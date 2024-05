Dwayne Johnson ist nicht wiederzuerkennen: Erster Einblick in den Film, mit dem er seine Karriere retten will

Hollywood-Star Dwayne Johnson musste zuletzt einige Niederlagen einstecken. Mit dem Sportfilm The Smashing Machine will er seine Karriere wieder auf Vordermann bringen.

In den 2010er Jahren war Dwayne Johnson einer der gefragtesten Schauspieler in Hollywood. Mit der gewaltigen Superhelden-Bruchlandung Black Adam hat seine Karriere sowie sein Image jedoch einige Kratzer erhalten, ganz zu schweigen von den jüngsten Berichten über sein Verhalten beim Dreh des Action-Blockbusters Red One.

Jetzt tritt der Schauspieler einen Schritt zurück, um sich zu sammeln und neu aufzustellen. Die Marke Dwayne Johnson funktioniert nicht mehr so zuverlässig wie vor ein paar Jahren noch. Eine Neuerfindung muss her. Auftritt: The Smashing Machine. In dem Sportfilm spielt Johnson den MMA-Kämpfer Mark Kerr.

Erstes Bild zu The Smashing Machine: Dwayne Johnson verwandelt sich in MMA-Legende Mark Kerr

Für gewöhnlich taucht Johnson in überlebensgroßen Action-Krachern wie San Andreas und Skyscraper auf. Für The Smashing Machine begibt er sich in Indie-Gefilde und dreht unter dem Dach des von Filmfans geliebten Produktionsstudios A24, das zuletzt Hits wie Civil War und Everything Everywhere All at Once hervorgebracht hat.

Dass Johnson seine schauspielerische Neuerfindung ernst meint, zeigt das erste Bild, das anlässlich des Drehstarts von The Smashing Machine veröffentlicht wurde. Johnson setzt nicht auf sein eigenes Aussehen, sondern transformiert sich komplett in das reale Vorbild. So viel Verwandlung hat der Fast & Furious-Star noch nie zugelassen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mark Kerr hat im Lauf seiner Karriere zweimal den Titel als UFC-Champion in seiner Gewichtsklasse gewonnen. Das Biopic erzählt nicht nur von seiner sportlichen Laufbahn, sondern beschäftigt sich ebenfalls mit seiner Abhängigkeit von Schmerzmitteln. 2002 wurde Kerrs Werdegang in der HBO-Doku Smashing Machine aufgeschlüsselt.

Inszeniert wird die Spielfilmversion von Benny Safdie, aus dessen Feder ebenfalls das Drehbuch stammt. Safdie ist ein wahrer Alleskönner. In Oppenheimer begeisterte er als Edward Teller vor der Kamera. Zusammen mit seinem Bruder, Josh safdie, drehte er gefeierte Filme wie Good Time (2017) und Der schwarze Diamant (2019).

Besonders spannend für Johnson dürfte in Safdies Filmografie Der schwarze Diamant sein. In dem zeigte sich Comedy-Star Adam Sandler schauspielerisch von einer Seite, die wir viel zu selten zu sehen bekommen. Vielleicht gelingt es Safdie sogar, Johnson erstmals in seiner Karriere auf Oscar-Kurs zu bringen.

Wann startet The Smashing Machine im Kino?

A24 hat noch keinen Kinostart für The Smashing Machine festgelegt. Die Dreharbeiten sollen noch bis Anfang August laufen. Danach geht der Film in die Postproduktion.