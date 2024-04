Heute im TV: Großartiger 2. Teil einer extrem beliebten Fantasy-Reihe, die eine unfassbar miserable Neuauflage bekam

Heute Abend läuft im Fernsehen einer der beliebtesten Fantasy-Filme der 2000er Jahre. Bis heute schmerzt es, dass er nie eine richtige Fortsetzung erhalten hat. Was stattdessen kam, ist bodenlos.

Der mexikanische Regisseur Guillermo del Toro verfilmte die gleichnamigen Comics um den Anti-Helden Hellboy zum ersten Mal 2004. Vier Jahre später, folgte dann mit Hellboy II – Die goldene Armee eine grandiose Fortsetzung, die heute im TV läuft. Einen dritten Teil hat es allerdings nie gegeben. Stattdessen erwartete uns ein fürchterliches Reboot.

Für jeden Fantasy-Fan ein Muss: Darum geht es in der gefeierten Comic-Verfilmung Hellboy 2

Der Elfenkönig Balor Frieden ist in großer Gefahr, denn sein Sohn Prinz Nuada will die Macht an sich reißen. Dafür erweckt er die unbesiegbare Goldene Armee seines Vaters. Seine Zwillingsschwester Nuala muss gemeinsam mit Hellboy (Ron Perlman) und seinem Team die Pläne ihres Bruders vereiteln. Dabei bekommen sie es mit allerhand fantastischer Wesen zu tun, etwa einer mörderischen Zahnfee, einem vieläugigen Engel des Todes und einem haushohen Kraken.

Universal Hellboy II - Die goldene Armee

In der Fantasy-Fortsetzung tobt sich del Toro visuell noch mehr aus und inszeniert Hellboy noch bunter und pompöser. Auch inhaltlich zeigt sich der Zigarre rauchende Anti-Held aus der Hölle von einer anderen Seite. Neben dem paranormalen Kampf gegen das Böse, muss er auch seine Beziehung zu Liz (Selma Blair) schaukeln. In unserem Ranking der 10 besten Guillermo del Toro Filme landet Hellboy II auf Platz 5.

Bittere Fantasy-Niederlage: Nach Guillermo del Toros Hellboy-Filmen ging es steil bergab

Die Vision einer Trilogie konnte del Toro nicht umsetzen, da der Hellboy 3 nie finanziert bekam. So lag das Franchise elf Jahre brach, bis Neil Marshall 2019 mit Hellboy – Call of Darkness ein Reboot wagte, doch das entwickelte sich zu einem Megaflop. Während die ersten beiden Verfilmungen bei Rotten Tomatoes jeweils einen Score von über 80 Prozent bekamen, kommt die Neuauflage gerade einmal 17 Prozent.

Doch das Studio gibt nicht auf. Noch dieses Jahr soll mit Hellboy: The Crooked Man ein weiteres Reboot in die Kinos kommen. Abgedreht wurde es bereits im Mai letzten Jahres. Jack Kesy wird den roten Helden verkörpern, unter der Regie von Crank-Regisseur Brian Taylor. Die Geschichte spielt in den 50er Jahren in den Appalachen und ist die erste direkte Adaption eines Comics. Hellboy und ein Agent des BPRD (Bureau for Paranormal Research and Defense) müssen ein Dorf beschützen, das von Hexen heimgesucht wird.



Fantasy-Epos: Wann läuft Hellboy 2 im TV?

Hellboy II – Die goldene Armee läuft heute am 4. April 2024 um 23:04 Uhr auf VOX. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch ihr könnt die Fantasy-Fortsetzung u.a. bei Amazon Prime Video im Stream kaufen oder leihen.

