Downton Abbey 2: Die riesige Besetzung mit allen wichtigen Figuren im Überblick

Downton Abbey II: Eine neue Ära besitzt als zweites Sequel der Erfolgsserie wieder einen gewaltigen Cast. Wir helfen eurer Erinnerung mit unserer Figuren-Übersicht auf die Sprünge.

Downton Abbey II: Eine neue Ära startet heute in den deutschen Kinos. Es ist nach dem Downton Abbey-Film vor zweieinhalb Jahren bereits die zweite Fortsetzung, die mit abermals großer Besetzung an die britische Serie Downton Abbey anknüpft. Diesmal finden Dreharbeiten auf dem altehrwürdigen Crawley-Anwesen statt und ein Teil der Familie geht auf Reisen.

Da die Herren-und-Diener-Erzählung ein überdurchschnittlich großes Ensemble hat, wollen wir euch vor der Rückkehr nach Downton Abbey mit der Auffrischung 35 wichtiger Figuren im Cast helfen. Unterteilt haben wir sie für den Schnelldurchlauf in Aristokraten (1) und Bedienstete (2) sowie kleinere Familieneinheiten, wie sie zu Beginn des zweiten Films bestehen. Ganz unten findet ihr außerdem die fünf Neuzugänge (3) des 2. Kinofilms.

1.) Downton Abbey-Besetzung: Das sind die Charaktere der Adelsfamilie

Zunächst werfen wir einen Blick auf die Schauspielerinnen und Schauspieler von Downton Abbey, die der Adelsfamilie bisweilen schon seit 12 Jahren ihre Gesichter leihen.

Downton Abbey-Cast: Die Eltern-Riege der Crawleys

Die Crawleys blicken auf eine lange verzweigte Adels-Geschichte zurück. Folgende Charaktere gehören zur (Ur-)Eltern-Generation von Downton Abbey.

Robert Crawley, Earl of Grantham (Hugh Bonneville) – Familienoberhaupt in Downton Abbey, Mann von Cora, Vater von Mary, Edith und Sybil

(Hugh Bonneville) – Familienoberhaupt in Downton Abbey, Mann von Cora, Vater von Mary, Edith und Sybil Cora Crawley, Countess of Grantham (Elizabeth McGovern), geborene Levinson – Roberts amerikanische Ehefrau, die er anfangs nur wegen ihres Vermögens heiratete, dann aber lieben lernte und mit ihr drei Kinder bekam

(Elizabeth McGovern), geborene Levinson – Roberts amerikanische Ehefrau, die er anfangs nur wegen ihres Vermögens heiratete, dann aber lieben lernte und mit ihr drei Kinder bekam Violet Crawley, Dowager Countess of Grantham (Maggie Smith) – die Gräfinwitwe ist Roberts und Rosamunds Mutter und hat immer einen ironischen Spruch auf Lager

© Universal Downton Abbey 2-Cast: Robert, Cora & Violet Crawley

Lady Rosamund Painswick (Samantha Bond), geborene Crawley – Violets Tochter, Roberts kinderlose, verwitwete Schwester

(Samantha Bond), geborene Crawley – Violets Tochter, Roberts kinderlose, verwitwete Schwester Isobel Grey, Baroness Merton (Penelope Wilton), geborene Turnbull, durch 1. Heirat Crawley – entfernte angeheiratete Verwandte Roberts, Ehefrau von Lord Merton, Mutter des verstorbenen Matthew Crawley



(Penelope Wilton), geborene Turnbull, durch 1. Heirat Crawley – entfernte angeheiratete Verwandte Roberts, Ehefrau von Lord Merton, Mutter des verstorbenen Matthew Crawley Richard 'Dickie' Grey, Baron Merton (Douglas Reith) – Adeliger, der Isobel Crawley ehelichte



(Douglas Reith) – Adeliger, der Isobel Crawley ehelichte Maud Bagshaw (Imelda Staunton), geborene Crawley – Roberts im 1. Downton Abbey-Film eingeführte Cousine väterlicherseits, Baronin-Witwe, Lucys (geheime) Mutter

© Universal Downton Abbey-Cast: Rosamund, Isobel, Dickie & Maud

Downton Abbey-Cast: Die Adels-Kinder der Besetzung

Aus den Crawley-Eltern der Darsteller:innen-Riege gehen wiederum die drei Töchter mit ihren Familien hervor, die Downton Abbey um weitere (Enkel-)Kinder und Partner bereichern:

Der Mary-Familienstrang der Crawleys in Downton Abbey

Lady Mary Talbot (Michelle Dockery), geborene Crawley – Roberts älteste Tochter, als Mutter des Grantham-Erben George hat sie nun die Zügel in Downton Abbey in der Hand

