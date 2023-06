Erstmals im Streaming-Abo: Einer der besten Action-Filme mit Gerard Butler, den kaum jemand im Kino gesehen hat

Gerard Butler-Fans können sich ab heute über einen richtig gelungenen Action-Thriller des Stars freuen, der nach nur 4 Monaten schon im Stream zu sehen ist.

Ich gestehe, dass die unzähligen Action-Filme von Gerard Butler in meinem Kopf eher verschwimmen. Ob er nun die Welt (Geostorm), den Präsidenten (Olympus Has Fallen 1-3, Hunter Killer) oder seine Familie rettet (Chase, Greenland): Er spielt meist den kompetenten Haudegen, der heldenhaft zum Wohle aller eingreift. Insofern hatte ich keine hohen Erwartungen an seinen neuen Action-Ausflug Plane, der Anfang Februar in die Kinos kam und nun, 4 Monate später, schon bei Sky/WOW * im Stream verfügbar ist. Doch ich wurde positiv überrascht.

Jetzt im Stream: Gerard Butler liefert in Plane bestechendes Action-Kino ab

Wie der unmissverständliche (fast schon parodistische) Titel verrät, spielt Gerard Butlers neuster Film an Bord eines Flugzeuges. Er verkörpert der Piloten Brodie Torrance, dessen Passagier-Maschine zu einer Notlandung gezwungen wird. Nur leider ist der Ort seiner spektakulären Rettung ein von Milizen beherrschtes Kriegsgebiet auf einer Insel.

Und die feindlich gesinnten Rebellen in Plane sehen in den unerwartet vom Himmel gefallenen Menschen vor allem Geiseln, die sich für eine Lösegeld-Forderung eignen – oder eben getötet werden müssen. Um Hilfe zu rufen, muss Torrance sich notgedrungen mit einem Häftling verbünden, den er ebenfalls an Bord transportiert hat: Mörder Louis Gaspare (Mike Colter).

Leonine Plane mit Gerard Butler und Mike Colter

Der Action-Thriller Plane von Regisseur Jean-François Richet (Das Ende - Assault on Precinct 13) weiß sowohl sein Luft- als auch sein Dschungel-Setting für brenzlige Aktionen zu nutzen, wobei neben der Hauptfigur auch einige aus der Bord-Crew und der 14 Flugreisenden ihre Glanzmomente bekommen. Versteht mich nicht falsch: Plane ist immer noch ein waschechter Action-Film der Marke Gerard Butler, aber dank kleiner Stellschrauben erhebt er sich aus der Masse der Mittelmäßigkeit.

Was Gerard Butlers Plane zu einem so guten Action-Thriller macht

Unvorhersehbar zu sein, kann man Plane nicht vorwerfen, aber das verlangt auch niemand von dem auf 107 Minuten spannende Unterhaltung ausgelegten Film. Das schnelle Erzähltempo, der Vibe von 90er-Jahre-Blockbustern wie Con Air und die berechtigte FSK-16-Freigabe lassen jedoch keine Langeweile aufkommen und trösten über so manches Action-Klischee hinweg.

Vor allem die Flugzeug(absturz)-Szenen bestechen mit ihrem hochgeschraubten Spannungs-Level. Plane ist wahrscheinlich kein Film, der je im Bord-Programm eines kommerziellen Fliegers laufen wird, aber wenn Gerard Butler versucht, die Maschine und seine Passagiere vor dem sicheren Tod zu retten, zeigt der Action-Film diese eigentlich schon so häufig gesehene Katastrophe gelungen nervenaufreibend.

Leonine Plane: Gerard Butlers neuster Streich

Hervor sticht in der zweiten Hälfte von Plane außerdem ein mitreißender Faustkampf in einer Lagerhalle, in der Gerard Butlers stark inszenierte Auseinandersetzung sogar an die geniale körperliche Action der John Wick-Reihe erinnert. Dafür sollte sich ein Abstecher zu WOW * allemal lohnen.

Obendrein könnt ihr noch raten, wie die geplante Fortsetzung zu Plane heißen soll – richtig: Ship.

