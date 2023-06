Heute im TV: Brutal gefloppter Neustart eines großartigen Fantasy-Franchise, das in Kürze gerettet werden soll

Manche Reboots sind unnötig wie ein Kropf. Heute läuft das perfekte Fantasy-Beispiel im TV. Hoffentlich wird der kommende Film der Saga das Franchise retten.

Bei manchen Ideen möchte man als Fan den Kopf gegen die Wand rammen. Was zum Geier hat Produzenten dazu getrieben, auf die großartigen beiden Hellboy-Filme nach 11 Jahren die Fantasy-Katastrophe Hellboy - Call of Darkness folgen zu lassen? Vier Jahre lang waren danach jegliche Ambitionen des Franchise tot. Heute läuft der Flop im TV.

Im TV: Fantasy-Blockbuster enttäuschte Millionen Fans maßlos

Der gutmütige Halbdämon Hellboy (David Harbour) ist unter Menschen wie seinem Mentor Trevor Bruttenholm (Ian McShane) aufgewachsen und hilft ihnen dabei, paranormale Gefahren abzuwenden. In seinem jüngsten Fall droht Merlins Gemahlin Nimue (Milla Jovovich), die ganze Welt in einer blutrünstigen Schlacht auszulöschen.

Nach den Fantasy-Highlights Hellboy und Hellboy II - Die goldene Armee hatte sich das Franchise eine treue Fan-Schar erarbeitet. Aber Hellboy - Call of Darkness schien geradezu kunstvoll den Wünschen der Community auszuweichen. Statt beide Filme fortzusetzen, wurde die Kino-Saga komplett neu gestartet.

Fan-Liebling Ron Perlman (Sons of Anarchy) und Meister-Regisseur Guillermo del Toro (Pans Labyrinth) waren nicht mehr dabei. Stattdessen gaben stumpfe Sprüche und übertrieben brutale Gewalt den Ton an. Am Ende spielte der Film bei einem Produktionsbudget von 50 Millionen US-Dollar nur knapp 54 Millionen ein (via The Numbers ).

Vier Jahre später können Fans aber mit vorsichtigem Optimismus auf eine Rettung des Kino-Franchise hoffen. Ein neuer Teil der Fantasy-Reihe steht in den Startlöchern und könnte noch dieses Jahr ins Kino kommen.

Wann läuft Hellboy - Call of Darkness im TV?

Hellboy läuft am heutigen Donnerstag, den 1. Juni 2023, um 22.45 Uhr auf Vox. Wer da keine Zeit hat, kann den Film am 3. Juni um 22.35 Uhr nachholen. Regie führte Neil Marshall (The Descent).