(Michelle Dockery), geborene Crawley – Roberts älteste Tochter, als Mutter des Grantham-Erben George hat sie nun die Zügel in Downton Abbey in der Hand Matthew Crawley † (Dan Stevens) – Marys bei einem Autounfall verstorbener 1. Ehemann, männlicher Erbe von Downton Abbey, Vater von George

(Dan Stevens) – Marys bei einem Autounfall verstorbener 1. Ehemann, männlicher Erbe von Downton Abbey, Vater von George George 'Georgie' Crawley (Zac Barker/Oliver Barker) – Sohn von Mary und Matthew, Roberts zweites Enkelkind, zukünftiger Erbe des Grantham-Titels und von Downton Abbey

(Zac Barker/Oliver Barker) – Sohn von Mary und Matthew, Roberts zweites Enkelkind, zukünftiger Erbe des Grantham-Titels und von Downton Abbey Henry Talbot (Matthew Goode) – Marys 2. Ehemann, begeisterter Autorennfahrer und deshalb häufig abwesend

(Matthew Goode) – Marys 2. Ehemann, begeisterter Autorennfahrer und deshalb häufig abwesend Caroline Talbot – Tochter von Mary und Henry, Roberts viertes Enkelkind

© Universal/ITV Downton Abbey-Cast: Mary, Matthew, George & Henry

Der Edith-Familienstrang der Crawleys in Downton Abbey

Lady Edith Pelham, Marchioness of Hexham (Laura Carmichael), geborene Crawley – Roberts zweitälteste Tochter, Mutter der unehelichen Marigold, journalistische Leiterin des Magazins 'The Sketch'

(Laura Carmichael), geborene Crawley – Roberts zweitälteste Tochter, Mutter der unehelichen Marigold, journalistische Leiterin des Magazins 'The Sketch' Herbert 'Bertie' Hexham (Harry Hadden-Paton) – 7. Marquess of Hexam, Ediths Ehemann

(Harry Hadden-Paton) – 7. Marquess of Hexam, Ediths Ehemann Marigold (Eva Samms/Karina Samms) – illegitime Tochter von Edith und dem verstorbenen 'The Sketch'-Chefredakteur Michael Gregson, Roberts drittes Enkelkind

(Eva Samms/Karina Samms) – illegitime Tochter von Edith und dem verstorbenen 'The Sketch'-Chefredakteur Michael Gregson, Roberts drittes Enkelkind Kind 2 – Tochter/Sohn von Edith und Bertie, neue Baby-Ankunft im 1. Film verkündet, Roberts fünftes Enkelkind

© Universal/ITV Downton Abbey-Cast: Edith, Bertie, Marigold

Der Sybil-Familienstrang der Crawleys in Downton Abbey

Sybil Branson † (Jessica Brown Findlay), geborene Crawley – Roberts jüngste, emanzipierte Tochter, heiratete Tom Branson, starb bei der Geburt ihrer ersten Tochter

(Jessica Brown Findlay), geborene Crawley – Roberts jüngste, emanzipierte Tochter, heiratete Tom Branson, starb bei der Geburt ihrer ersten Tochter Tom Branson (Allen Leech) – Ire, Sozialist und einst Chauffeur in Downton Abbey, nach der Liebesheirat mit der verstorbenen Sybil in die Familie aufgenommen

(Allen Leech) – Ire, Sozialist und einst Chauffeur in Downton Abbey, nach der Liebesheirat mit der verstorbenen Sybil in die Familie aufgenommen Sybil 'Sybbie' Branson (Fifi Hart) – Tochter von Tom und Sibyl, Roberts erstes Enkelkind

(Fifi Hart) – Tochter von Tom und Sibyl, Roberts erstes Enkelkind Lucy Smith (Tuppence Middleton), später Branson – im 1. Downton Abbey-Film eingeführte illegitime Tochter der Crawley-Cousine Maud Bagshaw, die ihre "Dienerin" schließlich als Erbin einsetzte, verliebt in Tom Branson

© Universal/ITV Downton Abbey-Cast: Sybil, Tom, Sybbie, Lucy

2.) Downton Abbey-Besetzung: Das sind die Figuren der Dienerschaft

Mr. Charles 'Charlie' Carson (Jim Carter) – Downton Abbeys langjähriger stolzer Butler, seit Kurzem in Rente, Robert und Mary treu ergeben

(Jim Carter) – Downton Abbeys langjähriger stolzer Butler, seit Kurzem in Rente, Robert und Mary treu ergeben Mrs. Elsie Hughes (Phyllis Logan) – nach der Eheschließung eigentlich Mrs. Carson, Downton Abbeys aufrechte Haushälterin, Chefin der weiblichen Angestellten

© Universal Downton Abbey-Cast: Mr. Carson & Mrs. Hughes

Mr. John Bates (Brendan Coyle) – Roberts alter (Armee-)Freund und geschätzter Kammerdiener, geht am Stock, verheiratet mit Anna

