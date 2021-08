Die ekligste Netflix-Serie aller Zeiten und 63 weitere neue Filme und Serien diese Woche

Pünktlich zum Wochenende sind diese Woche wieder einige neue Filme und Serien bei Netflix eingetroffen. Mit dabei ist die ekligste Netflix-Serie des Jahres: Brand New Cherry Flavor.

Diese Woche platzt Netflix aus allen Nähten. Zahlreiche neue Filme und Serien könnt ihr am Wochenende im Angebot des Streamingdienstes finden. Vor allem Doku-Fans können sich durch insgesamt 35 neue Titel stöbern. Darüberhinaus erwarten euch aber noch eine Menge weiterer Highlights.

Vom DC-Blockbuster mit Harley Quinn, über ein Horror-Kult-Slasher bis zur spannenden neuen Harlan Coben-Krimiserie: Netflix hat für jeden was dabei. Unsere besondere Empfehlung geht dabei an Brand New Cherry Flavor, die wohl ekligste Netflix-Serie aller Zeiten. Weiter unten findet ihr die komplette Liste mit allen Neuheiten.

Ekel auf Netflix: Brand New Cherry Flavor ist ein surrealer Horror-Trip

Brand New Cherry Flavor ist eine neue Horrorserie auf Netflix, die unter anderem von Nick Antosca kreiert wurde. Der war bereits für die verstörende Gruselserie Channel Zero verantwortlich. Verfilmt wird der gleichnamige Roman Todd Grimson. Die Hauptrolle spielt Alita-Star Rosa Salazar.

Und das Beste daran? Es handelt sich um eine Miniserie mit acht Folgen. Ihr braucht also keine Sorge haben, dass wieder eine Netflix-Serie mit Cliffhanger endet und dann abgesetzt wird.

Noch nichts von Brand New Cherry Flavor gehört? Hier gibt's den Trailer

Mit deutlichen Einflüssen von David Cronenberg und David Lynch wird hier die Geschichte einer jungen Regisseurin erzählt. Als sie von einem Produzenten hintergangen wird, bittet sie eine Hexe darum, ihn zu verfluchen – mit verheerenden Konsequenzen.

Was folgt, ist ein Fiebertraum des surrealen Horror-Exzesses. Wenn die Heldin Folge um Folge kleine Kätzchen auskotzt, ist das nur der Beginn des verstörenden Abstiegs in okkulte Rituale und Ekelszenen. Ash vs Evil Dead verneigt sich in Ehrfurcht.

Alle neuen Filme bei Netflix diese Woche

Neue Filme ab Sonntag auf Netflix

Ich weiß was Du letzten Sommer getan hast



A Call to Spy



Der Glücksbringer



Räumungskommando Riesenratte - Spürnasen auf Minensuche

Schlaue Meerschweinchen

Die dunkle Seite des Lichts

Aliens - E.T.s gefährliche Brüder

Begegnung im All

Bama der Gorillamann

Krokodile - das wahre Leben der Urzeitechsen

Kobolde des Küstenwaldes - Die Rüsselhündchen von Arabuko

Auf der Spur der Küstenwölfe

Das Geheimnis von Phaistos - Fälscher am Werk?

Karthagos vergessene Krieger

Wildes Deutschland - die Lausitz

Kubas langer Schatten der Erinnerung

Der große Kaukasus

Wallacea - Expedition zur Wiege der Meeresfauna

Rätselhafte Hundemumien

Das Rätsel von Tunguska

Löwen - Das wahre Leben der Raubkatzen

Duell ums Weiße Haus - Große Wahlkämpfe

Gepardenmutter

Stalins Tochter

Wilder Planet - Gefahr für Lissabon

Löwen - Der Kampf der Mütter

Das Eiszeiträtsel - Warum starben die Riesentiere aus?

Der kleine Kaukasus - Zwischen Ararat und Kaspischem Meer

Iwan der Schreckliche

Great Wall - Die chinesische Mauer - Auf den Spuren eines Weltwunders

Alle neuen Serien bei Netflix diese Woche

Neue Serien auf Netflix ab Sonntag

Downton Abbey, komplette Serie



Tief im Regenwald

Traumrouten des Orients

Wilder Iran

Wildes Italien

Frauen und Ozeane

Die Silicon Valley-Revolution - Wie ein paar Freaks die Welt veränderten

Unsere wilde Schweiz

Love (ft. Marriage & Divorce), Staffel 2



Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende weitere Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Netflix angekündigt wurden.



