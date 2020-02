Doctor Strange 2: Alle Infos zur Marvel-Fortsetzung mit Benedict Cumberbatch

2021 soll Doctor Strange 2 in die Kinos kommen. Wir verraten euch alle wichtigen Infos zur Marvel-Fortsetzung mit Benedict Cumberbatch als Magier.

Update, 10. Februar 2020: Wir haben den Artikel um die neusten Informationen rund um die angebliche Handlung von Doctor Strange 2 und die wechselnde Regie ergänzt.

In Doctor Strange trat Benedict Cumberbatch 2016 erstmals in der Hauptrolle des titelgebenden Magiers auf. In der Origin-Story des MCU-Films ist Stephen Strange ein arroganter, aber brillanter Chirurg, der seinen Beruf nach einem schweren Autounfall nicht mehr praktizieren darf. Daher begibt er sich auf eine Reise in den Fernen Osten, wo er von der Ältesten, einer mächtigen Magierin, in die Welt der Zauberei geführt und zum Superhelden Doctor Strange ausgebildet wird.

Nach seinem ersten Solofilm war Doctor Strange auch in nachfolgenden Marvel-Filmen wie Thor 3: Tag der Entscheidung, Avengers 3: Infinity War und Avengers 4: Endgame zu sehen. Der nächste Doctor Strange-Solofilm ist auch schon angekündigt. 2021 geht es im Kino mit Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness weiter. Nachfolgend findet ihr alle wichtigen Infos zur Fortsetzung. Der Artikel wird regelmäßig um neue Infos ergänzt und aktualisiert.

Um was geht es in Doctor Strange 2?

Über die genaue Handlung von Doctor Strange 2 ist noch nicht viel bekannt. Auf der Comic-Con in San Diego wurde das Sequel jedoch offiziell als Teil von Phase 4 des MCU angekündigt. Neben der Bekanntgabe des Titels und des US-Startdatums sprach Regisseur Scott Derrickson außerdem darüber, dass Doctor Strange 2 der erste gruselige MCU-Film werden soll.

MCU-Chef Kevin Feige ruderte jedoch wenig später wieder zurück. Ihm zufolge soll Doctor Strange 2 vielmehr ein großer Marvel-Film mit gruseligen Sequenzen werden. Von einem MCU-Horrorfilm oder einem ausdrücklich gruseligen MCU-Film ist längst nicht mehr die Rede.

Durch einen kürzlichen Casting-Aufruf soll außerdem ein großer Teil der Handlung von Doctor Strange 2 enthüllt worden sein. Demzufolge spielt der Film nach den Ereignissen von Avengers 4: Endgame. Einem anderen Casting-Aufruf zufolge könnte zudem die mächtige Magierin Clea in dem MCU-Sequel auftauchen.

Während Dr. Stephen Strange seine Nachforschungen über den Zeitstein fortsetzt, taucht angeblich ein ehemaliger Freund auf, der seine Pläne durchkreuzt und alle Zauberer auf der Welt aus dem Verkehr ziehen will. Dadurch soll sich Strange dazu gezwungen sehen, etwas unsagbar Böses zu entfesseln.

Offiziell bestätigt ist die vorläufige Handlungsbeschreibung von Doctor Strange 2 aber nicht.

Wie ist Doctor Strange 2 mit dem MCU verbunden?

Doctor Strange 2 wird wie gewohnt mit dem bisherigen MCU verbunden sein. Speziell Vorkenntnisse von Doctor Strange und den Avengers-Filmen, vor allem Avengers 3: Infinity War und Avengers 4: Endgame sollten vorhanden sein. Daneben soll Doctor Strange 2 angeblich auch mit dem neuen Serien-MCU bei Disney+ verknüpft werden. Sowohl die Loki-Serie als auch die WandaVision-Serie sollen für die Handlung von Doctor Strange 2 entscheidend sein.

Derrickson verriet zusätzlich, dass das Sequel als Crossover mit Scarlet Witch angelegt wird. Die von Elizabeth Olsen gespielte Superheldin soll eng mit der Handlung von Doctor Strange 2 verbunden sein. Laut Drehbuchautor C. Robert Cargill sollen im Sequel die beiden Bösewichte Nightmare und der aus Teil 1 bekannte Baron Mordo als Antagonisten auftauchen. Die endgültige Drehbuchfassung von Doctor Strange 2 könnte in der Zwischenzeit aber nochmal geändert werden.

Doctor Strange 2 - Das müsst ihr über Baron Mordo als neuen Bösewicht wissen

Wer spielt in Doctor Strange 2 mit?

Bisher sicher beteiligt an Doctor Strange 2 sind:

Benedict Cumberbatch spielt wie gewohnt den Titelhelden Doctor Strange.

Elizabeth Olsen ist in ihrer Superhelden-Rolle als Scarlet Witch zu sehen.

Chiwetel Ejiofor als Baron Mordo, der nach Teil 1 zum Bösewicht geworden ist.

Wer führt bei Doctor Strange 2 Regie?

Zunächst sollte Scott Derrickson wie schon bei Teil 1 auch wieder für Doctor Strange 2 Regie führen. Anfang Januar 2020 wurde dann aber überraschend verkündet, dass die Zusammenarbeit zwischen Derrickson und Marvel aufgrund von kreativen Differenzen aufgelöst worden sei.

Als Ersatz von Derrickson befindet sich aktuell Evil Dead- und Spider-Man-Regisseur Sam Raimi in finalen Gesprächen rund um den Regie-Posten für Doctor Strange 2. Die Verpflichtung des eigenwilligen Filmemachers könnte im MCU eine Revolution auslösen.

Wann startet Doctor Strange 2 im Kino?

Das US-Startdatum von Doctor Strange 2 ist der 7. Mai 2021. In Deutschland soll das Sequel einen Tag vorher am 6. Mai 2021 ins Kino kommen.

