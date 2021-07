Fast & Furious rast durch Jurassic World und Marvel kämpft gegen DC: Crossover sind die Zukunft des Kinos

Fast & Furious und Transformers sind nur der Anfang. Crossover-Filme brauchen dringend ein Revival. Egal ob mit Vin Diesel, Dinosauriern oder den Avengers.

Egal ob Godzilla vs. Kong oder Space Jam: A New Legacy: Der Hunger nach Crossovern scheint groß. Warum nur Fans von einem Franchise abholen, wenn man gleich mehrere beliebte Charaktere und Filmserien in einen Topf werfen kann?

Comics und Games haben es vorgemacht. Hier kämpfte Batman schon gegen die Xenormorphs aus Alien und prügelte sich mit den Mortal Kombat-Kämpfer:innen. Jetzt kann die Filmbranche nachziehen – und hat mit Fast & Furious 9 den aktuellsten Teil eines langjährigen Erfolgsproduktes im Kino, dem zwar nicht die Fans, aber nach und nach die Ideen ausgehen.

Fratzengeballer, bis die Kinokassen klingeln

Nach Fast & Furious 11 soll die Geschichte rund um Vin Diesels Meme-erfahrene Familie enden. Kein Wunder, dass Fans und auch Action-Star Tyrese Gibson Interesse an Crossovern mit anderen großen Franchises zeigen, um die Reihe am Leben zu erhalten und weiter für volle Kinosäle zu sorgen. Konkret wurde bisher die Transformers-Reihe genannt. Doch warum da aufhören? Auch das MCU könnte ein Crossover vertragen, das nicht nur im eigenen Universum stattfindet.



Freddy vs. Jason: Das passiert, wenn Horror-Ikonen auf mehr als kreischende Teenager treffen

Freddy Vs. Jason - Trailer (Englisch)

2003 trafen die beiden Horrorikonen Freddy Krueger und Jason in Ronny Yus Action-Horrorfilm Freddy vs. Jason aufeinander. Das Crossover hatte alles, was die Fans wollten:. Blut, Gore, Traumsequenzen, Rückkehr zum Camp Crystal Lake und ordentlich Fratzengeballer der beiden. Das zeigte sich auch im Einspielergebnis von rund 117 Millionen US-Dollar bei einem Budget von 30 Millionen US-Dollar.

Crossover werfen eine spannende Frage auf

2004 legte Paul W.S. Anderson mit Alien vs. Predator nach und bediente sich der gleichen Erfolgsformel. Crossover sind nämlich ein faszinierendes Gedankenexperiment, sie lassen Figuren aufeinandertreffen, die ähnliche Grundideen und doch unterschiedliche Fähigkeiten besitzen.

Immer bleibt die spannende Frage: Wer würde gewinnen? Der Typ mit dem Hut oder der Mann mit der Hockey-Maske? Der größte Jäger des Universums oder das gefährlichste Raubtier im All, dessen Blut Säure ist? Die Riesenechse oder der gigantische Affe?

Marvel vs. DC und mehr: Der perfekte Crossover-Film braucht Action

Insbesondere im Superhelden-Genre sollten Crossover eigentlich an der Tagesordnung sein. Und das nicht nur, weil das MCU so gesehen auch ein riesiges Crossover-Universum ist. Bereits 1996 erschien ein Crossover zwischen DC und Marvel, in dem die Held:innen der jeweiligen Comic-Universen gegeneinander antraten. Das Ziel: Ein für allemal festzustellen, wo die besseren Superhelden-Geschichten erzählt werden.

Legen wir mal das Rechteproblem beiseite, ist ein Aufeinandertreffen der beiden Hauptteams der jeweiligen Superhelden-Universen auf der großen Leinwand der Traum eines jeden MCU- und DC-Fans. Endlich könnte Superman mal ordentlich draufhauen, weil der Hulk dagegen halten kann. Und wir erfahren, wessen Gadgets besser sind, die von Tony Stark oder die von Bruce Wayne? Außerdem möchte ich unbedingt sehen, welcher Hauptbösewicht stärker ist: Thanos oder Darkside?

