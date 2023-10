Heute im TV: Bildgewaltiges Kriegs-Epos nach wahren Begebenheiten, das trotzdem unrealistischer aussieht als ein Herr der Ringe-Film

Heute läuft ein Action-Kriegsfilm mit extrem ikonischen Bildern im TV. Trotz der wahren Geschichte wären Realismus-Fans besser mit der Herr der Ringe-Trilogie bedient.

2006 bekam der antike Stadtstaat Sparta plötzlich jede Menge neue Fans. Dafür war kein Hype auf altgriechische Texte verantwortlich, sondern Zack Snyders bildgewaltiger Action-Kriegsfilm 300, in dem sich 300 Spartaner durch eine gigantische Millionen-Armee von Gegnern schneiden. Heute läuft das Sequel 300: Rise Of An Empire im TV.

Im TV: Actionkracher mit wahrer Geschichte und Herr der Ringe-Realismus

Im fünften Jahrhundert vor Christus greift der mächtige persische König Xerxes (Rodrigo Santoro) nach der Macht und unterjocht dank seiner gigantischen Armee einen Staat nach dem anderen. Themistokles (Sullivan Stapleton) aus dem griechischen Stadtstaat Athen versucht, die Invasoren in einer Seeschlacht zu besiegen.

Wie sein Vorgänger basiert 300: Rise Of An Empire auf wahren Begebenheiten, in diesem Fall auf der Seeschlacht bei Artemision. In seiner Bildsprache erinnert er allerdings mehr an den Beginn von Der Herr der Ringe: Die Gefährten als an einen minutiös recherchierten Historienfilm. Um Realismus scheren sich weder 300 noch 300: Rise of an Empire. Die opulenten Kampfszenen sind aber wie im ersten Film extrem actionreich inszeniert.

Wann läuft 300: Rise Of An Empire im TV?

300 läuft in der Nacht vom heutigen Sonntag, den 15. Oktober 2023, auf Montag um 1.10 Uhr im TV. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 4.15 Uhr nachholen. Vor der Kamera ist neben Santoro und Stapleton unter anderem Eva Green (Penny Dreadful) zu sehen.

