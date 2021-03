Harry Potter-Star in einer seiner schrägsten Rollen bei Amazon Prime: Alle 76 neuen Filme und Serien der Woche

Bei Amazon Prime haben sich viele neue Filme und Serien angesammelt. Mit dabei ist eine besonders schräge Rolle von Harry Potter-Star Daniel Radcliffe und Eddie Murphys Comeback als Prinz aus Zamunda.

Pünktlich zum Wochenende haben wir uns durch das Angebot von Amazon Prime gewühlt, um alle frischen Titel im Programm herauszufinden. In den vergangenen Tagen sind viele neue Filme und Serien in den Katalog des Streaming-Diensts gewandert. Wir stellen euch die Highlights vor. Weiter unten im Artikel findet ihr die ausführliche Liste.

Neu auf Amazon Prime: Eddie Murphy kehrt als Prinz aus Zamunda zurück.

Der Prinz aus Zamunda gehört zu Eddie Murphys bekanntesten Filmen. Nun kehrt der Schauspieler in seiner Rolle als Prinz Akeem zurück und erlebt ein neues Abenteuer in New York City. Begleitet wird er wieder von seinem treuen Freund Semmi (Arsenio Hall). Nachfolgend könnt ihr euch den Trailer zu Der Prinz aus Zamunda 2 anschauen.

Der Prinz aus Zamunda 2 - Trailer (Deutsch) HD

Neu auf Amazon Prime: Harry Potter-Star Daniel Radcliffe mit Hörnern

Seit dem Ende von Harry Potter probiert sich Daniel Radcliffe in den unterschiedlichsten Rollen aus. Mal spielt er in romantischen Komödien mit, mal sind es abgedrehte Horrorfilme. Horns, der seit dieser Woche auf Amazon Prime ist, gehört definitiv in die zweite Kategorie und wartet mit einigen schrägen, aber auch tragischen Szenen auf.

Neu bei Amazon Prime: Zwei Geheimtipps mit Zombies und Kampfkunst

Mit Little Monsters und The Art of Self-Defense haben sich zwei Geheimtipps aus dem Indie-Bereich ins Angebot von Amazon Prime geschlichen. In der Horrorkomödie Little Monsters versucht Lupita Nyong'o, eine Schulklasse vor Zombies zu beschützen. The Art of Self-Defence fühlt sich derweil an wie die bitterböse Version von Cobra Kai.

Neue Filme bei Amazon Prime diese Woche

Neue Serien bei Amazon Prime diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende weitere Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Amazon angekündigt wurden.

