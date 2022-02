Grey's Anatomy: Der neuste Figuren-Abschied in Staffel 18 ist die beste Entscheidung seit langem

In Staffel 18 von Grey's Anatomy werden die Reihen der Ärzte-Belegschaft einmal mehr ausgedünnt: In Episode 9 verlässt eine weitere Hauptfigur die Serie. Zum Glück.

Die 18. Staffel Grey's Anatomy hat in Deutschland endlich ein Startdatum bei Disney+ erhalten: Am 21. März 2022 kehren wir hierzulande ins Grey-Sloan-Krankenhaus zurück. In den USA ist derweil Season 18 nach langer Pause heute in die zweite Staffel-Hälfte gestartet – und nimmt in Folge 9 ("No Time to Die") Abschied von einer Figur. Was tatsächlich eine sinnvolle Entscheidung ist. (Achtung, es folgen Spoiler zu Grey's Anatomy, Staffel 18.)

Grey's Anatomy verabschiedet sich in Staffel 18 von einem Arzt

Wer seit dem Cliffhanger des Midseason-Finales Mitte Dezember 2021 um das Leben von Dr. Owen Hunt (Kevin McKidd) fürchtet, der mit einem Auto über eine Klippe stürzte, kann an dieser Stelle beruhigt aufatmen: Der Arzt überlebt seinen Unfall. Dafür reicht aber ein anderer Mediziner seine Kündigung ein: Dr. Cormac Hayes (Richard Flood).

© ABC Grey's Anatomy verabschiedet in Staffel 18, Episode 9 Dr. Cormac Hayes (Richard Flood)

Doch warum verlässt Hayes Grey's Anatomy? Als Hunt seinem Tod ins Auge sieht, sitzt der Kollege mit ihm im Auto. Hunt bittet ihn, bei einem befreundeten Soldaten (in den USA illegale) Sterbehilfe zu leisten, wenn er selbst den Unfall nicht überleben sollte. Dieses moralische Dilemma belastet Hayes, weshalb er nach Hunts Überleben schweren Herzens zur Chefin Dr. Bailey geht, um ihn zu melden. Doch als Bailey in den höchsten Tönen von Hunt als einem ihrer besten Ärzte schwärmt, überlegt er es sich anders und reicht lieber seine Kündigung ein, statt Hunt anzuschwärzen. Er will zurück nach Irland, um sich der schwierigen Situation zu entziehen und niemandem zu schaden.

Der irische Schauspieler Richard Flood stieß als Cormac Hayes in der 9. Folge der 16. Staffel zu Grey's Anatomy. Das heißt, er war genau zwei Staffeln dabei, bevor er seinen Hut nahm. Zu seiner Einführung trat er die Stelle von Alex Karev an und wurde in Staffel 17 zum Serien-Hauptdarsteller erhoben. Wie Deadline berichtet, könnte er noch in einer weiteren Abschieds-Folge von Grey's Anatomy nächste Woche auftauchen. Doch sein Weggang ist sicher.

Grey's Anatomy: Warum die Verabschiedung von Dr. Cormac Hayes in Staffel 18 eine gute Entscheidung ist

Grey's Anatomy hat ein großes Ensemble. Nach 18 Staffeln Laufzeit ist eine gewisse Fluktuation nur natürlich: Ärzte kommen und gehen. Manche überlebend Ausgeschiedene kommen zu unerwarteten Gastauftritten zurück. Doch der Cast kann nicht ewig wachsen und so müssen für Neuankömmlinge häufig andere Figuren weichen. Manchmal geschieht das mit herzzereißenden Toden (wie bei DeLuca) manchmal mit bizarren Erklärungen (wie bei Alex Karev). Im Fall von Cormac Hayes ist es die richtige Entscheidung, ihn gehen zu lassen.

© ABC Grey's Anatomy Staffel 18: Cormac Hayes und Meredith Grey

Ursprünglich wurde der Witwer Cormac Hayes als neuer Love Interest für Meredith Grey (Ellen Pompeo) eingeführt. Mit seiner verstorbenen Frau und ihm als alleinerziehendem Elternteil hatten die zwei viel gemeinsam. Doch obwohl die direkte Art des Arztes frischen Wind brachte, trat die potenzielle Beziehung lange auf der Stelle. Dass Season 17 als "Corona-Staffel" von Grey's Anatomy unter anderem Patrick Dempsey mit mehreren geisterhaften Gastauftritten zurückbrachte, half Meredith nicht eben dabei, sich in eine neue Beziehung zu geben.

Spätestens als zum Staffel 18-Start von Grey's Anatomy unerwartet Dr. Nick Marsh (Scott Speedman) zurück in Merediths Leben trat, hatte Hayes einfach nichts mehr zu tun. Er und Meredith trennen sich im Guten. Zum Glück gab es nicht schon wieder ein Liebesdreieck, wie es die Krankenhausserie in letzter Zeit allzu häufig bediente.

Schon im Sommer hatte es übrigens Gerüchte gegeben, dass Richard Flood die Serie verlassen könnte. Ohne einen neuen spannenden Handlungsbogen wurde es für seine Figur nun wirklich Zeit zu gehen. Statt ihn abzumurksen oder unnötig weiter mitzuschleppen ist sein Weggang aus Grey's Anatomy nun ein sauberer Schnitt. Gerade so, wie es eines guten Chirurgen würdig ist.

Grey's Anatomy im Podcast: Warum schauen wir nach 18 Staffeln immer noch zu?

Im Streamgestöber-Podcast zu Grey's Anatomy prüfen wir die langlebige Erfolgsserie auf ihre Vitalwerte:

Was lieben wir an Grey's Anatomy, was sind die Highlights aus über 16 Jahren, was nervt uns mittlerweile und warum können wir einfach nicht die Finger davon lassen?



Werdet ihr Richard Flood als Cormac Hayes in Grey's Anamy vermissen?