Erstmals im Streaming-Abo: Gigantisches Fantasy-Abenteuer mit 200 Millionen Budget, das ein ganzes Universum für immer begraben hat

Ganze zehn Jahre und 16 Filme hat das DCEU überlebt. Immer wieder wurde dem Filmuniversum das baldige Ende prophezeit, bevor ein Film hervorstach und das Franchise über Wasser hielt. Einer dieser Filme war der Fantasy-Kracher Aquaman, der einzige DCEU-Blockbuster, der laut The Numbers die Milliardenmarke knackte. Mit der Fortsetzung Aquaman: Lost Kingdom wurde das Kapitel des DCEU nun endgültig geschlossen. Das Sequel gibt es jetzt bei WOW zu streamen.

DC-Fantasy Aquaman 2 bei WOW: Hin- und hergerissen zwischen Pflicht und Familie

Darum geht’s: Arthur Curry (Jason Momoa) ist der König von Atlantis. Doch nebenbei beschützt er als Superheld Aquaman die Welt und als Vater seine Familie. Zwischen all den Pflichten hat er kaum Zeit, um mal Luft zu holen. Und als wäre das nicht schon genug, plant sein alter Feind David Kane als Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) seine Rache.

Schaut euch hier den Trailer zu Aquaman: Lost Kingdom an:

Aquaman: Lost Kingdom - Trailer 2 (Deutsch) HD

Mithilfe des schwarzen Dreizacks entfesselt Black Manta eine uralte und boshafte Macht, die Atlantis und die ganze Welt bedroht. Um dieser Bedrohung entgegenzutreten, bittet Aquaman seinen früheren Erzfeind und Bruder Orm, den früheren Ocean Master (Patrick Wilson), um Hilfe. Der ist natürlich nicht sehr erpicht auf eine Zusammenarbeit. Doch zur Rettung der Welt müssen sie ihre alten Streitigkeiten beiseitelegen.

Aquaman 2 markiert das Ende einer Ära

Mit Man of Steel wurde das DCEU vor über 10 Jahren eingeleitet und sagte dem Marvel Cinematic Universe den Kampf an. Insgesamt blieb DC finanziell hinter dem Konkurrenten zurück. Teilweise lag das auch an dem Chaos hinter den Kulissen. Immer wieder wurden die Pläne des DCEU verworfen und neu sortiert. Manche Filme wurden angekündigt und immer wieder nach hinten verschoben, wie etwa The Flash. Der Mega-Blockbuster Justice League missfiel vielen Fans so sehr, dass sie schließlich den alternativen Snyder Cut durchsetzten. Alle 16 Filme haben wir hier für euch zusammengefasst und gerankt.

Mit Aquaman 2 wurde das DCEU nun final beendet. Leider verbirgt sich hinter diesem Abschluss kein großes Finale, das die Geschichte des Universums zu Ende erzählt. Aquaman 2 ist eine Fortsetzung und versteht sich auch als solche. Der Film erzählt die Geschichte von Arthur Curry logisch weiter und führt die Figuren an den Horizont ihrer eigenen Welt im größeren Universum. Es ist schade, dass dem DCEU kein großes Finale vergönnt war, doch jetzt ruhen die Hoffnungen der Fans auf dem neuen DCU.

Das DC Universe erhält einen Reboot

James Gunn und Peter Safran haben die Verantwortung für das DC Universe übernommen und bescheren dem Franchise einen Neustart. Mit neuen Filmen und Serien soll das DCU frischen Wind bringen und eine kohärente Geschichte erzählen. Der Beginn soll noch 2024 mit der Serie Creature Commandos erfolgen. Als erster Film wurde Superman: Legacy für 2025 angekündigt. Darüber hinaus stehen die Pläne für 4 weitere Filme sowie 4 Serien, die alle während des ersten Kapitels Gods and Monsters erscheinen sollen.

Netflix David Corenswet wird der neue Superman

Das ist der neue DC-Plan mit Superman und Co.

Für die neuen Filme wird es natürlich auch neue Besetzungen der Rollen geben. Als neuer Superman wird David Corenswet in den blauen Ganzkörperanzug schlüpfen. Supermans Cousine Supergirl wird von House of the Dragon-Star Milly Alcock gespielt und als Bösewicht Lex Luthor soll Nicholas Hoult im Rennen sein. Mit Superman setzt James Gunn auf eines der wichtigsten Zugpferde im DC Universum und der Film wird wohl darüber entscheiden, wie das Publikum das neue DCU aufnehmen wird.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