Das Kino ist bereit für Avengers vs. Justice League

Allein mit dieser Bedrohung ergibt sich ein super Team-up zwischen den Avengers und der Justice League. Und abseits der Action könnte es zu spannenden Charaktermomenten kommen, wenn Figuren mit ähnlichem mythologischen Hintergrund aufeinandertreffen – wie zum Beispiel Odins Sohn Thor und Wonder Woman Diana, die Amazonen-Prinzessin.

Das sind die besten und schlechtesten Thor-Auftritte im MCU

Von Müll bis Meisterwerk - Wir ranken alle THOR Filme im MCU

Die verschiedenen Möglichkeiten, wie Charaktere miteinander agieren, wer stärker ist, wie sie zusammenarbeiten oder sich letztendlich bekämpfen, machen ein Crossover so sehenswert. Genau dafür ist die große Leinwand geeignet.

Fast & Furious in Jurassic World ist nur eine Frage der Zeit

Auch Fast & Furious ist an einem Punkt, wo ein Crossover mit anderen großen Filmreihen oder Kino-Universen der nächste Schritt wäre. Zuerst fällt einem da das Transformers-Franchise ein. Autos, die sich in Roboter verwandeln, passen perfekt zu Tuning-Fans, deren komplettes Leben auf Reifen stattfindet. Die Geschichte schreibt sich förmlich von selbst. Schließlich sind Optimus Prime seine verbündeten Autobots genauso wichtig, wie Dominic Toretto seine Familie.

Aus rein rechtlicher Sicht wäre ein anderes, deutlich überraschenderes Crossover aber wahrscheinlicher: Fast & Furious und Dinosaurier. Die Action-Reihe wird nämlich vom gleichen Studio ins Kino gebracht wie die Jurassic Park-Filme. Nach Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter wäre ein Crossover zwischen Doms Familie und den Dinos der nächste logische Schritt zweier Blockbuster-Reihen, die ständig versuchen, sich selbst zu übertreffen.

Fast & Furious bleibt das perfekte Franchise für ein Crossover

Seien wir ehrlich: Jeder von uns möchte gerne sehen, wie Dwayne Johnson einem Tyrannosaurus Rex eine Rechte mitgibt. Gemäß dem Fall, dass sich The Rock jemals wieder mit Vin Diesel verträgt. Ebenso kann ich mir eine Art Verfolgungsjagd zwischen den Raptoren und Dom in seinem Dodge Charger vorstellen.

So sah die Dino-Action bisher ohne Vin Diesel aus:

Jurassic World: Fallen Kingdom - Final Trailer (Deutsch) HD

Während die Raptoren sich aufteilen, um Vin Diesels Glatze zwischen die Zähne zu kriegen, versucht dieser mit abgefahrenen Fahreinlagen und Lachgaseinspritzung die Verfolger abzuschütteln. Dazu das Jurassic Park-Theme als Hip Hop-Variante und fertig ist die perfekte Popcorn-Action. Das ist so drüber, dass es schon wieder geil ist – und welcher Satz könnte Fast & Furious als Franchise besser zusammenfassen?

Podcast-Tipp: 8 geniale Spin-off-Serien, die sogar ans Original rankommen

Erfolgreiche Serien bringen oftmals ihre eigenen Spin-off-Serien hervor. Die haben nicht immer die Qualität des Originals, können aber auch richtig, richtig gut sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Andrea Wöger und Esther Stroh würdigen acht dieser Ableger, die sehr wohl an ihre Mutterserie heranreichen können – von Better Call Saul über Angel - Jäger der Finsternis bis zu The Blacklist: Redemption.

Welches Crossover wollt ihr unbedingt im Kino sehen?