(Brendan Coyle) – Roberts alter (Armee-)Freund und geschätzter Kammerdiener, geht am Stock, verheiratet mit Anna Anna Bates (Joanne Froggatt), geborene Smith – herzensgutes obersters Hausmädchen, später Kammerzofe, heiratete den Diener John Bates

(Joanne Froggatt), geborene Smith – herzensgutes obersters Hausmädchen, später Kammerzofe, heiratete den Diener John Bates Johnny Bates – Annas und Johns kleiner Sohn

© Universal Downton Abbey-Cast: John & Anna Bates + Sohn Johnny

Mrs. Beryl Patmore (Lesley Nicol) – Downtons Köchin, Mutterfigur für Daisy

(Lesley Nicol) – Downtons Köchin, Mutterfigur für Daisy Daisy Mason (Sophie McShera), geborene Robinson, später Parker – etwas naives Küchenmädchen in Downton Abbey, Witwe des Dieners William Mason, verlobt mit Andy

(Sophie McShera), geborene Robinson, später Parker – etwas naives Küchenmädchen in Downton Abbey, Witwe des Dieners William Mason, verlobt mit Andy Andrew 'Andy' Parker (Michael Fox) – Diener/Lakai in Downton Abbey, Daisys Verlobter

(Michael Fox) – Diener/Lakai in Downton Abbey, Daisys Verlobter Mr. Albert Mason (Paul Copley) – Pacht-Bauer der Downton-Ländereien, Vater des verstorbenen Dieners William, Daisys Schwiegervater, bei dem sie wohnt

© Universal/ITV Downton Abbey-Cast: Mrs. Patmore, Daisy, Andy, Mr. Mason

Mr. Joseph Molesley (Kevin Doyle) – einst Matthews Kammerdiener, etwas tollpatschiger Aushilfs-Diener in Downton, jetzt Dorf-Lehrer, verliebt in Miss Baxter

(Kevin Doyle) – einst Matthews Kammerdiener, etwas tollpatschiger Aushilfs-Diener in Downton, jetzt Dorf-Lehrer, verliebt in Miss Baxter Phyllis Baxter (Raquel Cassidy) – Hausmädchen in Downton Abbey, angetan von Mr. Moseley

© Universal Downton Abbey-Cast: Mr. Molesley & Miss Baxter

Thomas Barrow (Robert James-Collier) – homosexueller Diener, einst Downtons größter Intrigant, jetzt Ober-Butler

(Robert James-Collier) – homosexueller Diener, einst Downtons größter Intrigant, jetzt Ober-Butler Miss Gladys Denker (Sue Johnston) – grantige Kammerzofe der Gräfinwitwe Violet

(Sue Johnston) – grantige Kammerzofe der Gräfinwitwe Violet Albert (Charlie Watson) - junger Diener/Lakai in Downton Abbey

(Charlie Watson) - junger Diener/Lakai in Downton Abbey Dr. Richard Clarkson (David Robb) – Hausarzt der Familie Crawley

© Universal/ITV Downton Abbey-Cast: Thomas Barrow, Miss Denker, Albert, Dr. Clarkson

3.) Die neue Figuren in Downton Abbey 2 - Eine neue Ära

Neben der Adelsfamilie gehört zu Downton Abbeys Besetzung genauso wichtig die Dienerschaft, die von Zimmermädchen über Kammerdiener und Köchinnen reicht. Wir haben sie euch nach zusammengehörigen Personen geordnet:

Zu guter Letzt stoßen außerdem im Sequel Downton Abbey II: Eine neue Ära ein paar Neuzugänge zur Besetzung, die wir euch nicht vorenthalten wollen:

Jack Barber (Hugh Dancy) – ein Regisseur, der seinen Stummfilm auf Downton Abbey dreht

(Hugh Dancy) – ein Regisseur, der seinen Stummfilm auf Downton Abbey dreht Guy Dexter (Dominic West) – ein Filmstar, der zum Dreh eintrifft

(Dominic West) – ein Filmstar, der zum Dreh eintrifft Myrna Dalgleish (Laura Haddock) – eine aus einfachen Verhältnissen zum Star aufgestiegene Schauspielerin

© Universal Downton Abbey 2-Cast-Neuzugänge: Jack Barber, Guy Dexter, Myrna Dalgleish

Jonathan Zaccaï spielt den Sohn des mysteriösen Franzosen, der Violet Crawley nach seinem Tod eine Villa vererbt

Nathalie Baye spielt die Ehefrau des verstorbenen Franzosen, der Violet seine Sommerresidenz in Südfrankreich überlässt

Mit derart aufgefrischter Erinnerung zur Besetzung und den Figuren von Downton Abbey könnt ihr euch nun gut vorbereitet in den zweiten (und vielleicht letzten) Ausflug nach Downton Abbey begeben. Das Sequel startet heute, am 28. April 2022, in den Kinos.

