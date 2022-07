Gnadenlose Action mit The Terminal List: Daher kennt ihr die Stars der Amazon-Serie [Anzeige]

Der Cast der neuen Thriller-Serie The Terminal List von Amazon Prime Video begeistert mit zahlreichen bekannten Schauspieler:innen rund um Chris Pratt. Woher ihr sie kennt und wen sie spielen, erfahrt ihr hier.

Seit dem 1. Juli streamt die düstere Thriller-Serie The Terminal List - Die Abschussliste bei Amazon Prime Video, in der sich Chris Pratt auf einen brutalen Rachefeldzug begibt und eine Militär-Verschwörung aufdeckt. Die Adaption des gleichnamigen Bestseller-Romans von Jack Carr begeistert nicht nur als gnadenlos spannender Action-Knaller, sondern auch mit einer fantastischen Besetzung. Mit dabei sind viele bekannte Namen.

The Terminal List: Das ist die Besetzung der Thriller-Serie bei bei Amazon Prime Video

Die Besetzung der neuen Amazon-Serie The Terminal List überrascht mit zahlreichen bekannten Gesichten neben Leading Man Chris Pratt. Die wichtigsten Stars haben wir euch hier einmal in Kurzform aufgelistet. Weiter unten findet ihr ausführlichere Charakterbeschreibungen und woher ihr die Darsteller:innen vielleicht schon kennt.

The Terminal List Cast: Chris Pratt spielt James Reece

Lt. Commander James Reece ist der zentrale Hauptcharakter von The Terminal List. Nachdem der Navy Seal als einziger Überlebender von einem Sondereinsatz in Afghanistan zurückkehrt, beginnt seine Welt Kopf zu stehen: er gerät mitten in eine Verschwörung, sein Gesundheitszustand verschlimmert sich und er beginnt einen blutigen Rachefeldzug.

Gespielt wird James Reece von Hollywoodstar Chris Pratt. Nach Anfängen in Serien wie Everwood, O.C., California sowie Parks and Recreation, wurde er als Marvel-Held Peter Quill und als Dinozähmer Owen Grady weltweit bekannt. Für Amazon Prime Video trat Pratt vor The Terminal List bereits in dem Sci-Fi-Spektakel The Tomorrow War vor die Kamera.

The Terminal List Cast: Taylor Kitsch spielt Ben Edwards

Ben Edwards ist ein ehemaliger Seal und James' bester Freund. Mittlerweile arbeitet er für das CIA und nutzt seine Verbindungen sowie seine Fähigkeiten, um James in seinem Vorhaben zu unterstützen. Gespielt wird er von Taylor Kitsch.

Der gebürtige Kanadier erlangte größere Aufmerksamkeit durch die Rolle des Tim Riggins in der Serie Friday Night Lights. Daraufhin war er unter anderem in den Filmen X-Men Origins: Wolverine, John Cater und Battleship zu sehen. Serienfans begeisterte er zudem in True Detective, Waco und Schatten der Mörder - Shadowplay.

The Terminal List Cast: Constance Wu spielt Katie Buranek

Katie Buranek ist eine Journalistin der Publikation VoltStreem, die über die US-Außen- und Innenpolitik schreibt, mit Fokus auf das Vorgehen des Verteidigungsministeriums. Zuvor war sie als Korrespondentin für die New York Times in Shanghai tätig. Sie verbündet sich mit James Reece, um die Wahrheit über die Verschwörung ans Licht bringen.

Die amerikanische Schauspielerin Constance Wu ergatterte ihre erste Serienhauptrolle in der Webserie EastSiders ehe sie als Jessica Huang in der Sitcom Fresh Off the Boat Berühmtheit erlangte. Im Kino konnte sie unter anderem als Rachel Chu in Crazy Rich und als Destiny in Hustlers begeistern.

The Terminal List Cast: Riley Keough spielt Lauren Reece

Riley Keough verkörpert in The Terminal List die Rolle der Lauren Reece. Während ihr Ehemann James in Kriegen kämpft, kümmert sie sich um die gemeinsame Tochter und unterstützt andere Familienangehörige von Soldat:innen. Keough ist nicht nur die Enkelin von Elvis Presley, sondern auch eine bekannte Schauspielerin und Filmemacherin.

Bekannt ist Riley Keough unter anderem aus den Filmen Mad Max: Fury Road, American Honey und It Comes at Night. Ebenso verkörperte sie in Hauptrolle in der 1. Staffel von The Girlfriend Experience und wird demnächst in der Amazon-Serie Daisy Jones & The Six zu sehen sein.

The Terminal List Cast: Jeanne Trippehorn spielt Lorraine Hartley

Lorraine Hartley ist die Verteidigungsministerin der USA, die nach einer Tragödie nun James Reece und all die ihr untergebenen Soldat:innen beschützen muss, während sie mit den Konsequenzen ihrer eigenen Anordnungen konfrontiert wird.

Schauspielerin Jeanne Tripplehorn, deren Filmkarriere mit einem Auftritt in Basic Instinct begann, kann eine beachtliche Filmografie vorweisen. Am bekanntesten ist sie für ihre Rolle in der HBO-Serie Big Love. Serienfans kennen sie auch als Alex Blake aus der Krimiserie Criminal Minds oder als Sylvia Chamberlain aus der 2022 gestarteten Dramaserie The Gilded Age.

The Terminal List Cast: Patrick Schwarzenegger spielt Donny Mitchell

In The Terminal List lernen wir Donny Mitchell als jungen Navy Seal kennen. Er ist das jüngste Mitglied seines Platoons und hat von den Schrecken des Krieges bisher noch nicht viel mitbekommen. Verkörpert mit Donny Mitchell von Patrick Schwarzenegger, der im echten Leben mit Hauptdarsteller Chris Pratt verschwägert ist.

Der Sohn von Action-Legende Arnold Schwarzenegger erhielt seine erste große Hauptrolle in dem Liebesfilm Midnight Sun und war zuletzt in der HBO-True-Crime-Serie The Staircase zu sehen. Demnächst wird Patrick Schwarzenegger in der Amazon-Serie The Boys: Varsity als Superheld Golden Boy zu sehen sein.

Weitere The Terminal List-Stars: Sean Gunn, JD Pardo und mehr

Zur Besetzung der Action-Thriller-Serie The Terminal List gehören noch viele weitere bekannte Darstellende. Dabei gibt es auch eine kleine The Suicide Squad-Reunion zu sehen: Jai Courtney ist als Milliardär Steven Horn und Sean Gunnzu als Saul Agnon, dem Vizepräsidenten der Abteilung Asset Management der Firma Captstone Industries, zu sehen.

Ebenso gehören LaMonica Garrett (Designated Survivor) als Commander Fox, Christina Vidal (Sneaky Pete) als Mac Wilson und Tyner Rushing (Mord im Auftrag Gottes) als Liz Riley zum Cast.

