, um trotz seiner blutigen Taten auch als Anti-Held durchzugehen. Wer nach Dexter und der 2021/22 veröffentlichten Sequel-Serie Dexter: New Blood an seinen Tod glaubt, hat aber offenbar noch nicht die ersten Minuten von Dexter: Original Sin gesehen, die Michael C. Halls Rückkehr ermöglichten.

In der neuen Serie findet der aus dem Koma erwachte Dexter Morgan sich in New York City wieder. Hier will er seinen Sohn Harrison (Jack Alcott) ausfindig machen, um die Beziehung wieder ins Lot zu bringen. Dass sein alter Polizei-Kollege aus Miami, Angel Batista (David Zayas), aufkreuzt und Fragen zum "Bay-Harbour-Metzger" (aka Dexter selbst) stellt, bringt ihn allerdings in Bedrängnis und die Vergangenheit holt ihn ein.

Noch abenteuerlich wird es allerdings, als der exzentrische Leon Prater (Peter Dinklage) an Dexter herantritt. Wie der Trailer zur neuen Dexter-Serie bereits verriet, "sammelt" der Millionär Serienkiller mit seiner Sicherheitschefin Charley (Uma Thurman). So treffen wir im Trailer schon die ersten vier Mordlustigen in Form von Krysten Ritter als Lady Vengeance, Neil Patrick Harris als Tattoo Collector, Eric Stonestreet als Rapunzel und David Dastmalchian als Gemini Killer. Weitere Killer werden angekündigt. So viele Mörder (und potenzielle neue Opfer) hatte Dexter noch in keiner anderen Staffel um sich.

"Ich bin es satt, vorsichtig zu sein", verkündet Dexter seinem einmal mehr halluzinierten Vater/Gewissen Harry (James Remar) im Trailer. Die Wartezeit kann gar nicht schnell genug vergehen.

Wann und wo startet Dexter: Wiedererwachen im Stream?

Am 11. Juli 2025 kehrt Michael C. Hall in seiner neuen Serie zurück. Wie alle anderen drei Dexter-Ableger streamt Dexter: Wiedererwachen dann bei Paramount+ . Zum Start werden zwei Folgen auf einmal veröffentlicht, der Rest folgt dann wöchentlich.

